Гороскоп на август 2020 года для всех знаков Зодиака

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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Впереди вас ожидает месяц больших возможностей, как можно чаще проявляйте инициативу, не сдавайтесь, даже если не получилось достигнуть вершины сразу.

Звезды призывают верить в себя до самого конца.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Обновление, личностный рост, развитие...

В августе вы будете часто произносить эти слова. Последний месяц лета подарит вам возможность стать лучше и интереснее.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Родные требуют внимания к себе, но и работу тоже никто не отменял, верно?

Если сконцентрируетесь только на этих двух аспектах своей жизни, все будут довольны. Только не берите на себя дополнительные обязательства.

Гороскоп на август 2020 года для всех знаков Зодиака

РАК (21 июня – 22 июля)

На первое место выйдут деловые связи, в августе вы получите дополнительный доход и будете активно заниматься продвижением бизнеса.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Люди вас достали, а конфликты на рабочем месте уже стали неприятной рутиной, верно? Вам срочно пора в отпуск! Выбирайте страну, куда можно поехать в условиях пандемии, и собирайте чемоданы, быстро и без малейших сомнений.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

В приоритете у вас решение личных проблем и, конечно, сеансы самоанализа. Перед осенью желательно остановиться, перевести дух и подумать, чего вы хотите достигнуть до конца года. Время еще есть, чтобы все хорошенько спланировать.

Гороскоп на август 2020 года для всех знаков Зодиака

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

Август принесет вам интересные открытия и легкое общение как на работе, так и за пределами офиса, например, на прогулке.

Лучше всего вам будет удаваться социальное общение, не прячьтесь дома в конце лета.

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

Первая половина месяца будет посвящена нескольким масштабным проектам, закончив с ними, вы сможете отдохнуть на побережье моря или океана.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Достичь желаемой гармонии вы сможете только к концу месяца, первая половина августа ознаменуется профессиональной напряженностью.

Гороскоп на август 2020 года для всех знаков Зодиака

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

На личном фронте будет ощущаться некая напряженность, вам стоит чаще идти на компромиссы, ведь вы любите свою половинку!

На работе все удается, к концу месяца вы получите желаемый статус.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Колебания настроения, наконец, останутся в прошлом, что позитивно скажется на всех сферах вашей жизни. Особенно рад будет вашему стабильному психоэмоциональному состоянию партнер, которому в прошло месяце регулярно доставалось.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Вы с партнером будете думать в одном направлении, дополнительный положительный импульс в вашу жизнь привнесет и работа, ведь вам все будет удаваться в августе.