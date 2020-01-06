Анита Луценко: Мой муж — самый потрясающий мужчина на земле

Эксклюзивное интервью с Анитой Луценко!

Сводим все на юморок

Если хотите иметь подтянутую фигуру, успевать работать, вести телепроект, выпускать книги и линии спортивной одежды, воспитывать ребенка, жить душа в душу с супругом и периодически на несколько недель уезжать медитировать в Индию, спросите, как все это успеть, у ведущей проекта « Зважені та щасливі » (СТБ)

Анита, вы недавно вернулись из Индии, где провели три недели. Набирались там сил после съемок «Зважених…»?

Можно сказать, поездки в Индию — уже моя традиция. Два года назад была там же на учительском курсе йоги. Тогда мне муж сделал такой подарок: дочери был всего годик, я хронически недосыпала, и он хотел, чтобы я отдохнула. В прошлом году не поехала в Индию, о чем сильно пожалела. Когда много проектов, надо периодически выделять немного времени для себя, чтобы перезагрузиться, расслабиться, набраться вдохновения и с новыми силами приступить не только к работе, но и заняться семьей. В этот году муж снова намекнул — мол, не хочешь ли ты, дорогая, помедитировать? Почему нет? Я всегда за! (Смеется.)

Намекал на то, что вы слишком уставшая, раздраженная, и собрать воедино мысли и нервы будет очень полезно?

Усталость тоже, наверное, имел в виду. А еще, мне кажется, ему хотелось, чтобы я его снова похвалила. (Смеется.) С той первой поездки прошло немало времени, но я при любом удобном случае повторяю, что он самый потрясающий мужчина на земле, потому что не побоялся остаться с маленьким ребенком, сделал что-то для меня, а не для собственного комфорта.

Не боитесь перехвалить?

Нет. Я хвалю только за реальные дела, а в этом случае обязательно надо человеку сказать, какой он молодец. Вот лести не люблю. Если что-то сделал не так, как надо, даже не подумаю благодарить или рассыпаться в комплиментах.

Но замечание, конечно, сделаете, если купил в супермаркете совсем не ту капусту, которую вы имели в виду?

Психолог «Зважених та щасливих» Аня Кушнарук советует в таких ситуациях «сводить все на юморок». Мне кажется, у нас с мужем это идеально получается.

Глаза не дадут соврать

Как на вас влияют поездки в Индию? Чувствуете, что за эти три недели изменились?

Когда отправляюсь туда, где меня ждет возможность развивать душу, а не тело, делаю фото своих глаз до и после возвращения. Для меня самый большой показатель отличного релакса, если они были уставшими, а после ежедневных тренировок, медитаций, размышлений, вегетарианского питания, отключенного телефона открываются, проясняются и даже становятся красивее.

Я брала с собой кучу книг, которые собиралась прочитать. Но в какой-то момент поняла: не хочу, чтобы в меня поступала какая-то информация — буду просто расслабляться. Хотя одну книгу, очень уместную в данной ситуации, все-таки прочитала — «Радикальное прощение» Колина Типпинга. И, следуя рекомендациям автора, занималась прощением. Как бы там ни было, в жизни случаются разные ситуации, и копить в себе негативные эмоции не стоит. В общем, это были волшебные три недели. Я такое времяпрепровождение люблю.

Для связи с родными телефон включали?

Конечно. Для меня «жизнь без телефона» означает меньше работы в соцсетях и деловых звонков. А общение с родными и особенно с Мией — это святое. Ну и фотографировать местные красоты тоже как-то надо было! (Смеется.)

Как дочка и муж пережили расставание?

Они прекрасно справились. Как показывают в американских фильмах: когда мужчина остается вдвоем с ребенком на какое-то время, у них начинается своя жизнь. Мама не может контролировать происходящее, так что папа учится и готовить, и одежки покупать малышу. Но самое главное, после этого связь между ними становится еще крепче.

Поблажки папа, наверное, тоже делает? Например, в еде?

У меня нет такого: о боже, кто-то дал Мие конфету! Да, наша семья придерживается правильного питания, но это не означает, что дома не бывает, скажем, тортиков. Просто всего должно быть в меру. И нельзя забывать о сбалансированном рационе.

Прыгать не буду!

В этом сезоне «Зважених та щасливих» вам прибавилось работы — кроме реалити ведете еще и ток-шоу «Зважся». В обоих себя чувствуете одинаково комфортно?

Переживаний было больше, чем поводов для них. Я все-таки никогда не вела ток-шоу! Одно дело — обсуждать на проекте, на сколько человек похудел, поддерживать его во время конкурсов — по сути, я там оставалась и тренером тоже. Совсем другое — модерировать все, что происходит на площадке: всех услышать, каждому дать слово, не допустить, чтобы проект вышел за определенные рамки или стал неинтересным. Я же на ведущую не училась, хотя немного позанималась с преподавателем, который дал мне какие-то азы…

Но, видимо, опыт работы в двух сезонах «Зважених» сыграл свою роль. Плюс у нас была замечательная компания — и участников, и тренеров, и психологов, поэтому чувствовала себя в кадре довольно уверенно. Мне кажется, получилось даже лучше, чем мы ожидали: рассмотрели огромное количество мифов о похудении, и каждый, кто смотрел ток-шоу, теперь об этом знает все.

Чем вам еще запомнился этот сезон проекта?

Наверное, с участниками я сблизилась больше, чем на предыдущих сезонах. Ну и несколько конкурсов было, которые меня впечатлили. Один из них — надувная горка 50-метровой высоты, на которую ребята должны были забраться по очень крутому подъему. Когда Алёна Гребенюк одолела ее и, весело сказав: «Ой, я хочу спуститься вниз!», сиганула сверху в бассейн, мне стало страшно. Организаторы предупреждали, что спуск должен быть медленным, поэтому с ужасом ждала, вынырнет Алёна или нет. К счастью, все обошлось. Еще один конкурс заставил меня понервничать — тот, где на высоте 30 метров участники связывали металлические балки. Вот честно: я бы туда не полезла! Особенно с таки весом, как у них. Мне и снизу было страшно на это смотреть, представляю, как себя чувствовали те, кто были наверху. Поэтому преклоняюсь перед нашими ребятами: они очень смелые.

На что сами не согласились бы?

У меня есть две вещи, на которые не решусь никогда: прыжок с парашютом и банджи-джампинг. Как по мне, это недостаточно безопасно, поэтому не готова рисковать. Хотя в детстве любила с большой высоты прыгать в воду.

Меню на каждый день

Сейчас вы пишите с Татьяной Литвиновой книгу. Она будет посвящена диетическому питанию?

Мы пишем книгу с диетологом Светланой Фус, а Татьяна Литвинова нам помогает. Книга о правильном, рациональном питании — собственно, книга представляет собой меню, расписанное на 28 дней. Света помогает сделать блюда сбалансированными — рассчитывает содержание минералов, жиров, белков и углеводов. В общем, готовя по этим рецептам, можно будет хорошенько сэкономить на кремах для похудения и аптеках. (Смеется.)

Идея книги принадлежит мне. Как и у многих работающих женщин, не наделенных особой кулинарной фантазией, у меня всегда было желание повесить на холодильнике подсказку с четким планом питания на каждый день: сегодня на завтрак блинчики, на обед — борщ и так далее. Должна сказать, пока мы работали над книгой, Таня потихоньку привила мне любовь к готовке.

Работающие женщины часто готовят на неделю вперед. Вы тоже впрок заготавливаете?

Вообще-то, стараюсь готовить на каждый прием пищи. Но использую много заготовок в виде замороженных продуктов: всегда есть котлеты или тефтели, которые можно добавить к макаронам. У нас достаточно простая еда: овощи, курица, рыба, макароны, каши. Рулеты не кручу. К счастью, Мия в этом смысле не требовательна.

К здоровому питанию вы ее приобщили. А к спорту?

Пока что нет. Думаю, еще рано.

Вы снова коротко подстриглись. Когда сделали это в пошлый раз, выяснилось, что вы в интересном положении. Снова намек?

На самом деле, я давно хотела постричься. Постоянно вспоминала, как это было удобно: вышла из душа, полотенцем волосы просушила — и готово. Когда собралась лететь в Индию, где нет особых условий, чтобы наводить красоту, решила, что каждый день вставать в 6 утра и мыть голову холодной водой не хочу. Забавно, что некоторые люди так на это отреагировали…

Как относитесь к переменам в принципе?

Мне кажется, я достаточно стабильный человек — хожу в одни и те же кафе, заезжаю на одни и те же заправки. И диваны каждый месяц не переставляю.

Все, как я мечтала

В этом году вы выпустили коллекцию купальников. Планируете дальше развивать этот бизнес?

Ой, я как ребенок: если он что-то хочет, должен сделать это прямо сейчас. На тот момент мне захотелось новый купальник, причем я знала, какой именно. И мы с одним брендом купальников отшили 60 штук — всего три модели. Это было в конце лета, уже не в сезон, они были не сильно востребованы. Если честно, даже не знаю, продались ли, потому что не воспринимаю это как бизнес — мне куда важнее процесс работы. Возможно, в следующем году выпустим еще одну коллекцию.

Расширить ассортимент не планируете — например, платьями?

Я уже выпустила спортивные костюмы, в которых удобно и дома ходить, и за хлебом выскочить — не обязательно только на тренировку надевать. Но из меня еще тот дизайнер… (Улыбается.) Могу подсказать что-то. Могу что-нибудь придумать исходя из того, чего не хватает в моем собственном гардеробе. А так, чтобы развивать линию одежды… Не думаю, что это мой талант. Хотя… Кто знает, в каком направлении это может пойти.

В одном из интервью вы сказали, что у вас полно идей, которые надо воплотить. Уже какие-то воплотили?

У меня была мысль включить в программу похудения танцы. Но пока что запустили мужскую программу, направленную на создание рельефа.

Со стороны кажется, что вам все очень легко дается, все получается. В чем секрет?

Ну, вообще-то это как Instagram, где звездные мамы очень красивые, а в реальной жизни они выглядят, как все. У меня тоже не всегда ладятся дела, бывает плохое настроение или моменты уныния, когда ничего не хочется делать. Но не буду же я это выносить на всеобщее обсуждение и делиться своими проблемами с подписчиками в соцсетях! Об этом знают только мои близкие.

Мне кажется, очень важно не идти против своей природы. И делать не то, чего от тебя все ждут, а то, что нужно именно тебе. Так и стараюсь поступать. А еще я точно знаю, что мыслить надо позитивно, а на проблемы смотреть как на момент собственного роста и понимать: это испытание дано тебе для того, чтобы ты сделал выводы и стал лучше.

Текст: Людмила Козаренко / Теленеделя