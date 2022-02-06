Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (07.02.2022 — 13.02.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
Хорошо бы поучиться чему-то новому. Запишитесь на курсы. Сейчас желательно подумать, все ли верно вы делаете и к каким целям стремитесь.
- Любовь. Момент идеален для начала отношений. Это период романтических свиданий и прогулок.
- Здоровье. Покупая продукты, не стесняйтесь проверять сроки годности.
- Финансы. Не стоит подписывать важные договоры.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Период наполнят приятные события, неожиданные встречи и благоприятные обстоятельства. Сейчас вам под силу горы свернуть.
- Любовь. Если любите острые ощущения, то неделя предоставит вам массу возможностей. Но следите за своими мыслями и словами.
- Здоровье. Хороший период для лечения болезней нервной системы.
- Финансы. Ваши предложения будут услышаны и одобрены вышестоящим руководством.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Избегайте конфликтов с коллегами и друзьями. Не нужно настаивать на своем в ущерб окружающим.
- Любовь. Груз проблем не позволит расслабиться и настроиться на гармоничные отношения. Чтобы оставить шанс на возрождение чувств, найдите в себе силы отложить в сторону все дела и посвятить неделю отношениям с близкими.
- Здоровье. С первыми симптомами заболевания обратитесь к специалисту.
- Финансы. Не исключено повышение зарплаты, но трудиться придется значительно больше.
РАК (22.06–22.07)
- Любовь. Это один из лучших периодов для отдыха в компании любимого человека. Постарайтесь его использовать.
- Здоровье. Сейчас самое уязвимое место – горло. Скажите «нет» курению на ветру у входа в офис
- Финансы. Могут разозлить коллеги, постарайтесь не рубить сплеча.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Могут произойти серьезные изменения в ваших планах и даже в судьбе. Не забывайте советоваться с близкими людьми – они всегда на вашей стороне.
- Любовь. Умение идти на компромисс поможет избежать конфликта. Будьте готовы терпеть придирки и излишне подозрительное поведение партнера.
- Здоровье. Постоянные волнения могут скверно отразиться на вашем самочувствии. Избегайте стрессов.
- Финансы. Пройдите курсы повышения квалификации.
ДЕВА (24.08–23.09)
Ваши планы и замыслы реализуются, особенно если вы будете действовать незаметно, не выбалтывая лишнего окружающим.
- Любовь. Идеальная неделя для того, чтобы заняться личной жизнью, сходить на свидание, запланировать совместную поездку.
- Здоровье. Избегайте процедур, связанных с забором или переливанием крови.
- Финансы. Не форсируйте события. Лучше возьмите отпуск.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Если вы давно собираетесь что-либо осуществить, то наступающая неделя подходит для этого лучше всего.
- Любовь. Бурный роман ворвется в вашу жизнь как ураган, не объявив штормового предупреждения. Будьте готовы встретить его со здравым умом.
- Здоровье. Возможны обострения хронических заболеваний мочеполовой сферы.
- Финансы. Благоприятное время для крупных покупок.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Вы движетесь вверх, но, возможно, слишком быстро. Не забывайте отдыхать и хотя бы иногда снижать интенсивность работы.
- Любовь. Личное общение будет подпорчено перепадами настроения то у вас, то у вашей половинки. Старайтесь не расстраиваться по мелочам.
- Здоровье. Начните заниматься спортом наконец! Не требуйте от себя быстрых результатов, научитесь получать удовольствие от самого процесса.
- Финансы. Сосредоточьтесь на главном проекте.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Сейчас вам необходимо сосредоточиться на самых важных делах и отношениях. Не пытайтесь браться за все вопросы одновременно.
- Любовь. Возможно, вы наконец увидите, что тот, кто рядом, лучше многих других.
- Здоровье. Возможны респираторные заболевания.
- Финансы. Вас ждут новые интересные деловые предложения
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Удачный период, позволяющий многого добиться. Работа дается легче, нежели обычно. Можно быстро получить полезный опыт, который окажется ценным в будущем.
- Любовь. В личной сфере ждут стабильность и спокойствие.
- Здоровье. Будьте внимательны к своему рациону.
- Финансы. Заманчивые предложения поступят из самых неожиданных источников. Не забывайте только про бесплатный сыр
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Решительность и уверенность в себе вам сейчас не помешает. Не бойтесь высказываться, если задевают ваши интересы.
- Любовь. Нежелательно обсуждать с любимым человеком вопросы, вызывающие у вас разногласия
- Здоровье. Спорт поможет сбросить лишний вес.
- Финансы. Большие покупки лучше делать в субботу или воскресенье.
РЫБЫ (21.02–20.03)
- Любовь. Постарайтесь не делать замечаний вашему любимому человеку, даже если вам этого очень захочется.
- Здоровье. Благоприятный период для стоматологических процедур.
- Финансы. Откроются новые перспективы.
Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №5-2022)