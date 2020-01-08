Брэд Питт: Никогда не смотрю свои фильмы

Брэд Питт: Никогда не смотрю свои фильмы

8 января в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — популярный американский актер Брэд Питт.

Читайте в №3:

- Почему Брэд Питт никогда не смотрит свои фильмы;

- Прогноз нумеролога на 2020-й год;

- Наталье Фатеевой – 85. Судьба красавицы, упрямицы и одиночки;

- Правила жизни Энтони Хопкинса;

- Ради кого Николай Крючков бросил выпивку.

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

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