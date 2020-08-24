Время и Стекло: Мы любим всех удивлять - ЭКСКЛЮЗИВ

Эксклюзив 24 августа 2020 18:24 Александр Кива
Время и Стекло: Мы любим всех удивлять - ЭКСКЛЮЗИВ
Время и Стекло
пресс-служба канала Украина

На съемках грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!» (24 августа в 20:00 на канале Украина) участники группы Время и Стекло Надя Дорофеева и Позитив рассказали, чем будут удивлять поклонников в ближайшее время.

Читайте такжеКанал Украина приступил к съемкам мелодрамы "Поговори с ней"
В чем особенность вашего номера? Было ли страшно работать на едущем транспорте?

Надя Дорофеева: Я в полном восторге! Это гениально! Спасибо режиссеру Лене Коляденко за такую задумку. Получился праздник не только для зрителей – прохожих людей, но и для всей нашей команды.  

Позитив: Для нас, как для артистов, большое событие выступить в этот день на центральной площади Киева и подарить праздник всем людям.  

Было ли сложно танцевать на импровизированной сцене?

Позитив: Сложно, но все было безопасно – хоть сцена расшатывалась, ни мы, ни балет не пострадали.

Надя: Для нас это было суперэкстремальное выступление: мы постоянно отвлекались на людей, рискуя упасть, кругом ехали машины, все нам махали – но ощущения классные! Это того стоило! Мне кажется, это один из лучших наших номеров.

Группа Время и Стекло / пресс-служба канала Украина

Были ли ранее репетиции этого номера?

Позитив: У нас с балетом была своя постановка, у режиссера – сценография. Но мы никогда не делали этого на ходу. Разве что в туровых автобусах могли подобные концерты устраивать сами себе.

Сейчас продолжаются репетиции к вашему финальному туру, что будет дальше?

Читайте такжеОсенний сезон на Новом канале: какие премьеры телешоу увидят зрители
Надя: Мы хотим пригласить всех украинцев на наш «Последний танец» – финальный всеукраинский тур. Обязательно следите за всеми афишами и графиком в наших соцсетях. Ну, а что будет дальше, мы еще сами, если честно, не особо знаем. Судя по тому, что сейчас происходит в мире, мало кто может быть до конца в чем-то уверен. Но сильно верим в то, что уже осенью отправимся с концертами по стране.

Ждем встречи на сольном концерте в Киеве – он будет уникальным для нас, кардинально другим в сравнении с масштабным VISLOVO.

Группа Время и Стекло / пресс-служба канала Украина

Чем именно?

Надя: Все будет по-новому: звучание, стиль, шоу, костюмы, подача…Такими «ВиС» точно не ожидают увидеть. Но мы ведь любим всех удивлять

Какие планы разрушил карантин?

Надя: На мой день рождения были куплены билеты в Барселону. Мы хотели полететь туда вместе с нашими друзьями, а вместо этого мои друзья пришли к нам вместе с испанской едой, и мы сделали испанскую вечеринку. И это было классно! Мне кажется, не важно, где ты находишься, главное, чтобы ты был здоров, рядом были любимые люди. Тем более для нас артистов, потому как последние 5 лет мы с Позитивом в вечном гастрольном режиме. На карантине нам удалось побыть со своими семьями. Мы отдохнули и начали больше творить.

Читайте такжеПопулярные ведущие 1+1 украсили обложку Теленедели к 25-летию канала: все секреты телекухни
Позитив: Было чем заниматься: студийной работой, на которую нам всегда не хватало времени, реализацией давних идей… Мы очень много всего подготовили и скоро вы это увидите. Впереди нас ждут и новые интересные проекты.

Надя, что-то планировали на 5-ю годовщину свадьбы с Дантесом и как в итоге отпраздновали?

Надя: Вовы был в другом городе, снимал новый ютуб-проект. Как обычно, ради работы мы пожертвовали этим днем. Но, думаю, мы что-то придумаем еще.

Группа Время и Стекло / пресс-служба канала Украина

Облако тегов

интервью Время и Стекло канал Украина эксклюзив З Днем народження; Україно

Материалы по теме

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Сериалы

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Акторка фільму "І будуть люди" Катерина Григоренко: Я плакала, коли читала сценарій
Интервью

Акторка фільму "І будуть люди" Катерина Григоренко: Я плакала, коли читала сценарійЭксклюзив
Канал Украина приступил к съемкам мелодрамы "Поговори с ней"
Анонсы на ТВ

Канал Украина приступил к съемкам мелодрамы "Поговори с ней"
Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей
Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK