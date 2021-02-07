Звезда сериала «Мертвые лилии» Сергей Радченко: Очень важно, когда тебе доверяют

Откровенное интервью с актером Сергеем Радченко накануне премьеры сериала «Мертвые лилии».

Сергей Радченко на съемочной площадке становится совершенно другим человеком, сразу вживаясь в роль. В 8-серийном фильме « Мертвые лилии », который выйдет 8 февраля в 21:00 на канале «Украина», актеру достался персонаж, который окажется в очень непростой ситуации.

Сергей, когда вам предложили роль в сериале «Мертвые лилии», чем вас привлек ваш герой?

Мне понравилось, что он довольно открытый и честный человек. Мой персонаж любит свою профессию. Это во мне откликается, и его образ сразу становится понятным.

Расскажите, кого именно вы играете?

Мой персонаж в «Мертвых лилиях» – капитан полиции, который всю жизнь отдал работе. Но город, в котором он живет, очень маленький и там редко что-то происходит. Жизнь местных жителей напоминает болотце: никаких происшествий, лишь бытовые дрязги. И вдруг происходит встряска, которая взбудоражила моего героя.

Что вас может вот так же взволновать?

Такую встряску мне дает театр. А именно – спектакль. Когда ты играешь, то все происходящее на сцене всегда открывается по-новому. Спектакль живет своей жизнью, с ним что-то происходит. И когда он преподносит тебе какие-то новые решения и осознания, то это очень бодрит.

Советы какого преподавателя сегодня помогают вам в работе?

Нашему курсу очень повезло с художественным руководителем. Лесь Степанович Танюк давал нам абсолютную свободу. Так получилось, что у нас было очень много разных педагогов и от каждого мы что-то брали. Поэтому мы были более подвижны в плане жанров и амплуа. Бывает так, что человек окончил актерский курс, но при этом не научен играть комедию, потому что его готовили быть героем. В результате его психофизика не так подвижна, как в нашем случае.

Что особенно запомнилось из упражнений по актерскому мастерству?

Нам всегда давали задания, которые помогали открыться и показать совершенно разные грани актерского таланта. Допустим, никто не мог представить, что тот или иной студент на курсе способен сыграть нечто острохарактерное, поскольку он выглядит как герой. И вдруг ему предлагают показать себя в совершенно новом для себя амплуа. И он блестяще играет свою роль и по-другому открывается! Мы пробовали абсолютно все и нас никогда не останавливали. Даже если наши попытки никуда не годились, Лесь Степанович все равно всегда нас поддерживал, потому что он видел, что мы пытаемся, ищем что-то новое.

Ваши родные живут в Прилуках. Часто ли видитесь с ними?

К сожалению, нет. Тем более что сейчас из-за коронавируса не хочется подвергать их опасности. Я стараюсь оберегать близких мне людей.

Если вернуться к сериалу «Мертвые лилии», как вам работалось с коллегами?

Здесь все сложилось – отличная команда, замечательный сценарий, невероятная атмосфера. Так вышло, что мы с коллегами уже друг друга знали, поэтому было очень приятно снова встретиться и вместе поработать. К тому же режиссер сериала Павел Тупик всегда дает определенную актерскую свободу. И это происходит потому, что он нам доверяет. Мне очень нравится такое отношение. У меня как будто вырастают крылья, я начинаю что-то создавать! Жесткие рамки мешают актеру. А вот доверие режиссера включает фантазию и очень помогает в работе над ролью.

Записала Вероника Кирилюк