Лунный календарь: гороскоп на 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака

24 января 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подойдет для быстрых и энергичных дел. Занимайтесь проектами, которые не требуют значительной концентрации внимания, из-за импульсивности вы склонны принимать неверные решения. 

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами.

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Двенадцатый лунный день особенно благоприятный для любовных и других межличностных отношений. Но в деловой сфере есть риск спровоцировать конфликт слишком резкими высказываниями.

Если есть желание, посвятите время благотворительности. 

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