Лунный календарь: гороскоп на 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов подойдет для быстрых и энергичных дел. Занимайтесь проектами, которые не требуют значительной концентрации внимания, из-за импульсивности вы склонны принимать неверные решения.

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами.

Двенадцатый лунный день особенно благоприятный для любовных и других межличностных отношений. Но в деловой сфере есть риск спровоцировать конфликт слишком резкими высказываниями.

Если есть желание, посвятите время благотворительности.