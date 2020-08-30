Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (31.08.2020 — 06.09.2020) для всех знаков зодиака.

Если перед вами стоит четкая цель, вряд ли фазы луны собьют вас с толку. Действуйте рационально и не отказывайтесь от дружеских встреч (особенно в субботу) – они могут принести неожиданную пользу. Только не пытайтесь стребовать с судьбы – она и так вполне щедра.

Любовь. В вашу жизнь может вернуться тот, о расставании с кем жалеете.

Здоровье. Показаны ухаживающие процедуры.

Финансы. Есть шанс добиться карьерного роста.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Не полагайтесь только на собственные силы и знания – пользуйтесь поддержкой окружающих. Напомнят о себе семейные хлопоты, в частности, воспитание детей. Отличный повод расширять собственный кругозор вместе с ними.

Любовь. Период располагает к романтике.

Здоровье. После трудов праведных не помешает активный отдых (забудьте о диване!).

Финансы. Развлечения тоже стоят денег.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Амбиций достаточно, главное, чтобы хватило возможностей их реализовать. Впрочем, если вы в хороших отношениях с коллегами, можно рассчитывать, что они будут на вашей стороне. Не менее важно будет заняться семейными вопросами – вместе отдохнуть на природе или обсудить щепетильные вопросы.

Любовь. Обновите навыки флирта.

Здоровье. Настроение располагает к пассивному отдыху.

Финансы. Завещание стоит составить заранее во избежание семейных конфликтов.

РАК (22.06–22.07)

Если в начале недели у вас позитивный настрой, постарайтесь его сохранить – тогда можно решиться проявить организаторские способности. Если скорее обуревают сомнения – обсудите то, что волнует, с толковыми людьми, а действовать будете потом.

Любовь. Не подгоняйте перемены – они придут в срок.

Здоровье. Напомнят о себе недавние потакания слабостям.

Финансы. Верните то, что брали в долг.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Нарастает ощущение необходимости перемен, причем собственными руками. Помните, что иногда это не радикальное потрясение устоев, а небольшой ремонт, обновление техники или смена рабочего режима на отдых. В целом же небесные покровители к вам благосклонны.

Любовь. Не верьте сплетням, верьте поступкам.

Здоровье. Не упустите прилив активности.

Финансы. Позвольте себе приятную покупку в разумных пределах.

ДЕВА (24.08–23.09)

Звезды предупреждают: период может быть эмоционально нестабильным, особенно если предстоит общение с родственниками или участие в крупных мероприятиях. Постарайтесь не настраивать себя на негатив заранее. Справиться с переживаниями помогут индивидуальные творческие практики.

Любовь. На курорте можно поддаться соблазну…

Здоровье. Прежде чем глотать успокоительное, посоветуйтесь с психологом.

Финансы. Не принимайте импульсивных решений.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Все в ваших руках – и вероятно, почти ничего делегировать не удастся: время больше располагает к индивидуальной деятельности. Если работаете на дому – не упускайте представляющиеся возможности. Вероятна встреча со старым другом.

Любовь. Время освежить имидж.

Здоровье. Не игнорируйте симптомы, которые кажутся безобидными.

Финансы. Ситуация нестабильна, но заемными средствами лучше не пользоваться.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Сейчас можно браться за очень сложные дела, главное – не за все сразу, а соизмеряя силы – физические и душевные. Дело в том, что если схватить больше, чем удается унести, все пойдет через пень колоду – и принесет одно расстройство. Не срывайтесь на друзьях и близких.

Любовь. Прислушивайтесь к словам партнера.

Здоровье. Опасайтесь переутомления – последствия будут сложными.

Финансы. Если зовут на прежнее место, а вы и не против, возвращайтесь.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

От вас зависит, как использовать энергию, выделенную вам Вселенной, – направить на достижения или стравить на конфликты. В первом случае есть шанс получить прибавку, повышение, признание. Во втором – ссоры с близкими, урон репутации и стыд за свое поведение.

Любовь. Не спешите выбирать между двумя вариантами.

Здоровье. Физический труд будет и приятен, и полезен.

Финансы. Прибыль зависит от влиятельных людей – не портите отношения с ними.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Перспективы весьма приятные, особенно если сумеете воспользоваться прежними связями для решения новых задач. С любым вопросом лучше переспать: утро вечера мудренее. Удачный период для личностного познания и освоения новых знаний, в частности, за рубежом.

Любовь. Более успешна вторая половина недели, но будьте внимательны.

Здоровье. Могут напомнить о себе хронические недуги.

Финансы. Позаботьтесь о наличии «подушки безопасности».

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Укрепляйте личные позиции. То есть делайте что угодно, только помните о собственной пользе. Общаясь с друзьями, не увлекайтесь решением их проблем. Выслушивая родственников, не забывайте о собственных планах. Убеждая сторонников, запланируйте свой профит.

Любовь. Вам же нравятся комплименты? Делайте их человеку своего сердца.

Здоровье. Самое время пройти профосмотр.

Финансы. Избегайте крупных трат.

РЫБЫ (21.02–20.03)

В центре внимания – дела сердечные. Одиночкам лучше не засиживаться дома, если не хочется сохранить этот статус. Если в отношениях давний конфликт, позвольте пассии решить его за вас – не отмахивайтесь от предложения мировой. А самый долгий брак требует капельки безумия.

Любовь. Тот, кто рядом, затеет серьезный разговор – проявите благоразумие.

Здоровье. Прогулки или упражнения на свежем воздухе обязательны!

Финансы. Не рассчитывайте на чужие деньги.