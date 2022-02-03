Опрос: какие знаки Зодиака самые редкие, а какие встречаются чаще всего

Опрос: какие знаки Зодиака самые редкие, а какие встречаются чаще всего

Астрологическое издание My astro secrets провело опрос относительно частоты знаков Зодиака в США.

Согласно опубликованной статистике, почти каждый 10 житель США является Скорпионом. И именно этот знак Зодиака является наиболее распространенным в Америке (скорее всего, и за ее пределами). К сильным сторонам Скорпиона относят умение удерживать внимание и манипулировать людьми.

Еще Скорпионы крайне страстные натуры, они либо обожают, либо ненавидят.

На втором месте с небольшим отрывом идут Девы, их 9,4% среди населения США. Также часто встречаются Близнецы и Рыбы.

А самым редким знаком Зодиака оказались Водолеи, всего 6,3% населения. Водолеи очень эмоциональные и творческие, у них хорошо развиты воображение, а для успешного продвижения по карьерной лестнице астрологи советуют им активно использовать интуицию, она у них сильная!

Напомним,