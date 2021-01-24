Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (25.01.2021 — 31.01.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Наполнившись силами, вы захотите свершений и воспользуетесь своим красноречием, особенно в профессиональной сфере. Однако прислушивайтесь к встречным замечаниям, а выходные посвятите своему избраннику.

Любовь. На углях семейной жизни можно разжечь пламя романтики.

Здоровье. Вы легки на подъем, а энергии – хоть отбавляй.

Финансы. Не давите на коллег – давите на начальство.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Представится возможность найти новую точку отсчета в материальном аспекте. Даже если потребуется рискнуть – дерзайте: у вас готовы купить даже очень дорогие вещи. Пережить сопутствующую изменениям неразбериху поможет встреча с друзьями.

Любовь. Проведите пятницу с любимым человеком.

Здоровье. Будьте осторожны в деловых поездках.

Финансы. В начале недели поступят действительно выгодные предложения.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Перед вами открываются все двери, что кому­то не очень понравится. Но это только повод расправить плечи и вздохнуть полной грудью. У недругов не будет шанса вам серьезно навредить, но вам стоит бросить на борьбу все силы.

Любовь. Забудьте мелкие недоразумения.

Здоровье. Не забывайте о рекомендациях врача.

Финансы. Выгоду принесет середина недели.

РАК (22.06–22.07)

Проверьте, как вы проверяете новых знакомых. Заодно выяснится, что не все старые стоят вашего доверия: с кем­то придется распрощаться. Зато новые приятели порадуют. Конец недели посвятите отдыху с друзьями или родными, который сами же и организуете.

Любовь. Примите романтическое предложение.

Здоровье. Вам необходим качественный отдых.

Финансы. В конце недели представятся возможности дополнительного заработка.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Выбрасывайте ненужные вещи и надоевшие мысли прочь, начинайте все с нового листа –Луна в вашем знаке располагает. Избавляйтесь от того, что тормозит на пути к цели. Ведь у вас она точно есть, и не одна. В семье поддержат не только морально, но и материально – все хотят, чтобы вы были на коне!

Любовь. Вероятна судьбоносная встреча.

Здоровье. Следите за давлением.

Финансы. Вторая половина недели обещает массу возможностей.

ДЕВА (24.08–23.09)

Стремление к лидерству пока надо придержать – особенно в понедельник, и не важно, вы наемный работник или у вас свое дело. (В пятницу оторветесь!) Выйти из затруднения помогут замечания друзей, даже если они не вовлечены в бизнес-сферу.

Любовь. В уик-энд влюбляйтесь не задумываясь!

Здоровье. Проведите ревизию аптечки.

Финансы. Наведите порядок в делах и документах.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Время все расставит по местам – только действуйте планомерно. Понедельник удачен для разъездов по делам, если вы деловой человек. Перед выходными вспомните, что у вас есть друзья, и они готовы вас поддержать.

Любовь. Самый важный вопрос – семейный баланс: не отвергайте потенциальных членов сразу.

Здоровье. Проблемы вероятны во вторник.

Финансы. Планомерные действия приведут к успеху.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Новые знакомые, свежие слухи, неожиданные карьерные кульбиты – от эмоций голова закружится. Впрочем, в ваших силах оставаться в центре внимания – блистать и восхищать. И сопротивляться тем, кто пытается это настроение подпортить, а их будет немало.

Любовь. Держите двери сердца открытыми в начале недели.

Здоровье. Не помешает УЗИ брюшной полости.

Финансы. Есть шанс увеличить количество источников дохода.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Осторожнее со спонтанными или давними желаниями – сейчас последствия исполнения могут быть проблемными. Сила воли понадобится железная. Зато сумеете удержаться от подначек и довести до конца дела, насчет которых было много сомнений.

Любовь. Не время менять установившийся семейный уклад – пусть близкие живут спокойно.

Здоровье. Психический баланс поможет избежать физических проблем.

Финансы. Полагайтесь на интуицию.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Те, кто должен, задумаются о возврате долгов, – хотя чаще это будут бывшие и неоценившие. Но теперь-то вы видите всех насквозь, и им не удастся вас провести. Главное – не наступить на те же грабли в середине недели.

Любовь. Ваши искренние намерения привлекут адекватных партнеров. Искренние. Адекватных. Ясно?

Здоровье. Берегите мышцы.

Финансы. Получив награду, позвольте себе качественный отдых.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Нетерпение – ваш главный враг, особенно если не склонны заботиться о физическом самочувствии. Сложным днем может быть понедельник – даже если ничто не предвещает, дайте себе передышку. Сейчас стоит подчиниться ленивым обстоятельствам и плыть по течению.

Любовь. В середине недели возможны ссоры с партнером. Не поддавайтесь негативным соблазнам Луны.

Здоровье. При наличии хронических заболеваний будьте бдительны.

Финансы. Придумайте, как «продать» себя.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Лунные энергии пробуждают вашу чувствительность, потому в основном стоит полагаться на внутреннее чутье. В частности, если влечет в круг друзей, не пытайтесь заделаться домоседом. Такое общение позволит обнаружить идеи для личного продвижения.

Любовь. Понедельник день тяжелый… Но вы справитесь.

Здоровье. Опасайтесь травм в выходные.

Финансы. Вы сами знаете, когда все наладится.