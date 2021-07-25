Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над детьми

25 июля 2021 13:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над детьми
Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над детьми

Голливудская актриса Анджелина Джоли добилась отстранения частного судьи, который вел дело о бракоразводный процесс с Брэдом Питтом.

Судебная волокита по опеке над детьми продолжается с тех пор, как Джоли подала на развод, это произошло в 2016-м.

В мае этого года частный судья вынес решение, предоставив Питту право совместной опеки. Однако в эту пятницу суд Калифорнии (США) согласился с апелляцией Джоли об отстранении его от дела.

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Как говорится в постановлении, судья не раскрыл своих деловых отношений с адвокатами Питта.

Это было этическим нарушением, которое может поставить под сомнение способность судьи быть беспристрастным.

Битву относительно опеки над пятью несовершеннолетними детьми пары, возможно, будет возобновлено. 

Прессекретар Питта, в свою очередь, заявил, что постановление базируется на технической проблеме, а фактические доказательства, которые заставили судью вынести майское решение, не изменились.

Напомним,

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