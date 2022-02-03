Опрос: какие знаки Зодиака самые редкие, а какие встречаются чаще всего

3 февраля 2022 18:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Опрос: какие знаки Зодиака самые редкие, а какие встречаются чаще всего
Опрос: какие знаки Зодиака самые редкие, а какие встречаются чаще всего
pixabay.com

Астрологическое издание My astro secrets провело опрос относительно частоты знаков Зодиака в США.

Согласно опубликованной статистике, почти каждый 10 житель США является Скорпионом. И именно этот знак Зодиака является наиболее распространенным в Америке (скорее всего, и за ее пределами). К сильным сторонам Скорпиона относят умение удерживать внимание и манипулировать людьми.

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Еще Скорпионы крайне страстные натуры, они либо обожают, либо ненавидят.

На втором  месте с небольшим отрывом идут Девы, их 9,4% среди населения США.  Также часто встречаются Близнецы и Рыбы. 

А самым редким знаком Зодиака оказались Водолеи, всего 6,3% населения. Водолеи очень эмоциональные и творческие, у них хорошо развиты воображение, а для успешного продвижения по карьерной лестнице астрологи советуют им активно использовать интуицию, она у них сильная!

Напомним, 

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