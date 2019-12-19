Екатерина Вишневая: Материнство - это не приговор, оно дает новые силы двигаться вперед и вверх

«Вишня» — так называет себя талантливая украинская актриса Екатерина Вишневая.

В копилке ее опыта – театральная сцена, съемки в фильмах, телевизионных проектах и пара десятков разноплановых ролей в сериалах. Одной из последних ярких работ актрисы стали съемки в комедии « Отмороженный », премьера которой состоялась 16 декабря на канале 1+1.

Как проходили съемки нового сериала с Дзидзьо в главной роли, тяжело ли было работать на одной площадке с артистом, и как у активной девушки получается совмещать материнство и насыщенную жизнь актрисы, Екатерина Вишневая рассказывала сайту Теленедели.

Помните, как проходили кастинг в сериале “Отмороженный”? Какие были первые впечатления, когда прочитали сценарий?

Есть одна забавная закономерность, которая продолжается уже лет 10. В тот момент, когда я читаю полный сценарий, проект или закрывают, или заканчивается финансирование, или конкретно я по каким-то независящим причинам слетаю с него. Последний раз, когда я прочитала весь сценарий, проект закрыли через два дня. Поэтому во время кастинга в сериал “Отмороженный”, я посмотрела только свои сцены (смеется, прим.ред.). Изначально в сериале я пробовалась на роль Риты, очень понравился ее персонаж. Но потом меня вызвали повторно и предложили попробоваться на другую роль - Оксаны Дзидзюк. На кастинге я играла сцены с разными персонажами - с мужем, с детьми, потом одна. Мне было в кайф работать, все сложилось хорошо и роль Оксаны утвердили.

Ваша героиня в сериале «Отмороженный» - сильная женщина Оксана Дзидзюк, негласная глава семьи. Какой у нее образ?

Во-первых, она очень саркастична. Думаю, что много зрительницы будут ассоциировать ее с собой. Потому что она все тянет сама, такой себе локомотив в семье. При этом ты должна быть и любящей мамой, и хорошей мудрой женой, а еще оставаться красивой и стройной. Многим современным женщинам это откликнется. Моя героиня Оксана, учитывая все семейные заботы, не забывает о себе, постоянно делает домашние маски, разные косметические процедуры. Все дома, потому что она на первое место ставит семью.

Какие «фишки» вы добавили в свою героиню, чтобы сделать ее запоминающейся?

Я добавила в нее себя.

Какие отношения у вас сложились с другими актерами?

У нас сложились прекрасные любящие отношения с партнерами. Мы до сих пор переписываемся и дружим. Мои “кинодети” (актеры Владислава Глеба и Григорий Лещенко, - прим.ред) ходят ко мне на спектакли. У моего “киносына” недавно родилась маленькая сестренка, и я стала первая, кому он об этом написал. Было так мило, он прислал мне много фотографий. А еще мы все вместе даже договаривались сходить на прямой эфир шоу “Танці з зірками”, где Дзидзьо танцевал в паре с Яной Цибульской.

С остальной командой тоже было легко работать?

Мы не работали, мы жили этим проектом. У нас даже успели сложиться определенные традиции. Например, когда я утром ехала на площадку (это было летом), покупала 5 килограмм клубники и всех угощала. Потом Миша последовал моему примеру и тоже что-то привозил для всех. Традицию поддержала вся команда и всегда кто-то приносил разные “вкусняшки” на съемки. Так наше утро начиналось с теплого совместного завтрака на 30 человек.

Случались какие-то курьезные или смешные моменты во время съемок?

У нас съемки проходили на Русановских садах - это небольшой дачный поселок в Киеве. Мы пытались сыграть сцену, как мы утром разговариваем во дворе дома. Снимали бесконечное количество дублей, потому что постоянно был брак по звуку. Каждый раз, когда мы выходили из дома, слышали просто ужасный звук. Решили пойти по соседям и выяснить, кто кричит. Оказалось, что через три улицы жил павлин - он в одно и то же время каждый день начинал громко петь. Приходилось иногда останавливать съемку и ждать, пока он заканчивал кричать.

А кто чаще всего шутил и веселил всю команду на площадке?

Чаще всего шутил и попадал в курьезные, конечно, Миша. Но и мы не отдавали. Бывало, что начинали хохотать всей площадкой, сложно было перестать смеяться и продолжить работу (смеется, прим.ред.)

А как у вас сложились отношения с Дзидзьо, который в сериале играет главную роль?

Мне стало с ним комфортно и уютно еще не пробах. Сложилось такое впечатление, что мы одноклассники. Насколько с ним легко, понятно и замечательно. Мы подкалывали друг друга, смеялись. Он очень переживает за то, что делает, за качество работы. Бывает, ты приходишь на площадку расстроенный, или в плохом настроении, он всегда обнимет, успокоит, выслушает. Миша старался сделать так, чтобы на площадке царила любовь и понимание. И относился так тепло ко всем. Для меня Миша как большой плюшевый медведь Балу, который всех пожалеет и всех полюбит. Наверное, еще до личной встречи с ним, ждала, что в нем будет больше “статусности”. Но ничего подобного не было, он очень открытый и простой человек.

Сериал очень перекликается с “лихими 90-ми”, когда как раз “заморозился” главный герой Миша Дзидзюк. А у вас есть какие-то воспоминание о тех временах?

Вначале 90-х я была еще ребенком, мне было всего 5 лет. С того времени я запомнила момент, когда ты заходишь в магазин, а там есть хлеб и трехлитровые банки с консервацией - и это весь ассортимент. Помню, как у друга моего папы появился первый пейджер. И он всю ночь издавал какие-то звуки, что весь дом не мог уснуть! Еще у него был такой огромный телефон, длиной просто по локоть, больше похож на рацию. Он выходил на балкон поговорить и всегда кричал в трубку. Я тогда думала: какой кошмар, да чтобы я носила с собой телефон - никогда! А сейчас садится телефон - и ты уже в панике.

Знаю, что на съемочной площадке все называли вас просто “Вишня”. Это пошло еще из детства?

“Вишня вишневая” - это пошло еще с детского садика. У нас в группе было две Кати. И чтобы не путаться, меня называли “Вишенка”. А потом это продолжилось и в школе. Мне комфортно, когда меня так называют. “Вишенка” - это что-то родное и теплое. Кажется, я себя чувствую больше Вишней, нежели Катей. Даже родные дома меня называют Вишня.

У вас большой актерский опыт. Вы играли и в сериалах, и в фильмах, и в театре. Какие роли вам чаще всего достаются - комедийные или драматические?

У меня и драматические, и комедийные роли сейчас идут наравне. Хотя я всегда стараюсь в комедийную роль добавить немного драмы, чтобы персонаж не был однобоким и плоский, так появляется глубина и многогранность. А в драматический персонаж добавить немного комедии и сарказма, тогда роль тоже играет другими красками. Вот недавно я закончила проект, где играла надзирательницу в тюрьме, а до этого летом мы снимали комедию “Отмороженный”. Потом начался проект, где у меня была роль современной матери-одиночки. А сейчас играю директора ЗАГСа, которая ищет свою любовь. В этом персонаже смешан прагматизм с чувством юмора. Так что роли у меня роли в балансе.

Кроме того, что вы талантливая актриса, вы еще и мама. Легко совмещать уход за маленькой дочкой Варварой и актерскую деятельность?

Я ушла в декрет на девятом месяце беременности, когда отсняли последний проект. Есть даже фотографии, как я беременная бегаю по полю с очень большим животом. Режиссер тогда шутил: “Катя, пожалуйста, только не рожай в поле!”. У меня тогда была сцена, где я бегала на краю пропасти. Вся группа съемочная очень переживала за меня. А на следующую съемку я вышла сразу через две недели после родов.

Вы даже изобрели свой хэштег #нескучныйдекрет. Думаю, с таким графиком декрет у вас точно вышел нескучным?

Этим хештегом я хотела донести, что материнство - это не приговор. Это то, что дает новые силу двигаться вперед и вверх. Да, я кайфую от своей работы, не замыкаясь только на себе и семейных проблемах, и стараюсь максимальное время уделять своей дочке. Мне кажется, что самое главное для ребенка, помимо внимания и любви, это видеть счастливую маму. И понимать, для женщины нет ничего невозможного.

Семья вас поддержала в вашем выборе?

А мне сложно сказать нет. Я все равно сделаю по-своему.

Кто остается с ребенком, когда вы можете на 12 часов уехать на съемку?

Со мной живет мама, она мне очень помогает с ребенком.

Многие актеры признаются, что из-за карьеры не уделяли достаточно внимания своим детям и упустили период, как дети взрослели. Это не про вас?

Когда я нахожусь дома, стараюсь максимально уделить внимание Варваре, провести время без телефона и телевизора. Сейчас дочке год и три месяца - и она еще ни одной ночи не спала без меня. Летом мы с ней много путешествовали, она приезжала ко мне на площадку. Я стараюсь по максимуму, даже в ущерб себе, уделять время ей. Это ведь очень важно. Еще мне кажется, даже не так важно, сколько ты времени проводишь с ребенком, а как качественно ты его проводишь. Можно быть с ребенком 24 часа в сутки, но все это время сидеть в телефоне.

Чем еще, кроме работы и семьи, вы занимаетесь в свободное время? Хватает время на хобби?

Дочь и мама - это моя главная семья, любовь и опора. А хобби - это работа. Я еще преподаю актерское мастерство в трех студиях. Работаю в театре “Золотые ворота”, сотрудничаю с “Диким театром”, учавствую в читках актальной пьесы, в питчингах идей, студенческих короткоменражках. И очень люблю путешествовать. Я человек активного отдыха, мне не надо две недели лежать на пляже, чтобы отдохнуть. Могу просто сесть в машину и на два дня уехать в Карпаты. И это будет более насыщенный и яркий отдых для перезагрузки.

Вы с детства мечтали стать актрисой?

Не совсем так. Я родилась в городе Кривой Рог. Наша семья жила достаточно бедно, а я была активным ребенком. Поэтому меня отдавали на всевозможные бесплатные кружки. Это была строевая подготовка, исторический кружок, радио кружок, медицинские курсы, художественная гимнастика, баскетбол, волейбол, туристический кружок, народные танцы, бальные танцы, эстрадные танцы, вокал и фортепиано. Мне нравилось все! Но когда я достигала первых результатов и становилась лучшей, мне становилось неинтересно, и я бросала.

Потом остановились все же на театре?

Когда мне исполнилось 14 лет, я начала интересоваться плохими компаниями. Мама в панике не знала, куда направить бурлящую во мне энергию. Кривой Рог - не особо театральный город. Тогда у нас было два театра, один из них - театр пантомимы и пластики “Академия движения”, куда меня решила отправить мама по совету подруги. Чтобы вы понимали, я тогда была как маленькое полено, граци во мне было ноль. И идея занятий там вызвала во мне большое сопротивление. Зная мой характер, мама сказала: “Спорим, ты и неделю здесь не продержишься”. И это сработало. Через два года, когда я уже начала работать в труппе театра, мама говорила, брось театр, ходи в школу! Потом я поступила учиться в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения Карпенко-Карого. Так что история о том, как я стала актрисой, это воля случая и умение моей мамы взять меня “на слабо”.

Все актеры мечтают попасть в Голливуд. Была ли у вас такая мечта? О какой роли в кино мечтаете?

В Голливуд - нет. Но сейчас у меня есть мечта сняться в главной роли в полном метр у нескольких украинских режиссеров. Один из них - Ахтем Сеитаблаев. Знаю, что это сложно, но я хочу достойно пройти это испытание. И преодолеть высокую планку.

Какая ваша любимая роль, которую вы сыграли?

Это моя самая первая роль в сериале “Бывшая”, где я играла девочку, которая приехала поступать в театральный и не поступила. Это был мой первый большой проект, мы снимали сто серий. Кажется, в этом сериале я прошла испытание огнем! Роль, которая далась тяжелее всего, и стала любимой. Тогда ни у кого не было времени что-то объяснять мне и учить. Это был как первый прыжок с парашютом. Но я люблю такие испытание, после которых ты выходишь на новый уровень.