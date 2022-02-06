Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Эксклюзив 6 февраля 2022 22:51 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (07.02.2022 — 13.02.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

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Напряженная неделя с 07.02.2022 — 13.02.2022 в эмоциональной сфере и личной жизни. Будет сложно найти равновесие в чувствах и баланс в личных отношениях. Переждите данный период.

ОВЕН (21.03–20.04)

Хорошо бы поучиться чему-то новому. Запишитесь на курсы. Сейчас желательно подумать, все ли верно вы делаете и к каким целям стремитесь.

  • Любовь. Момент идеален для начала отношений. Это период романтических свиданий и прогулок.
  • Здоровье. Покупая продукты, не стесняйтесь проверять сроки годности.
  • Финансы. Не стоит подписывать важные договоры.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Период наполнят приятные события, неожиданные встречи и благоприятные обстоятельства. Сейчас вам под силу горы свернуть.

  • Любовь. Если любите острые ощущения, то неделя предоставит вам массу возможностей. Но следите за своими мыслями и словами.
  • Здоровье. Хороший период для лечения болезней нервной системы.
  • Финансы. Ваши предложения будут услышаны и одобрены вышестоящим руководством.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Избегайте конфликтов с коллегами и друзьями. Не нужно настаивать на своем в ущерб окружающим.

  • Любовь. Груз проблем не позволит расслабиться и настроиться на гармоничные отношения. Чтобы оставить шанс на возрождение чувств, найдите в себе силы отложить в сторону все дела и посвятить неделю отношениям с близкими.
  • Здоровье. С первыми симптомами заболевания обратитесь к специалисту.
  • Финансы. Не исключено повышение зарплаты, но трудиться придется значительно больше.

РАК (22.06–22.07)

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Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и мыслями и действуйте. Вас ждет новый уровень.

  • Любовь.  Это один из лучших периодов для отдыха в компании любимого человека. Постарайтесь его использовать.
  • Здоровье. Сейчас самое уязвимое место – горло. Скажите «нет» курению на ветру у входа в офис
  • Финансы. Могут разозлить коллеги, постарайтесь не рубить сплеча.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Могут произойти серьезные изменения в ваших планах и даже в судьбе. Не забывайте советоваться с близкими людьми – они всегда на вашей стороне.

  • Любовь. Умение идти на компромисс поможет избежать конфликта. Будьте готовы терпеть придирки и излишне подозрительное поведение партнера.
  • Здоровье. Постоянные волнения могут скверно отразиться на вашем самочувствии. Избегайте стрессов.
  • Финансы. Пройдите курсы повышения квалификации.

ДЕВА (24.08–23.09)

Ваши планы и замыслы реализуются, особенно если вы будете действовать незаметно, не выбалтывая лишнего окружающим.

  • Любовь. Идеальная неделя для того, чтобы заняться личной жизнью, сходить на свидание, запланировать совместную поездку.
  • Здоровье. Избегайте процедур, связанных с забором или переливанием крови.
  • Финансы. Не форсируйте события. Лучше возьмите отпуск.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Если вы давно собираетесь что-либо осуществить, то наступающая неделя подходит для этого лучше всего.

  • Любовь. Бурный роман ворвется в вашу жизнь как ураган, не объявив штормового предупреждения. Будьте готовы встретить его со здравым умом.
  • Здоровье. Возможны обострения хронических заболеваний мочеполовой сферы.
  • Финансы. Благоприятное время для крупных покупок.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Вы движетесь вверх, но, возможно, слишком быстро. Не забывайте отдыхать и хотя бы иногда снижать интенсивность работы.

  • Любовь. Личное общение будет подпорчено перепадами настроения то у вас, то у вашей половинки. Старайтесь не расстраиваться по мелочам.
  • Здоровье. Начните заниматься спортом наконец! Не требуйте от себя быстрых результатов, научитесь получать удовольствие от самого процесса.
  • Финансы. Сосредоточьтесь на главном проекте.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Сейчас вам необходимо сосредоточиться на самых важных делах и отношениях. Не пытайтесь браться за все вопросы одновременно.

  • Любовь. Возможно, вы наконец увидите, что тот, кто рядом, лучше многих других.
  • Здоровье. Возможны респираторные заболевания.
  • Финансы. Вас ждут новые интересные деловые предложения

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Удачный период, позволяющий многого добиться. Работа дается легче, нежели обычно. Можно быстро получить полезный опыт, который окажется ценным в будущем.

  • Любовь. В личной сфере ждут стабильность и спокойствие.
  • Здоровье. Будьте внимательны к своему рациону.
  • Финансы. Заманчивые предложения поступят из самых неожиданных источников. Не забывайте только про бесплатный сыр

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Решительность и уверенность в себе вам сейчас не помешает. Не бойтесь высказываться, если задевают ваши интересы.

  • Любовь. Нежелательно обсуждать с любимым человеком вопросы, вызывающие у вас разногласия
  • Здоровье. Спорт поможет сбросить лишний вес.
  • Финансы. Большие покупки лучше делать в субботу или воскресенье.

РЫБЫ (21.02–20.03)

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Полоса везения и удач продолжается: вам хватит сил и энергии для реализации многих планов и идей.

  • Любовь.  Постарайтесь не делать замечаний вашему любимому человеку, даже если вам этого очень захочется.
  • Здоровье. Благоприятный период для стоматологических процедур.
  • Финансы. Откроются новые перспективы.

Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №5-2022)

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