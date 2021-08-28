Гороскоп на 29 августа 2021 для всех знаков Зодиака

28 августа 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 29 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 29.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 29 августа 2021 года, воскресенье.

Знак месяца — Дева.                    

Гороскоп Овен. Окружающие люди оценят по достоинству ваши незаурядные таланты. Не бойтесь их демонстрировать!

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Гороскоп Телец. Организованность и самодисциплина станут ключом к успеху в любом деле, за которое вы возьметесь. 

Гороскоп Близнецы. Очень высока вероятность профессиональных успехов.

Гороскоп Рак. Добиться цели, которую вы перед собой поставили, можно будет с помощью нестандартных решений.

Гороскоп Лев. Сегодняшние эмоциональные поступки могут уже завтра принести вам неприятности.

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Гороскоп Дева. Радость, связанную с мелочами, вы обязательно ощутите. Стоит расслабиться и просто пожить в свое удовольствие.

Гороскоп Весы. Вы инициируете очень интересные и плодотворные проекты. 

Гороскоп Скорпион. У вас хватит энергии, чтобы решить задачи, накопленные за несколько недель. 

Гороскоп Стрелец. Судьба подкинет вам возможность реализовать давние замыслы, о которых вы даже успели забыть. 

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Гороскоп Козерог. Время необходимо использовать рационально, дел будет много, но и вознаграждение вы получите достойное.

Гороскоп Водолей. Если встречаетесь с эмоциональными людьми, сами сохраняйте спокойствие. 

Гороскоп Рыбы. Не исключено, что придется львиную долю времени посвятить чужим делам и проблемам. 

Напомним,

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