Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (07.02.2022 — 13.02.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Напряженная неделя с 07.02.2022 — 13.02.2022 в эмоциональной сфере и личной жизни. Будет сложно найти равновесие в чувствах и баланс в личных отношениях. Переждите данный период.

Хорошо бы поучиться чему-то новому. Запишитесь на курсы. Сейчас желательно подумать, все ли верно вы делаете и к каким целям стремитесь.

Любовь. Момент идеален для начала отношений. Это период романтических свиданий и прогулок.

Здоровье. Покупая продукты, не стесняйтесь проверять сроки годности.

Финансы. Не стоит подписывать важные договоры.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Период наполнят приятные события, неожиданные встречи и благоприятные обстоятельства. Сейчас вам под силу горы свернуть.

Любовь. Если любите острые ощущения, то неделя предоставит вам массу возможностей. Но следите за своими мыслями и словами.

Здоровье. Хороший период для лечения болезней нервной системы.

Финансы. Ваши предложения будут услышаны и одобрены вышестоящим руководством.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Избегайте конфликтов с коллегами и друзьями. Не нужно настаивать на своем в ущерб окружающим.

Любовь. Груз проблем не позволит расслабиться и настроиться на гармоничные отношения. Чтобы оставить шанс на возрождение чувств, найдите в себе силы отложить в сторону все дела и посвятить неделю отношениям с близкими.

Здоровье. С первыми симптомами заболевания обратитесь к специалисту.

Финансы. Не исключено повышение зарплаты, но трудиться придется значительно больше.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Это один из лучших периодов для отдыха в компании любимого человека. Постарайтесь его использовать.

Здоровье. Сейчас самое уязвимое место – горло. Скажите «нет» курению на ветру у входа в офис

Финансы. Могут разозлить коллеги, постарайтесь не рубить сплеча.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и мыслями и действуйте. Вас ждет новый уровень.

Могут произойти серьезные изменения в ваших планах и даже в судьбе. Не забывайте советоваться с близкими людьми – они всегда на вашей стороне.

Любовь. Умение идти на компромисс поможет избежать конфликта. Будьте готовы терпеть придирки и излишне подозрительное поведение партнера.

Здоровье. Постоянные волнения могут скверно отразиться на вашем самочувствии. Избегайте стрессов.

Финансы. Пройдите курсы повышения квалификации.

ДЕВА (24.08–23.09)

Ваши планы и замыслы реализуются, особенно если вы будете действовать незаметно, не выбалтывая лишнего окружающим.

Любовь. Идеальная неделя для того, чтобы заняться личной жизнью, сходить на свидание, запланировать совместную поездку.

Здоровье. Избегайте процедур, связанных с забором или переливанием крови.

Финансы. Не форсируйте события. Лучше возьмите отпуск.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Если вы давно собираетесь что-либо осуществить, то наступающая неделя подходит для этого лучше всего.

Любовь. Бурный роман ворвется в вашу жизнь как ураган, не объявив штормового предупреждения. Будьте готовы встретить его со здравым умом.

Здоровье. Возможны обострения хронических заболеваний мочеполовой сферы.

Финансы. Благоприятное время для крупных покупок.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Вы движетесь вверх, но, возможно, слишком быстро. Не забывайте отдыхать и хотя бы иногда снижать интенсивность работы.

Любовь. Личное общение будет подпорчено перепадами настроения то у вас, то у вашей половинки. Старайтесь не расстраиваться по мелочам.

Здоровье. Начните заниматься спортом наконец! Не требуйте от себя быстрых результатов, научитесь получать удовольствие от самого процесса.

Финансы. Сосредоточьтесь на главном проекте.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Сейчас вам необходимо сосредоточиться на самых важных делах и отношениях. Не пытайтесь браться за все вопросы одновременно.

Любовь. Возможно, вы наконец увидите, что тот, кто рядом, лучше многих других.

Здоровье. Возможны респираторные заболевания.

Финансы. Вас ждут новые интересные деловые предложения

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Удачный период, позволяющий многого добиться. Работа дается легче, нежели обычно. Можно быстро получить полезный опыт, который окажется ценным в будущем.

Любовь. В личной сфере ждут стабильность и спокойствие.

Здоровье. Будьте внимательны к своему рациону.

Финансы. Заманчивые предложения поступят из самых неожиданных источников. Не забывайте только про бесплатный сыр

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Решительность и уверенность в себе вам сейчас не помешает. Не бойтесь высказываться, если задевают ваши интересы.

Любовь. Нежелательно обсуждать с любимым человеком вопросы, вызывающие у вас разногласия

Здоровье. Спорт поможет сбросить лишний вес.

Финансы. Большие покупки лучше делать в субботу или воскресенье.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Любовь. Постарайтесь не делать замечаний вашему любимому человеку, даже если вам этого очень захочется.

Здоровье. Благоприятный период для стоматологических процедур.

Финансы. Откроются новые перспективы.

Полоса везения и удач продолжается: вам хватит сил и энергии для реализации многих планов и идей.

Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №5-2022)