Отмороженный: 5 интересных фактов о сериале

16 декабря на телеканале “1+1” стартовал новый 16-серийный комедийный сериал “Отмороженный”, главную роль в котором исполнил певец, актер, тренер вокального проекта "Голос. Діти", народный любимец - Дзидзьо.

Сериал Отмороженный рассказывает о веселой семейке Дзидзюков, привычная жизнь которой в один момент переворачивается с ног на голову. В подвале собственного дома они находят “замороженного” родственника Мишу - брата главы семьи, который 23 года исчез при загадочных обстоятельствах. Как выясняется, в далеких 90-х мужчина стал случайным участником научного эксперимента и “заморозился” в криокамере. После внезапной находки семья Дзидзюков вынуждена сожительствовать с чудаковатым родственником, застрявшим сознанием, повадками и привычками в 90-х.

К премьере сериала сайт “Теленедели” подготовил 5 интересных фактов о веселой семейной комедии.

1. Ради съемок в сериале Дзидзьо приходилось просыпаться в 5 утра

Летом, в самый разгар съемок, главный актер Дзидзьо параллельно ездил в тур с концертами и был тренером на шоу “Голос. Діти”.

“Графік скажений, у мене немає ні одного вільного дня. Якщо у мене день без зйомок у серіалі, то значить я поїхав на концерти. Концерти минули, а зранку я вже на майданчик зніматися. Але мені подобається весь процес, над серіалом працює дуже класна команда - це важливо”, - рассказывал во время съемок Михаил.

Учитывая загруженный график артиста, у Дзидзьо почти не оставалось время на то, чтобы учить тексты для сцен. Единственным выходом было просыпаться в 5 утра, за три часа до начала съемок, чтобы было немного времени почитать и выучить свой текст. И даже в небольших перерывах между съемками артист постоянно повторял слова, чтобы отснять все кадры в срок.

2. Загадочную криокамеру соорудили из старого холодильника

Сам прибор, который якобы заморозил Мишу в сериале, - это криокамера. По сценарию, друг Дзидзюка в 90-х в научной лаборатории сконструировал прибор, способный на время заморозить живое существо и сохранить его в том же возрасте и состоянии. Никто не знал, как именно он должен выглядеть. Но на деле криокамера - это советский холодильник, к которому присоединены разные провода и лампочки. А когда его открываешь, с него выходит ледяной пар и горит синий свет. Таки его увидели сценаристы и художники сериала.

3. В сериале снялись хомяк, кошка и маленькая свинка

В некоторых сериях в сериале будет появляться разная живность - кошка, хомяк и даже настоящая свинья. Животные на площадке радовали всех участников съемочного процесса, хотя и было сложно справиться со свиньей, которая постоянно убегала. А хомяк Вася в итоге оказался хомячихой и начал рожать прямо в кадре.

4. Самую сложную сцену снимали в заброшенном школьном подвале

Одной из самых сложных сцен стала съемка в подвале, когда по сюжету Мишу находят в криокамере. Снимали “разморозку” Дзидзьо в настоящем подвале. Специально для сцены съемочная команда нашла старый заброшенный школьный подвал, отремонтировала его, вынесла весь мусор и обустроила именно так, как задумали сценаристы в истории. Это сделали для того, чтобы поместить актеров в максимально реалистичную среду, чтобы чувствовался и подвальный запах сырости, и полумрак, и была нужная атмосфера. “Разморозку” Дзидзьо решили оставить на самый конец и отснять фактически в крайние дни работы.

Но в итоге актеры и режиссеры делятся, съемки прошли замечательно и запомнились надолго. И именно то, что все происходило в подвале, помогло сделать картинку очень настоящей и реалистичной.

5. Попал в сериал и звезда 90-х Павел Зибров

В сериале украинская звезда Павел Зибров сыграет сам себя и появится в одной из серии как друг соседки Риты. На съемочной площадке Зибров рассказывал, что его пригласили в комедию не зря, ведь именно в 90-е он был мега популярен.

“Для меня это были золотые времена. У меня могло быть около 40 концертов в месяц. Я выступал даже во время обеденных перерывов на заводах, временами было по несколько выступлений каждый вечер”, - вспоминал Павел Зибров.

В сериале артист споет один из своих популярных хитов 90-х годов.

Как “замороженный” в 90-х Дзидзьо будет пытаться выжить в современном мире, и какие забавные истории ждут героев нового сериала - смотрите с 16-го декабря в 22.45 на канале “1+1”.