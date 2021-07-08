Звезда сериала Цветотерапия любви Дмитрий Лавров: Сыграть убийцу было сложно

Уже 9 июля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера фильма Студии Оксаны Байрак “Цветотерапия любви” — новой 4-серийной картины из киноцикла “Знаки любви”.

Мелодраматический триллер будет посвящен женщине-Водолею, ее непростой судьбе и невероятной истории любви.

Главного антагониста в грандиозной премьере — подозреваемого Круглова — сыграл актер театра и кино Дмитрий Лавров. Он поделился, какого это играть убийцу, кто его любимый злодей в кино и за что благодарен Оксане Байрак.

Дмитрий, ваш персонаж Евгений Круглов в “Цветотерапии” — преступник и негодяй. Чем вас заинтересовал этот герой? Вам нравятся отрицательные персонажи?

Круглов интересен тем, что он не просто отрицательный персонаж, например, насильник или убийца, а очень образованный и даже культурный человек. Мне кажется, что он страдает некоей формой диссоциативного расстройства идентичности, то есть попросту раздвоением личности. Двойственность его поведения, как мне кажется, проявляется с одной стороны в его образованности, умении держать себя, вкусе, упорстве, что явилось в какой-то мере чертой наследственной, и с другой, в склонности к насилию и жестокости, что по сути, выросло из тех же корней. Я имею в виду его отца и их взаимоотношения, но пошло по совершенно иному пути, что позволило ему возвысить себя, почувствовать абсолютную власть над человеком, сначала унижая его, а затем забирая жизнь.

В то же время Евгений являет и другую, неожиданную даже для него самого сторону медали, позволив себе, наверное, не влюбиться по-настоящему, но почувствовать что-то необычное, похожее на влюбленность…Таких персонажей играть всегда и сложно, и интересно, они не «плоские», не однозначные, в каждом их шаге есть какой-то подтекст, двойной смысл.

Какие у вас были эмоции, когда прочитали сценарий “Цветотерапии”? Сразу согласились на роль?

Когда я получил сценарий, а было это поздно вечером, точнее это был не полный сценарий, а три первые серии, я решил, что прочтения одной будет достаточно для первого ознакомления с предлагаемым материалом… В итоге были прочитаны все три, как говорится, не вставая со стула! Утром улетело сообщение о моем согласии принять участие в проекте. Также я попросил, чтобы мне как можно скорее выслали четвёртую серию (улыбается).

“Цветотерапия” - это ваша первая работа со студией Байрак? Оксана Байрак в восторге от вашего таланта!

"Цветотерапия" стала нашей второй совместной работой со студией Оксаны. Первой была «Любовь. Побочный эффект», там мне также довелось играть нехорошего человека, но, на мой взгляд, тот герой просто бессердечный и беспринципный подонок, а Круглов – всё-таки имеет признаки заболевания, если, конечно, это можно считать оправданием.

Как вам работалось с командой, партнерами?

«Студия Байрак»… По сути, это семья, находящаяся под заботливой опекой ее создателя, попадая в которую ты становишься членом этой семьи, пусть и на время, но это волшебно. Мне посчастливилось уже дважды окунуться в это тепло!

Что касается лично Оксаны Ивановны, то это удивительный, бесконечно талантливый, невероятно профессиональный человек, обладающий безграничной энергией, всепроникающим теплом и всеобъемлющей любовью! У неё есть какое-то исключительное чутьё на талантливых и интересных людей! Благодаря ей я познакомился с прекрасным киевским режиссёром Александром Тименко, замечательным оператором Алексеем Цвелодуб, целой гроздью замечательных украинских и российских актеров!

Я очень и очень признателен ей за доверие и веру в мои силы. Что касается меня… Я думаю, что мне очень везёт на хороших людей. Бог за что-то миловал меня хорошими людьми на моем пути, и я невероятно благодарен ему за каждую встречу! Их не так много, как наверное хотелось бы, но каждая из них событие!

В фильме невозможно не заметить вашу физическую форму. Как поддерживаете себя? Каким спортом увлекаетесь?

По поводу моей физической формы, это как говорится: «Спасибо матери с отцом», я всего лишь, превозмогая свою лень, прилагаю некие усилия по сохранению того, что дано сверху через родителей, таскаю в зале железки с места на место, немного дерусь и с детства увлекаюсь мотоциклами и мотокроссом. Уровень моей езды, конечно, очень любительский, но ездить очень люблю и чуть-чуть умею.

У Вас есть любимый злодей? Какой-то персонаж из кино или литературы?

Самый любимый злодей, пожалуй, это Волк из «Ну, погоди!».

А вы чувственный человек? Вас можно растрогать?

Чувственный ли я человек? Ну, наверное.

Сюжет

Главная героиня “Цветотерапии любви” — 35-летняя Александра (Натали Старынкевич), известный столичный психотерапевт с многолетней практикой. Она — единственный в стране специалист, работающий с пациентами по уникальной методике аура-сомы — цветотерапии, позволяющей с помощью цвета понять состояние, настрой и природу каждого человека.

К Саше за помощью обращается ее друг Андрей (Валентин Томусяк), работающий майором в прокуратуре. 17 лет назад он спас Сашу от насильника, который чуть не убил девушку в ночном клубе. Сейчас Андрей ведет дело, которое гремит на весь город вот уже несколько месяцев: удалось задержать подозреваемого в серии убийств молодых женщин. Парень уверен, что задержанный Круглов (Дмитрий Лавров) – виновен, однако дело тормозится из-за недостаточных фактических улик. Задача Александры – с помощью своей методики понять человеческую сущность и ответить на главный вопрос: действительно ли он тот самый маньяк, о котором несколько лет неустанно писали все городские газеты. Расследуя это дело, Андрей замечает, что Саша испытывает к нему не только профессиональный интерес…