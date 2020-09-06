Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (07.09.2020 — 13.09.2020) для всех знаков зодиака. Читайте гороскоп на неделю на tv.ua.

Звезды проверят на выдержку, подбрасывая один повод для конфликта за другим. Чаще это будут рабочие ситуации. Но если задумаете со своей половиной выбраться в люди, процесс совместных сборов может затянуться из-за недопонимания. Впрочем, все утрясется.

Любовь. Время для прощания с холостяцким статусом.

Здоровье. Не повышайте дозировку лекарств без согласования с врачом.

Финансы. Во вторник полагайтесь на удачу и сообразительность.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Как бы не хотелось остаться в стороне от любых разбирательств, придется защищать собственные интересы и требовать выполнения договоренностей. Впрочем, вам это пойдет на пользу. Улучшить настроение поможет благоустройство ваших «владений» – квартиры, дома, дачи…

Любовь. Не можете признаться вслух? Напишите в мессенджер.

Здоровье. При упадке сил лучше отдохнуть, чем искусственно бодриться.

Финансы. Проверяйте качество товаров со скидкой.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Первая половина недели не особенно благоприятна, так что при возможности не планируйте ничего важного и ограничьте общение. А дальше будьте начеку: неожиданная встреча даст надежду на успех, и важно не потерять голову от открывающихся перспектив.

Любовь. Романтическое знакомство состоится на выезде с компанией друзей.

Здоровье. Избегайте перенапряжения, особенно физического.

Финансы. На обещанное повышение прибавки рассчитывать не стоит.

РАК (22.06–22.07)

Сейчас не стоит жертвовать собой, особенно если самочувствие не очень. Домочадцы совсем не прочь взять на себя часть ваших обязанностей, да и коллеги отнесутся с пониманием. А вот со случайно встреченными и малознакомыми людьми своими проблемами делиться не стоит.

Любовь. Если не боитесь знакомств на улице, отправляйтесь на прогулку в выходные.

Здоровье. Первые же признаки недомогания – повод обратиться к специалисту.

Финансы. Можно делать крупные покупки для улучшения быта.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Светила сулят насыщенную, удачную неделю благодаря приливу энергии и уверенности в себе. В середине недели есть шанс познакомиться с влиятельным человеком и произвести на него положительное впечатление. При этом важно не потратить больше средств, чем у вас есть.

Любовь. В заботе о партнере не забывайте о его личном пространстве.

Здоровье. Особых проблем пока не предвидится.

Финансы. Включайте режим строгой экономии.

ДЕВА (24.08–23.09)

Самочувствие и настроение так и убеждают пуститься в какую-нибудь авантюру, взять дополнительные обязанности и рассказать окружающим, что и как надо делать. Но небесные покровители предупреждают: будьте осторожнее в мыслях, словах и поступках.

Любовь. Давайте меньше обещаний, особенно в начале отношений.

Здоровье. Можно повторить анализы, результаты которых были спорными.

Финансы. В этой сфере возможны разногласия со спутником жизни.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Самая актуальная сфера – контакты с окружающими, причем как деловые, так и романтические. Следите только, чтобы ваши собственные активность и востребованность не унесли вас в непредсказуемом направлении. Ведь за вами с охотой пойдут идти единомышленники.

Любовь. Обсудите перспективы ваших отношений.

Здоровье. Проверяйте срок годности лекарств и пищевых продуктов.

Финансы. Если будете следить за бюджетом, найдется сумма на важную покупку.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Даже самый четкий план должен учитывать непредвиденные обстоятельства, а они на этой неделе сложатся обязательно. Для кого-то это будет новое начинание в трудовой сфере, а для кого-то внезапный визит родственников. Более достижимы краткосрочные цели, а к прежним проектам можно вернуться позже.

Любовь. Возникшую сейчас обиду будет непросто искупить.

Здоровье. Осторожность требуется при пользовании разнообразной техникой.

Финансы. Налаживайте контакты с влиятельными людьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Зеленый свет – профессионалам и профессионализму. Если это о вас, не сомневайтесь в своей компетенции и действуйте по всем правилам. Легко будет усваивать знания, особенно если это расширит ваш кругозор или положит старт новому делу – нужные материалы ищите в разных форматах.

Любовь. Все сомнения разрешатся: либо вместе, либо – окончательно врозь.

Здоровье. Отправляясь в поездку, позаботьтесь о страховке.

Финансы. Заслуженная награда придет чуть позже.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Наступает довольно благоприятный в финансовом смысле период. Однако если на этой неделе не приложить достаточно усилий в этой сфере, прибыль и прогресс будут куда меньше ожидаемых. При этом не спешите хвататься за невероятно заманчивые предложения, а в поездках следите за документами.



Любовь. Пора произнести самые важные слова.

Здоровье. Вероятны травмы при занятиях экстремальным спортом.

Финансы. Прибыль придет из проверенного источника.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Даже если изо всех сил избегать разногласий, найдется роковая мелочь, которая спровоцирует выплеск эмоций. Да еще и любимые развлечения придется подсократить ради экономии. Этот период надо просто пережить: в дальнейшем ситуация развернется в вашу пользу.

Любовь. Доверьтесь тому, кто рядом.

Здоровье. Не стоит заедать стресс – лучше больше гулять на свежем воздухе.

Финансы. Тщательно контролируйте расходы, особенно семейные.

РЫБЫ (21.02–20.03)



Будьте очень бережны к себе: вероятен энергетический спад, который помешает заниматься большими и важными делами, а также спровоцирует негативные мысли и беспочвенные подозрения. Если есть возможность, отпроситесь в отпуск или пройдите профосмотр.

Любовь. В четверг расставание пройдет проще. Если не хотите побороться за сердце избранника.

Здоровье. Сфера психики отзовется на физическое состояние.

Финансы. Полагайтесь только на себя.