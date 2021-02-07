Звезда сериала «Мертвые лилии» Сергей Радченко: Очень важно, когда тебе доверяют
Откровенное интервью с актером Сергеем Радченко накануне премьеры сериала «Мертвые лилии».
Сергей, когда вам предложили роль в сериале «Мертвые лилии», чем вас привлек ваш герой?
Мне понравилось, что он довольно открытый и честный человек. Мой персонаж любит свою профессию. Это во мне откликается, и его образ сразу становится понятным.
Расскажите, кого именно вы играете?
Мой персонаж в «Мертвых лилиях» – капитан полиции, который всю жизнь отдал работе. Но город, в котором он живет, очень маленький и там редко что-то происходит. Жизнь местных жителей напоминает болотце: никаких происшествий, лишь бытовые дрязги. И вдруг происходит встряска, которая взбудоражила моего героя.
Что вас может вот так же взволновать?
Такую встряску мне дает театр. А именно – спектакль. Когда ты играешь, то все происходящее на сцене всегда открывается по-новому. Спектакль живет своей жизнью, с ним что-то происходит. И когда он преподносит тебе какие-то новые решения и осознания, то это очень бодрит.
Советы какого преподавателя сегодня помогают вам в работе?
Нашему курсу очень повезло с художественным руководителем. Лесь Степанович Танюк давал нам абсолютную свободу. Так получилось, что у нас было очень много разных педагогов и от каждого мы что-то брали. Поэтому мы были более подвижны в плане жанров и амплуа. Бывает так, что человек окончил актерский курс, но при этом не научен играть комедию, потому что его готовили быть героем. В результате его психофизика не так подвижна, как в нашем случае.
Что особенно запомнилось из упражнений по актерскому мастерству?
Ваши родные живут в Прилуках. Часто ли видитесь с ними?
К сожалению, нет. Тем более что сейчас из-за коронавируса не хочется подвергать их опасности. Я стараюсь оберегать близких мне людей.
Если вернуться к сериалу «Мертвые лилии», как вам работалось с коллегами?
Здесь все сложилось – отличная команда, замечательный сценарий, невероятная атмосфера. Так вышло, что мы с коллегами уже друг друга знали, поэтому было очень приятно снова встретиться и вместе поработать. К тому же режиссер сериала Павел Тупик всегда дает определенную актерскую свободу. И это происходит потому, что он нам доверяет. Мне очень нравится такое отношение. У меня как будто вырастают крылья, я начинаю что-то создавать! Жесткие рамки мешают актеру. А вот доверие режиссера включает фантазию и очень помогает в работе над ролью.
Записала Вероника Кирилюк