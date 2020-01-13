Иван Мелашенко: На Новый год я сделал предложение своей будущей жене

Иван Мелашенко: На Новый год я сделал предложение своей будущей жене

Руководитель шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV, креативный продюсер и сценарист Иван Мелашенко встретил Новый год вместе с семьей.

Он рассказал о самых важных событиях ушедшего года, планах на 2020 и почему Новый год его любимый праздник.

Какой формат встречи Нового года для вас идеален?

С семьей и близкими – это главное условие.

Многие артисты предпочитают работать в новогоднюю ночь – как вы к этому относитесь?

Отношусь с пониманием, все хотят заработать. Но я в новогоднюю ночь не работаю.

Помните, когда вы перестали верить в Деда Мороза?

Да у меня все было просто. Мой старший брат все рассказал, мне было 4 года. Вот тогда я и перестал верить. Младшие дети рано взрослеют.

Как в вашей семье принято дарить подарки – вы договариваетесь заранее или это всегда сюрприз?

Чаще всего это сюрприз: утром первого встречаемся под елкой и вскрываемся. Ну, у детей конечно спрашиваем, что хотят. Там не до сюрпризов, нужно четко выполнять заказ!

Новый год – ваш любимый праздник?

Да, потому что на Новый год я сделал предложение своей будущей жене. Для меня это долгожданный праздник в кругу семьи, когда все дома, все рядом: и жена, и дети, и полный холодильник оливье! Да и нет ничего веселее, чем видеть, как дети утром летят под елку за подарками.

Как относитесь к идее начать с 1 января жизнь с чистого листа? Верите в то, что это возможно?

Нет, не верю. Если решил что-то поменять к лучшему в своей жизни, например, в сентябре – зачем ждать 1-го января? Это как-то глупо. Меняй сразу.

Расскажите о самой запоминающейся встречи Нового года в вашей жизни?

Самая запоминающаяся встреча Нового года была однозначно в 2012, когда я сделал предложение Даше Бойко, и она сказала «да».

У вас есть новогодние традиции в семье – расскажите о них?

Главная новогодняя традиция для нас – это быть вместе, нарядить красивую елочку и посвятить этот вечер друг другу.

Вы подводите итоги уходящего года? Какое важное событие произошло в вашей жизни в 2019 году?

Обязательно ставим цели на год и подводим итоги. В этом году однозначно – рождение дочери, Тонечки. С этим ничто не может сравниться.

Что для вас является показателем успешного года?

Все просто – когда поставленные цели осуществлены.

Что хотите осуществить в 2020 году?

Хочу снять три фильма, два сериала, сделать концерты «Мамахохотала» ещё смешнее, провести незабываемый отдых с родными. Ну и, конечно, проводить много качественного времени с семьёй.