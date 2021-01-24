Лунный календарь: гороскоп на 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака
24 января 2021 00:20
Лунный гороскоп на 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов подойдет для быстрых и энергичных дел. Занимайтесь проектами, которые не требуют значительной концентрации внимания, из-за импульсивности вы склонны принимать неверные решения.
Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами.
Если есть желание, посвятите время благотворительности.