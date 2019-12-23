Аня Гресь: Я в любой ситуации стараюсь найти положительные моменты

Актриса студии «Мамахохотала» на НЛО TV Аня Гресь стала мамой.

30 октября она успела доделать запланированные дела, сдать мусор на переработку и родить сына Тимофея. Мы пообщались с Аней Гресь про новый статус, заботу про экологию и тайм-менеджмент для мам.

Аня, насколько быстро вы привыкли к новой роли «мамы»?

Готовилась морально к ней еще до беременности, во время беременности входила во вкус, а сразу после родов вступила «в полномочия». Мне комфортно в новой роли. Я этого хотела, я это получила, я довольна!

Кто придумал имя ребенку? Были ли споры с мужем на эту тему?

А про это как раз есть видео на моем канале, которое так и называется «Имя ребенка». Посмотрите!

Вы говорили, что планируете быть «адекватной, здравомыслящей, спокойной и понимающей мамой», в глобальном смысле говорить пока рано, но сейчас получается ли размеренно подходить к делам и планам?

Пока вроде получается. Со стороны, конечно, виднее, но по моим ощущениям все отлично.

Освоили уже тайм-менеджмент для мам?

Сейчас на счету каждая свободная секунда, поэтому осваиваю. Главное совмещать несколько дел: пока кормлю – отвечаю на сообщения и комментарии, запросы по сотрудничеству и чаты с подружками. Если это время завтрака – перед кормлением включаю мультиварку, и как раз к окончанию, могу уже и я покушать кашу. Пока малыш спит – включаю робот-пылесос и загружаю вещи в стирку. Пока мою посуду – смотрю обучающие видео (по уходу за малышом или Coursera). Пока меняю подгузник малышу и после этого выкладываю его на животик для воздушных ванн – сама умываюсь, могу сделать маску или нанести макияж. С нами близко живет бабушка, поэтому часто забирает малыша на прогулку, я в это время делаю все по дому и снимаю видео на youtube. Если гуляю с малышом я – тоже смотрю видео, или залипаю, или на интервью отвечаю, как сейчас. Пока нормально все успеваю, посмотрим, как будет дальше.

Вы говорили, что не любите, когда вам раздают советы по воспитанию ребенка, а есть ли мамы-блогеры, на которых вы подписаны и к которым прислушиваетесь?

Подписана на врачей и консультантов по сну. Узнаю много интересной и полезной информации.

Хотели ли вы устроить себе декретный отпуск или уже не терпится вернуться на сцену и съемочную площадку?

50/50. Я привыкла к волнообразному графику, рабочий завал чередуется с домашними днями. Мне так очень комфортно. Вот дома с малышом сидела первый месяц, в декабре были репетиции перед съемками новогоднего концерта «Мамахохотала» (концерт состоялся 12 декабря во FREEDOM HALL). Ездила в офис, работала, снималась. Работать готова, работать люблю. И сына люблю. Буду совмещать.

Чувство юмора помогает справляться с общим количеством запланированных дел?

Да, я в любой ситуации стараюсь найти положительные моменты и посмеяться с себя. Так проще жить. Потому что вы сами решаете, как реагировать и как относиться к любой ситуации. Не уходите в депрессию и нытье, всегда можно найти плюсы в самых ужасных ситуациях.

Вы восхитили всех тем, что в день родов успели сначала сдать мусор на переработку, доделать запланированные дела и только потом поехать в роддом. У вас и до беременности был такой насыщенный график или это силы супер-мамы?

До беременности была более расслабленной и менее эффективной, так как впереди было много времени. А перед родами надо было все дела успеть закончить, потому что думала, что с ребенком не будет ни одной свободной секунды. Получился win-win: и дела доделала, и людей восхитила, и с малышом свободное время есть.

Вы сейчас активно продвигаете заботу про экологию, как давно вы к этому пришли?

Почти год назад моя жизнь немного поменялась, потому что я внезапно осознала, что люди генерируют очень много мусора, и он никуда не девается. Сама начала сортировать, сдавать на переработку и пропагандировать это у себя в социальных сетях. Многие задумались и стали осознаннее, это приятно. Надеюсь, что все больше людей наконец-то поймет, что нам тут еще жить. И во время покупки чего-либо будут сразу думать о том, как они смогут это утилизировать. Не нужно плевать в колодец из которого пьешь.

Тяжело ли быть эко-мамой?

Абсолютно нет. Это дело привычки. Я привыкла мыть и сушить мусор, а потом класть его в один из трех баков (органические отходы, на переработку и на сжигание). Это +5 секунд, не так уж и много, согласитесь? Было бы желание.

Как успевать играть на сцене, давать интервью и быть при этом хорошей мамой?

Правильно расставлять приоритеты, принимать помощь, не заморачиваться и не придавать большой важности всему. Также не забываю наслаждаться жизнью и быть на позитиве.