Юра Горбунов: Хочу, чтобы сын мною гордился

Последние пару лет у популярного ведущего канала «1+1» явно творческий подъем: он ведет «Танці з зірками» и «Голос країни», снимается в кино и сериалах, а также продюсирует их.

«Що, знову?»

Совсем недавно вышла новая работа - долгожданный сиквел комедии «Скажене весілля». «Теленеделя» выяснила, в чем залог успеха и при чем тут семья

Юра, с чем сами связываете свою творческую активность - так совпало, пришло время или вдохновляют перемены в личной жизни?

Мне кажется, сработала совокупность факторов. Конечно же, не последнюю роль во всем играет появление в моей жизни Кати и рождение Ивана - они вселяют в меня уверенность, мотивируют воплощать идеи и планы. Я делаю шаги, на которые раньше не решался. Например, о продюсерстве мечтал давно. Но это новое дело, и прежде чем за него браться, надо было все хорошенько продумать.

Вы не могли быть уверены, что продюсерский дебют - «Скажене весiлля» - станет самым кассовым фильмом 2018 года, да вообще и очень популярным. Человеку вашего статуса не страшно потерпеть фиаско?

Конечно, страшно. Даже мои приятели-продюсеры и просто знакомые из этой сферы говорили: «А ты хорошо подумал? Мы уже можем допускать ошибки, у нас за спиной есть определенные успехи. Ты не можешь - это твоя первая работа». Я понимал, что снять кино, которое будет смешно всем, - сложно. Однако поражения мотивируют задуматься, почему у тебя что-то не получилось, и стремиться доказать, что можешь сделать гораздо лучше. Так что рискнул и вроде бы не прогадал. (Улыбается.)

Права на адаптацию фильма купили несколько стран. Какие меры вы предприняли, чтобы сиквел получился не хуже?

Мы долго думали, чем еще удивить зрителей, кому еще отец может сказать «нет» после афрофранцуза. Представителю другой национальности? Уже неинтересно… Идею продолжения «Скаженого весілля» придумали и реализовали наши авторы - Николай Куцык и Алексей Приходько. Кстати, совсем недавно в одном из соцопросов мы нашли этой идее подтверждение, то есть мы на верном пути. Людей зацепила данная тема, раз они так активно принимали участие в соцопросе!.. Так вот, там перечислялись основные родительские стереотипы, которые приводят к неприятию избранников своих детей. Один из них нашел отражение в лейтмотиве фильма - «Що, знову?». Главный герой Василий Середюк только смирился с зятем афрофранцузом, и тут вторая дочка преподносит такой сюрприз, что отец хватается за сердце.

Я, мои коллеги - сопродюсеры картины Ирина Костюк и Надежда Коротушко, и вся наша большая команда надеемся, что фильм получился интересным и смешным.

Так у главной героини, оказывается, есть сестра?

Да! Больше ничего не скажу - не буду спойлерить! (Смеется.)

Обойдемся без драмы

Как получилось, что вы взялись за продюсирование «Великих Вуйків»?

Руководство канала «1+1» предложило мне стать креативным продюсером сериала, и я согласился. Но поскольку «Великі Вуйки» - спин-офф нашумевшей комедии «Останній москаль», это не работа с чистого листа: зритель уже знал предысторию и персонажей, так что я зависел от определенных обстоятельств. С другой стороны, проявить себя тоже была возможность: 16 серий - длительный съемочный период, а у креативного продюсера большая зона ответственности. Еще переживал, оправдают ли надежды наши молодые режиссеры Митя Шмурак и Дима Манифест, которых я пригласил. «Великі Вуйки» стали их первым большим проектом, до этого они снимали только клипы для популярных украинских звезд. Но классные клипы! Я отважился на эксперимент и предложил им сделать сериал. К счастью, все сложилось. Мы довольны результатом. И уже запланировали в следующем году съемки продолжения.

В вашем сериале столько звезд снялось в эпизодах! Кате Осадчей, своей жене, не предлагали сыграть?

Она там мелькнула - секунд на десять. И это все, на что смог ее уговорить. Сниматься в кино не хочет категорически. В «Скаженому весіллі» для нее была роль, но Катя сказала: «Нет! Могу приехать на съемочную площадку, поддерживать тебя морально. На большее не рассчитывай».

Комедии вам явно удаются. Менять жанр кино, которое продюсируете, не собираетесь?

Он мне близок и понятен. Драма - вот это точно нет! Не люблю я ее ни в кино, ни в жизни - ни переживать по поводу происходящего, ни снимать. Но если появится качественный сценарий мелодрамы, обязательно рассмотрю этот вариант. Тем более там всегда есть какая-то линия, которая вызывает у зрителей улыбку. А вообще, вынашиваю идею снять криминальную историю с элементами юмора. Уверен, это будет интересно.

Потом и за режиссуру можно будет браться…

Это, безусловно, очень интересно. Однако мне и в продюсировании не хватает знаний, черпаю их откуда могу - посещаю семинары, читаю специальную литературу. А режиссер, по моему глубокому убеждению, должен проучиться 5 лет, потому что «я так вижу» и «я так чувствую» - это неправильно. Хотя никогда не говори «никогда».

Совсем скоро стартует новый сезон «Голосу країни». Что нового будет в проекте?

Это юбилейный 10-й сезон, который точно запомнится телезрителям. Уже был масштабный кастинг, где команда собрала самых сильных вокалистов Украины. Многого пока рассказать не могу, но совсем скоро и так все увидят этих участников. Хотя одну тайну приоткрою: в шоу обновится тренерский состав, поэтому ждите новые лица, которые так любит вся страна. Нас ждет горячая битва за лучший голос страны среди самых ярких судей за всю историю проекта.

Семейное равновесие

В семьях, где один из супругов занимается творчеством, есть закон: когда он входит, например, в съемочный процесс, дома его ограждают от всех обязанностей. Как это происходит у вас, ведь оба супруга одинаково заняты?

Да так и происходит. (Смеется.) У Кати съемки с четверга по субботу, иногда еще и в среду, а на прошлой неделе были каждый день. Я тоже могу неделями сниматься без выходных. Так что мы оба оказываемся на особом положении. Остается одно - поддерживать друг друга. На самом деле, в начале наших отношений я как раз из-за этого очень переживал - как же мы все сможем организовать в семье, учитываю нашу занятость? Оказалось, это очень круто, когда есть с кем поделиться своими переживаниями и вторая половина тебя понимает, потому что знает весь этот процесс, этих людей, эти обстоятельства. Катя часто помогает мне разрешить некие ситуации чисто психологически. Я ей говорю: «Кошмар - сколько всего навалилось. Не понимаю пока, как тут разрулить». Она отвечает: «Да очень просто! Сделай вот так и так». И оказывается права. Вообще завидую ее железным нервам и внутреннему спокойствию, которые меня, очень эмоционального человека, отлично уравновешивают.

В этом году вы получили титул «Тато року», хотя на него претендовало немало звездных папочек.

Пытаюсь соответствовать этому титулу. А вообще, для сына мечтаю стать «Татом життя», поэтому стараюсь уделять ему максимум внимания. Хотя на самом деле слишком много внимания ребенку и не требуется - его просто надо внимательно выслушать, поддержать, чтобы он понимал: в семье его все любят и у него есть надежный тыл. Так воспитывали меня, так воспитываю и Ваню. У него в подсознании должно отложиться, что в этой жизни ничего не надо бояться, потому что есть люди, которые всегда прикроют.

С Ваней уже можно поговорить?

Говорит он еще не все, хотя в феврале ему будет три года, зато абсолютно все понимает - настроение, интонацию. Знает, когда «тато ображений», потому что он капризничал: минутку подождет, потом подойдет и молча обнимет за ногу. Дети все чувствуют и переживают так же, как взрослые, поэтому вести себя с ними нужно соответствующим образом - прислушиваться к ним, уважать их мнение. Но дисциплина, безусловно, должна быть.

Он у вас такой долгожданный и залюбленный. Трудно ему сказать «нет»?

Очень. Он появился у меня в сознательном возрасте, поэтому хочется отдать ему все. Да и вообще считаю, что детей надо баловать.

Ничего главнее в жизни нет

Закончите фразу: никогда не думал, что дети - это…

… такое счастье! Когда видишь в нем немножко тебя и немножко мамы, когда не обращаешь внимания на недоспанные ночи, когда тебе все равно, который час, потому что ребенку надо решить какой-то вопрос, ничего главнее в твоей жизни не существует. Пока нет детей, прочувствовать это невозможно.

Не только вы учите Ваню - он тоже вас учит. Чему именно?

Прежде всего, следить за тем, что и как говорю, что делаю. Он же меня постоянно копирует! Потому при нем нельзя повышать голос, разбрасывать вещи, слишком эмоционально говорить. А в общении с ним стараюсь не просто настаивать на своем, а добиться понимания. Например, на улице уже холодно, а Ване хочется вот эту легкую курточку. Я начинаю объяснять, что поменялась погода, предлагаю выглянуть за дверь и убедиться, что в такой одежде будет некомфортно. В конце концов он соглашается, что я прав, и перестает капризничать. А если командирским тоном приказывать, ничего хорошего из этого не получится.

Был период, когда он не хотел нас с Катей отпускать из дому - приходилось прятаться, чтобы не видел, как уходим. Теперь понимаю, что мы делали неправильно. С ребенком надо быть честным, и он все поймет. Сегодня мы объясняем ему: «Івасику, мама з татом їдуть, але вони скоро повернуться. Ти не хвилюйся - краще помахай нам ручкою». И это работает!

Есть у вас общая любимая игра?

В данный момент - прятки. Мы все прячемся за шторы. (Смеется.) Ваня от этого приходит в дикий восторг. Раньше первое месте среди развлечений занимала машинка на дистанционном управлении. Когда-то у него уже была одна, но он не понимал, что с ней делать. А тут просто обалдел, увидев такое чудо. (Улыбается.) Неделю не выпускал ее из рук - спал с ней, ел, всем показывал, кто к нам в дом приходил. Просто прелесть! Хочется, чтобы у него побольше было таких эмоций и неподдельного счастья.

Иван Юрьевич, не расстраивайте папу!

Приходилось когда-нибудь оставаться вдвоем на хозяйстве - без няни и мамы?

Не часто, но оставался. Ваня тогда был совсем маленький, и так получилось, что няне надо было уехать, а у Кати съемка. Я, конечно, переживал, и не зря: Катя ушла в 11 утра и должна была вернуться в 4 дня, а в итоге все затянулось до 12 ночи. Мы с Иваном вдвоем завтракали, обедали, ужинали, гуляли, купались, укладывались спать - и со всем справились. Правда, я ему сразу сказал: «Іване, сьогодні ми удвох на господарстві. Якщо тато буде засмучуватися через те, що ти не їси, нам з тобою буде важко». Он тогда плохо ел, надо было с ним заигрывать, чтобы запихнуть ложку супа. Подействовало! Стал все делать без капризов и по часам. Так что я тогда однозначно стал «татом дня». (Смеется.) А все дело в том, что мальчику нужна сильная отцовская энергетика. Бывает, скажу ему так строго: «Iване!» - и сразу видно по его лицу, что в этот момент ребенок думает что-то вроде: «Ого! Интонация у папы такая, что лучше подчиниться». (Смеется.) А обращение «Іван Юрійович» звучит вообще солидно - как будто он министр. Тогда Ваня удивленно смотрит на меня, а я добавляю: «Так-так, це я вам!».

Какие-то традиции с Иваном Юрьевичем уже сложились?

Особых еще нет. Разве что всегда празднуем его день рождения. Причем каждый раз наряжаем Ваню в смокинг. Когда будем отмечать три годика, снова будет при параде.

А с Катей какие есть традиции?

По возможности - семейный завтрак или ужин. Пока было тепло, катались на велосипедах, причем Иван с нами - в своем детском кресле. К сожалению, когда похолодало, так уже не покатаешься. Вот выпадет снег, и поменяем велосипеды на санки.

Вы с Катей регулярно выкладываете в соцсети фото из других стран. Ваню берете с собой?

Не хочется его мучить, особенно если это выезд на уик-энд или просто по работе. Так что он с нами ездит в летний и зимний отпуск, чтоб надолго не расставаться. Тем более море ему очень нравится.

Раньше вы говорили, что ваше хобби - охота. А сейчас это что?

Когда Катя забеременела, я перестал ходить на охоту. Как говорил Чехов, если ружье висит на стене, когда-нибудь оно все равно выстрелит, но пока желания охотиться нет. Зато хожу на йогу, без которой просто не представляю уже своего существования. Но основную часть моего времени занимает ребенок, и я этому счастлив.

Текст: Людмила Козаренко