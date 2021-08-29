Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (30.08.2021 — 05.08.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Не торопитесь рассказывать о себе, иначе выболтаете много лишнего, и впоследствии потребуется немало усилий для сохранения своего доброго имени.

Любовь. Недоразумение в вашей паре вы сможете уладить, если не будете прислушиваться к чужому мнению.

Здоровье. Откажитесь от жирного. Отдайте предпочтение овощам.

Деньги. Вам могут неожиданно отдать старые долги или же найдутся отложенные на черный день финансы, о которых вы забыли.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Путешествия и смена места жительства пойдут на пользу. Вам необходимо знакомство с новыми людьми, привычный круг стал слишком тесен.

Любовь. Отдохните от любовных переживаний и переключите свое внимание на те сферы жизни, где их нет.

Здоровье. Травмоопасная неделя. Будьте осторожны при контактах с тяжелыми, острыми, горячими предметами.

Деньги. В среду будут благоприятны вложения в недвижимость.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Ожидается достаточно острая борьба с конкурентами, однако именно у вас велики шансы выйти из нее победителем.

Любовь. Отношения начинают проясняться, любовный клубок распутывается.

Здоровье. Укрепляйте иммунитет, продвигаясь вперед маленькими, осторожными шагами, не перегибая палку.

Деньги. В пятницу или воскресенье вероятны новые денежные поступления.

РАК (22.06–22.07)

На этой неделе вы получите шанс во всей красе проявить свои способности, показав себя с лучшей стороны. Это поможет найти новых друзей и единомышленников.

Любовь. Вторник – удачный день для встреч и свиданий.

Здоровье. Если вы давно подумывали о том, что пора повысить физические нагрузки, – сейчас самый подходящий период для этого.

Деньги. Неделя вполне стабильна в финансовом плане.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Традиционный подход к решению проблем не всегда будет удачным: пересмотрите некоторые свои взгляды на жизнь и людей.

Любовь. Возможность новых знакомств минимальна. Наслаждайтесь тем, что есть.

Здоровье. Нужна разгрузка. Вегетарианство, сыроедение, очистительное голодание – варианты, к которым можно присмотреться.

Деньги. Начиная со среды желательно переключиться на режим экономии и не покупать то, что вам не очень нужно.

ДЕВА (24.08–23.09)

Удачная неделя для того, чтобы научиться управлять новым транспортным средством.

Любовь. Устроив вечер разговоров по душам, предстоят ошеломительные взаимные открытия, которые еще больше упрочат отношения, делая вас единым целым.

Здоровье. Стоит завести очиститель и увлажнитель воздуха – хотя бы дома.

Деньги. В субботу и воскресенье не давайте денег в долг.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Все ваши мысли будут неизменно сворачивать на размышления об отдыхе. А ведь летний отпуск уже позади.

Любовь. Приступайте к реализации любых амурных планов – от глобальных до самых простых: сделайте предложение руки и сердца или пригласите понравившегося человека на свидание.

Здоровье. Неприятности со здоровьем маловероятны.

Деньги. В четверг будьте осторожны, чтобы не купить некачественную вещь.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Успокойтесь и не суетитесь, плывите по течению. Скоро оно само вынесет вас туда, куда нужно.

Любовь. Вы как никогда настроены на общение и новое знакомство! Возможно, даже не одно.

Здоровье. Полезны упражнения, укрепляющие легкие.

Деньги. Во вторник возможны новые деловые предложения и интересные подработки.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Если вы давно планировали выйти из зоны комфорта и круто поменять свою жизнь – сделайте это, но не в понедельник.

Любовь. Давно хотели завести служебный роман? Сейчас самое подходящее время для этого!

Здоровье. Поработайте над своим телом – результаты будут более чем вдохновляющими.

Деньги. Во вторник возможны новые денежные поступления.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Лучшим лекарством от всех невзгод станет работа. Даже если у вас выходной, в этот день не стоит лежать на диване – найдите себе дело.

Любовь. Используйте приемы легкого соблазнения в любых сферах.

Здоровье. Рассчитайте время и силы – и соглашайтесь лишь на то, что вам по плечу.

Деньги. В воскресенье будьте осторожны – вероятны денежные потери.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Поговорка «Посмешишь – людей насмешишь» для вас неактуальна: именно скорость станет вашим козырем.

Любовь. Как бы ни хотелось доказать свою правоту и показать независимость суждений, придется искать компромиссы и даже где-то уступить.

Здоровье. Старайтесь спускаться и подниматься по лестницам пешком – это будет полезно.

Деньги. Четверг – удачный момент для заключения контрактов и соглашений.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Есть риск увлечься удовольствиями: в погоне за ними вы можете забыть о делах или интересах других людей.

Любовь. Ваша ревность – сейчас главный враг в ваших отношениях с любимым человеком.

Здоровье. Не голодайте – но и не переедайте.

Деньги. Работайте с настоящим удовольствием и неподдельным азартом.