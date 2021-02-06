Мертвые лилии: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 09.02.2021)
6 февраля 2021 16:30
Юлия Крутиева
Мертвые лилии: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 09.02.2021)
пресс-служба канала Украина
9 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 3 серию сериала Мертвые лилии.
Сюжет детективного сериала Мертвые лилии
: На озерах, окружающих небольшой городок, находят лодки с мертвыми женщинами, тела которых усыпаны водяными лилиями. Полиция считает, что это дело рук маньяка, но найти убийцу не может. Местные жители охвачены ужасом: по легенде, в озерах обитает дух невесты-утопленницы, он и расправляется с девушками. Расследовать загадочные преступления из столицы приезжает Оксана Белая – следователь по особо важным делам, специализирующаяся на поиске серийных убийц. Только никто не знает, что у Оксаны к «делу мертвых лилий» совершенно особый, личный интерес…
3 серию сериала Мертвые лилии смотрите 09.02.2021 в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала Мертвые лилии смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.