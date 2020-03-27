Дмитрий Чистяков и Марина Искра: в кадре – коллеги, за кадром - семья

Телеведущие Дмитрий Чистяков и Марина Искра – пара не только на экране, но и в жизни.

Дима, Марина, поделитесь, как вам работается вместе? Ведь общая рубрика в «Корисній програмі» — это ваш первый совместный опыт ведущих...

Дима: Очень весело! На съемочной площадке мы – настоящая итальянская семья! Взрывные, спорящие, и вот эти все шутки, подколы друг друга – часто это рождается на площадке и остается потом в программе.

Марина: Работаем мы вместе практически с первого моего дня на канале. Я пришла практикантом на программу «Утро с Интером» и была Димкиным стажером. Так что опыт работы плечо к плечу у нас уже 7 лет. Но что касается работы вместе в кадре, то тут мы, конечно, новички.

Марина, на страничке в «Фейсбуке» вы писали, что в «Корисній програмі» впервые пробуете себя в роли ведущей. Вам комфортно в этом амплуа?

Марина: - По профессии я - журналист. Но, безусловно, всегда мечтала и мечтаю быть ведущей. Родом я из Хмельницкого и очень часто слышала мнение о том, что для того чтобы стать ведущей нужны связи и деньги. Ни первого, ни второго у меня не было. Поэтому я просто тихо мечтала об этом и училась. Ну а когда попала на практику на главный канал страны без денег и крутых связей - поняла, что все возможно! Главное хотеть и не опускать руки! Сейчас я в полном восторге. Я на своём месте. Кайфую от того, чем занимаюсь сейчас. И продолжаю мечтать о большем.

Советы, которые вы даете зрителям, основываются на личной практике? Вы тестируете их на себе?

Марина: Можете даже не сомневаться. Тестируем каждый метод и совет, о котором говорим.

Дима: Редакторы перед съемкой каждый совет обязательно проверяют. Многими лайфхаками мы делимся из личного опыта. Но в то же время сами узнаем много полезного во время съемок.

Марина, вы ведете свой блог в Инстаграм. У вас более 3 тысяч подписчиков. Какие отзывы пишут зрители?

Марина: Бывает, мне пишут, чтобы уточнить какой-то рецепт. Или родителям говорят знакомые, что пробовали наши методы и им понравилось. Негатива пока не встречала. Но мы всегда открыты к критике и новым предложениям.

А как познакомились с Дмитрием? С чего началась ваша история любви?

Марина: - Мы познакомились 1 июля 2013 года. Я пришла на практику в программу «Утро с Интером» и он был первым, кого я увидела в ньюзруме. Помню, открываю двери и вижу белоснежную улыбку, потом кудри, а потом уже самого Диму. Мы поздоровались и я пошла на собеседование. Позже в редакции праздновали день рождение коллеги и Дима был первым, кто подошёл к едва дышащей девочке и предложил кусочек тортика. С этого все и началось. Так что - да, мне Дима понравился с первой улыбки.

Вашему личному совместному «проекту» — сынишке Максиму уже два с хвостиком, и он с шести месяцев работает с папой в кадре. Ему это нравится? Не капризничает?

Марина: - Макс рождён в семье телевизионщиков. Я ходила на работу до девятого месяца беременности, а когда сроки подходили рожать - стала работать удаленно, даже в роддоме писала тексты. И я думаю, что эта любовь к камере, и вообще к этой телевизионной жизни у него ещё с утробы. Вы знаете, когда мы снимали первый выпуск #папаблог, Макс ещё не умел ползать, а для кадра очень нужно было. И что вы думаете? Включилась камера и он пополз. Да ещё так красиво. Со временем ничего не изменилось - стало только лучше. Макс прекрасно ориентируется в камерах – знает, на какую из четырёх он должен улыбнуться. И, несмотря на свою вредность и чрезмерную активность - в кадре делает и говорит всегда то, что нужно. Ну, почти всегда - у звёзды иногда нет настроения, но такое бывает крайне редко. Он молодец. Я им очень горжусь. Растёт настоящий актёр. И у меня даже есть мечта - чтобы Макс сыграл в кино. Надеюсь, это осуществится.

Дмитрий, вы придумали «Папа-блог» специально, чтобы можно было брать сына на работу и не нанимать нянечек?

Дима: - Нет. Мы же снимали «Папа-блог», в основном дома, или где-то на локациях, поэтому он всегда был под присмотром. Работа ездила к нему, а не он к работе. Услугами няней мы стали пользоваться совсем недавно.

Кстати, а почему именно «Папа-блог», и не «Мама»? Ведь привычнее было бы видеть в кадре Марину с Максом...

Дима: - В том то и дело, что зрители привыкли видеть мамочек с детьми. А вот наблюдать за тем, как молодой папа, у которого родился первенец, справляется со всеми проблемами и старается вникнуть в каждую проблему, с которой сталкивается ребенок при взрослении – вот такого на телевидении еще не было. И то, что проект с успехом выходил в эфир на протяжении двух лет – тому подтверждение.

Дмитрий, вы говорили, что терпеть не можете детских истерик и считаете их результатом неправильного воспитания. А как, по-вашему, правильно пресекать истерики?

Дима: - Основываясь на личном опыте и на советах психологов, могу сказать, что лучший метод – игнорирование. Еще один метод – компромисс. Мы часто думаем, что истерика – это вредность ребенка. Но забываем, что он живет совершенно в другом мире – он очень отличается от нашего, взрослого. Для него все вокруг – это игра, у которой свои правила. А мы, даже поступая правильно, можем разрушить то, что он себе нафантазировал. Поэтому нужно разговаривать. Пытаться услышать и донести свои мысли ребенку.

Марина, вы проводите с Максимом больше времени и видимо «консультируете» мужа при подготовке его блога...

Марина: - Наоборот. Скорее он меня консультирует - ведь общается часто со специалистами - с психологами, педиатрами. Так что это скорее он мне говорит как нужно и как стоит поступать в той или иной ситуации.

В целом вы воспитываете ребенка так, как вас воспитывали родители? Или кардинально по-другому?

Дима: - Естественно, жизнь на месте не стоит и воспитывать, и растить ребенка нужно, исходя из сегодняшних реалий. Максу никогда не ставили горчичники и не заставляли дышать над вареной картошкой – такие методы лечение были в моем детстве. Я абсолютный и категоричный противник сюсюканий. Зачем коверкать речь, говоря с ребенком. Он же думает, что так нужно общаться, воспринимает это, как должное.

Марина: - Мы воспитываем Макса не так как воспитывали нас. Это касается и еды, и режима, да и всего в целом. Наша жизнь и ее темп очень отличается от жизни наших родителей. Вначале мы даже немного ругались с родителями, потому что наши методы отличались от того, что положено и принято для них. С рождения мы Макса закаляли, не давали пустышку, соску. Макс до сих пор не пробовал шоколад. Сладкое для него - это фрукты. В редких случаях - выпечка. Если Макс смотрит мультик - то он на английском. Мы воспитываем его так, как чувствуем мы. Это наш и только наш ребёнок, а не бабушек и дедушек. Так что споры да - были. Но спасибо родным, что они поняли нас и смирились. Моя мама, к примеру, с первого дня сказала - это ваш ребёнок и воспитывать его будете вы. Спасибо ей за это.

Дмитрий, вы помимо прочего ведете проект «Шесть соток», посвященный обустройству дачи. У вас есть своя дача или домик в деревне?

Дима: - Дачи нет, но я мечтаю о своем доме. Вижу, каким он будет, и в гостях у героев нашей программы подмечаю что-то хорошее, что можно потом воплотить на моих сотках. У меня есть опыт жизни в деревне – когда мне было десять, пару лет мы с семьей прожили в небольшом домике. Было небольшое хозяйство, огромный огород, так что я немного в этом понимаю.

Проект «Шесть соток» — о домашнем уюте. Как вы создаете уют у себя дома?

Дима: - Это вопрос, наверное, к Марине. Она ответственная за уют в доме с точки зрения дизайна, декора, подбора каких-то аксессуаров, цвета постельного белья и так далее. Но это всё же второстепенно. Уют в доме – это дружелюбная атмосфера и создавать ее нужно при помощи улыбки.

Как вам хватает энергии на такое количество разных проектов? Есть у вас какой-то секрет восполнения сил?

Дима: - Проекты, действительно, разные. Абсолютно разные жанры, абсолютно разное наполнение, разная подача требуется от ведущего. На канале НТН я веду ежедневную программу «Випадковий свідок». Выходных у меня мало, почти нет. И, видимо, секрет в том, что каждый из проектов не похож друг на друга. Я меняю форматы и от этого черпаю вдохновение. Ну, а еще источник моей энергии – это Макс – мне нравится с ним проводить время. Каждое утро я веду его в сад, мы с ним разговариваем, он поет мне песни и целует на прощание. Вот этого заряда хватает на целый день.

Какие напутствия дадите сыну, если он, по вашему примеру, захочет стать журналистом и ведущим?

Дима: - Это его выбор, и я не хочу влиять на него. Если спросит о чём-то – дам совет. Но ничего плохого не вижу в том, если он вдруг захочет пойти по моим стопам.

Поделитесь мечтами и планами на будущее.

Дима: - Планы есть, они касаются нашего развития в медиа-сфере, как совместного, так и каждого по отдельности. Но о глобальных мечтах и планах не принято говорить. Я человек не суеверный, но….

Марина: - Я тоже не очень люблю говорить о том, чего ещё не добилась. Поэтому пусть наши планы останутся в тайне. Но поверьте - они грандиозные. И как только что-то из задуманного будет осуществляться - мы обязательно расскажем своим верным и любимым зрителям. Дальше только больше.