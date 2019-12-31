Ведущая тревел-шоу Алена Мороз о самой яркой поездке и самом необдуманном поступке 2019 года

В декабре принято подводить итоги уходящего года.

Самым ярким событием 2019-го года для меня было…

Ведущая тревел-шоу «Средиземноморский check-in» на канале НЛО TV Алена Мороз провела 2019 год максимально ярко. Вместе с командой «Чекина» она посетила 15 стран, которые в свое время входили в состав Римской империи. Алена рассказала о самых ярких событиях своей жизни в этом году: что переосмыслила, поняла и за что благодарна 2019-му.

Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось пересмотреть фотографии за этот год в телефоне. Оказалось, что я накопила больше 2000 кадров. Это мои якорные точки, по которым я, как визуал, могу быстро вернуться к воспоминаниям и пережить их снова. Пока не подводила личные итоги 2019, так как осталось еще почти полмесяца, но по некоторым разделам готова подвести промежуточные выводы. Итак, в 2019 году:

· Я наконец-то нащупала направление, в котором могу приносить ценность людям в новом этапе жизни. Кроме «Чекина» у меня же есть основная работа в Киеве. Так вот, я ненадолго остановилась сделать перезагрузку и подумать: «А что я хочу делать дальше? Где я могу приносить пользу и при этом быть счастливой?». Ответ пришел и теперь передо мной новые челленджи и горы, которые хочется покорять.

· Я убедилась, что к тебе люди относятся так, как ты относишься к себе. Не в каждой точке времени, конечно, тут я мыслю без фанатизма. Но, в целом, люди – это хорошее зеркало.

Мой самый необдуманный поступок в 2019…

Моим самым необдуманным поступком стал марш-бросок в конце мая. Шел 50-й день съемок «Средиземноморского check-in» и мы уже летели домой. Напомню, что за время съемок было всего два выходных дня на середине маршрута. Остальное время – это недосып, переезды, перелёты, нерегулярное питание, съемки под дождем и не меньше 12 км пешком каждый день.

Я прилетела очень уставшей, но на следующий же день в Киеве проходил музыкальный фестиваль, на который у меня были билеты. Два дня подряд я отфестивалила, много танцевала и мало спала. А на следующий день сразу погрузилась в работу и спорт, посетив без плавного входа высоко интенсивную тренировку.

Мой организм долго терпел, но в этот момент сказал: «Знаешь что? Дальше без меня!». Такого низкого давления, как 80 на 43, у меня не было никогда. Я буквально не могла сделать шаг. Восстановительные капельнички, пять дней ощущения полёта и урок получен: «Организм не всесилен. Он может 50 дней выручать тебя и терпеть сложную командировку, но дальше нужно его отблагодарить и восстановить силы».

После следующего «Чекина» я отдохну!

Мое самое яркое впечатление от поездки…

Самым ярким впечатлением из путешествий оказался Каир. Я уже говорила в интервью, что так, как там, на меня нигде в мире не реагировали. Это не просто приятно, это сработало как тригер на «пересмотреть отношение к себе». И я говорю не только о внешности.

Я благодарна 2019-му году за…

Я благодарна 2019 году за многое. Весь список я обязательно составлю в январе. Но могу привести несколько примеров уже сейчас. Благодарна за то, что в нужный момент появлялись нужные люди вокруг. За то, что приняла некоторые вещи, которые раньше бы отторгала. За то, что продолжила работать над собой, меняться и стала храбрее. За то, что по состоянию на момент написания статьи, жива я и мои близкие.