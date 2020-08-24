Время и Стекло: Мы любим всех удивлять - ЭКСКЛЮЗИВ

На съемках грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!» (24 августа в 20:00 на канале Украина) участники группы Время и Стекло Надя Дорофеева и Позитив рассказали, чем будут удивлять поклонников в ближайшее время.

Надя Дорофеева: Я в полном восторге! Это гениально! Спасибо режиссеру Лене Коляденко за такую задумку. Получился праздник не только для зрителей – прохожих людей, но и для всей нашей команды.

Позитив: Для нас, как для артистов, большое событие выступить в этот день на центральной площади Киева и подарить праздник всем людям.

Было ли сложно танцевать на импровизированной сцене?

Позитив: Сложно, но все было безопасно – хоть сцена расшатывалась, ни мы, ни балет не пострадали.

Надя: Для нас это было суперэкстремальное выступление: мы постоянно отвлекались на людей, рискуя упасть, кругом ехали машины, все нам махали – но ощущения классные! Это того стоило! Мне кажется, это один из лучших наших номеров.

Группа Время и Стекло / пресс-служба канала Украина

Были ли ранее репетиции этого номера?

Позитив: У нас с балетом была своя постановка, у режиссера – сценография. Но мы никогда не делали этого на ходу. Разве что в туровых автобусах могли подобные концерты устраивать сами себе.

Сейчас продолжаются репетиции к вашему финальному туру, что будет дальше?

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Ждем встречи на сольном концерте в Киеве – он будет уникальным для нас, кардинально другим в сравнении с масштабным VISLOVO.

Группа Время и Стекло / пресс-служба канала Украина

Чем именно?

Надя: Все будет по-новому: звучание, стиль, шоу, костюмы, подача…Такими «ВиС» точно не ожидают увидеть. Но мы ведь любим всех удивлять

Какие планы разрушил карантин?

Надя: На мой день рождения были куплены билеты в Барселону. Мы хотели полететь туда вместе с нашими друзьями, а вместо этого мои друзья пришли к нам вместе с испанской едой, и мы сделали испанскую вечеринку. И это было классно! Мне кажется, не важно, где ты находишься, главное, чтобы ты был здоров, рядом были любимые люди. Тем более для нас артистов, потому как последние 5 лет мы с Позитивом в вечном гастрольном режиме. На карантине нам удалось побыть со своими семьями. Мы отдохнули и начали больше творить.

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Надя, что-то планировали на 5-ю годовщину свадьбы с Дантесом и как в итоге отпраздновали?

Надя: Вовы был в другом городе, снимал новый ютуб-проект. Как обычно, ради работы мы пожертвовали этим днем. Но, думаю, мы что-то придумаем еще.