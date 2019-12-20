Элеонор Томлинсон: Для актеров очень важно взаимодействовать с реальными декорациями и реквизитом

Интервью с Элеонор Томлинсон, исполнительницей роли Эми в мини-сериале «Война миров»

20 декабря на канале Epic Drama выходит мини-сериал «Война миров» по мотивам одноименного научно-фантастического романа Герберта Уэллса. Впервые в истории многочисленных экранизаций этого произведения действия происходят во время, описанное в самой книге, − в Англии начала XX века. В центре событий оказывается молодая женщина Эми, работающая помощницей астронома Огилви. Роль Эми исполнила Элеонор Томлинсон. Зрители могут знать ее по роли Демельзы из сериала «Полдарк» или дочери владельца гостиницы из рисованной масляными красками анимации «С любовью, Винсент». Томлинсон рассказывает о процессе съемок сериала и о том, каково это играть отважную и независимую героиню во времена, когда уделом женщины были дом, дети и кухня.

Расскажите нам, кто такая Эми и какова ее роль в этой истории?

Персонаж Эми очень необычен для того времени. По сравнению с другими представительницами ее круга она очень современная женщина. У нее роман с Джорджем, который женат на другой. Для 1905 года такие отношения не являются нормой. Эми выросла в Индии, поэтому отличается от своих современников, воспитанных в эдвардианской Англии. Она сильна и независима, и ее жизненная энергия покоряет Джорджа. Мне очень понравилось играть ее.

Эми близко дружит с Огилви, но Джордж не совсем понимает эту дружбу. В то время женщины были собственностью мужей и им не разрешали иметь какую-либо независимость. Эми и Огилви становятся друзьями благодаря работе, которую они делают, и своей любви к астрономии. И Эми, и Джордж, и Огилви считаются отщепенцами, не совсем вписывающимися в обществе того времени. В фильме есть намеки, что Огилви может быть гомосексуалом, что в то время было бы противозаконным. Каждый из персонажей, особенно Эми и Огилви, обладают сильным характером. Вместе им удается выжить и стать еще сильней.

Каким было ваше первое знакомство с «Войной миров»?

Я смотрела экранизацию. Но по-настоящему с историей я познакомилась благодаря книге. Я прочитала ее, когда услышала, что «Mammoth Screen» собирается снимать по ней сериал. Оказалось, что книга совсем не похожа на фильм, который я смотрела. Меня заинтересовало, что события этой адаптации, будут происходить в то время, когда была написана книга. Очень приятно видеть футуристическую драму, события которой происходят в прошлом, тогда как чаще всего такие фильмы рассказывают о недалеком будущем.

А что вы думаете по поводу решения сценариста сериала Питера Харнеса дать Эми имя и голос?

Было очень неожиданно читать адаптированный сценарий Питера, в фокусе которого находится женщина. Мне кажется, что таким образом Питер делает произведение более современным. Книга написана в форме дневников. А в сценарии Эми находится в центре повествования. Она очень храбрая, и у нее невероятный инстинкт самосохранение. Эми живет по принципу «Спасение утопающих − дело рук самих утопающих», который и заставляет ее двигаться вперед.

Насколько важно было то, что создатели построили макет инопланетной капсулы на съемочной площадке, а не нарисовали ее на компьютере на этапе постпроизводства?

Для актеров очень важно взаимодействовать с реальными декорациями и реквизитом. Многие научно-фантастические драмы построены вокруг чьего-то воображения. И без эскизов вам сложно понять, как создатели представляют себе этот мир. Было замечательно иметь возможность работать с настоящими декорациями, с которым мы могли бы взаимодействовать, такими как место падения марсианского корабля. На съемочной площадке также проигрывали звуки, которые издают марсиане, чтобы нам было легче реагировать на них. Было даже страшновато.

Мы снимали у входа во Дворец Святого Георгия в Ливерпуле, и тут зазвучали эти неземные звуки. Нам стало немного не по себе. Это помогло настроиться на нужный лад. Когда Земля превращается в Красный Мир – в выжженную пустыню, кажется, что действительно попадаешь в другое пространство. За окнами светит солнце, но как только заходишь в съемочный павильон, то оказываешься в красной пустоши, где с трудом можно рассмотреть стоящего перед тобой человека. Везде туман и пыль, и это сразу же погружает нас в эмоциональное состояние наших героев и в условия их жизни. Команда художников по декорациям во главе с Пэт Кэмпбелл создали для нас еще одну планету. Я никогда еще не видела подобных съемочных площадок. Это было просто невероятно.

В сериале мирная эдвардианская Англия постепенно превращается в Красный Мир. Как меняется Эми за это время?

С момента нашего знакомства с персонажем в начале первого эпизода и до конца сериала Эми сильно меняется. Между этими моментами проходит шесть лет. Я тесно сотрудничала с художником по костюмам Говардом Берденом, с художницей по гриму и прическам Вики Лэнг и их командами, чтобы создать реалистичные образы для этой истории. Мы хотели показать, через что прошла Эми и как она изменилась.

Эми очень активна и постоянно движется вперед, поэтому на мне была прекрасная юбка-брюки, очень удобная и практичная. Я могла спокойно участвовать в трюковых и боевых сценах, где мне приходилось убегать от инопланетян или запрыгивать на лошадь. И мне не нужно было беспокоиться, что на мне юбка. На съемках приходилось выполнять очень много физических трюков, и костюмы были залогом их успеха. Нам нужно было создать нарядную одежду эдвардианской эпохи и при этом сделать ее практичной. А затем полностью разрушить этот образ.

Насколько сложно было снимать на открытых локациях в суровых погодных условиях?

Погода была, действительно, унылой. Но надо отдать должное съемочной команде. Без нее мы бы не справились. Они замечательные. Они столько раз приободряли меня и помогали продолжить съемку, особенно в те дни, когда погода была отвратительной. Мы пережили все это вместе, и я думаю, что в результате у нас получился революционный сериал.