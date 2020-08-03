Гороскоп на август 2020 года для всех знаков Зодиака
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Звезды призывают верить в себя до самого конца.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Обновление, личностный рост, развитие...
В августе вы будете часто произносить эти слова. Последний месяц лета подарит вам возможность стать лучше и интереснее.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)
Родные требуют внимания к себе, но и работу тоже никто не отменял, верно?
Если сконцентрируетесь только на этих двух аспектах своей жизни, все будут довольны. Только не берите на себя дополнительные обязательства.
РАК (21 июня – 22 июля)
На первое место выйдут деловые связи, в августе вы получите дополнительный доход и будете активно заниматься продвижением бизнеса.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Люди вас достали, а конфликты на рабочем месте уже стали неприятной рутиной, верно? Вам срочно пора в отпуск! Выбирайте страну, куда можно поехать в условиях пандемии, и собирайте чемоданы, быстро и без малейших сомнений.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
В приоритете у вас решение личных проблем и, конечно, сеансы самоанализа. Перед осенью желательно остановиться, перевести дух и подумать, чего вы хотите достигнуть до конца года. Время еще есть, чтобы все хорошенько спланировать.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Лучше всего вам будет удаваться социальное общение, не прячьтесь дома в конце лета.
СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)
Первая половина месяца будет посвящена нескольким масштабным проектам, закончив с ними, вы сможете отдохнуть на побережье моря или океана.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)
Достичь желаемой гармонии вы сможете только к концу месяца, первая половина августа ознаменуется профессиональной напряженностью.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
На личном фронте будет ощущаться некая напряженность, вам стоит чаще идти на компромиссы, ведь вы любите свою половинку!
На работе все удается, к концу месяца вы получите желаемый статус.
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
Колебания настроения, наконец, останутся в прошлом, что позитивно скажется на всех сферах вашей жизни. Особенно рад будет вашему стабильному психоэмоциональному состоянию партнер, которому в прошло месяце регулярно доставалось.