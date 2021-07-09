Лиам Нисон: все живы и здоровы!

Актер Лиам Нисон поделился с «Теленеделей» подробностями съемочного процесса фильма «Ледяной дрифт», а также своими новыми навыками не только вождения грузовика, но и управления современными гаджетами.

«Мне нравятся истории, в которых проявляется истинная сущность человека, когда мужчины и женщины оказываются в смертельно опасных ситуациях», – говорит Лиам Нисон о своих личных предпочтениях в кино еще до начала «официального интервью».

Очевидно, что такие личные вкусы актера в кино заметно повлияли на выбор его же собственных проектов. И речь не только о боевиках и триллерах, таких как «Заложница» и «Пассажир», или блокбастеров – «Звездные войны» и «Бэтмен».

Даже в драматических ролях Лиам выбирает сложных персонажей, которые практически всегда находятся в опасной ситуации, будь это спасающий евреев в нацистской Германии Оскар Шиндлер из культовой военной драмы Стивена Спилберга, или бесстрашный шотландский воин из эпического «Роб Роя», либо трагический католический священник, потерявший веру, в драме Мартина Скорсезе «Молчание».

1 июля в прокат вышла новая картина с участием легендарного актера – «Ледяной дрифт». Нисон сыграл опытного водителя, привлеченного к невероятно опасной спасательной операции. На отдаленной канадской алмазной шахте происходит взрыв, и под завалами остались десятки шахтеров, у которых скоро закончится воздух. Единственная возможность для спасения – перевозка по заледеневшей дороге специального оборудования на гигантских грузовиках. Вот только ледяная дорога не главная опасность, ведь корпорация, отвечавшая за шахту, также держит много неприятных тузов в рукаве.

Сесть за руль и взяться за оружие

Лиам, что привлекло вас в «Ледяном дрифте»?

Это был замечательный опыт. Всегда все начинается со сценария и общения с режиссером. Если честно, я не мог оторваться, когда читал текст Джонатана Хенсли (автор сценария и режиссер фильма. – Прим. ред.). Я понимал: предстоит трудная работа. Мне нужно было научиться управлять огромным, тяжелым грузовиком и многому другому. И все это – за время подготовки к съемкам. Я восхищаюсь трудом таких людей: водителей, спасателей, шахтеров. Это важная, трудная и часто неблагодарная работа. И если можно сделать захватывающий фильм про них, то как можно упустить такую возможность? К тому же Джонатан как очень опытный автор элегантно вписал сильную личную линию для моего персонажа Майка МакКэнна, так что здесь пришлось не только сесть за руль и взяться за оружие.

В фильме ваш персонаж, Майк, несет ответственность за своего брата, с которым они неразлучны, и это очень сильная точка притяжения фильма…

Вы правы, именно эта линия отношений меня приятно поразила в сценарии. Брата Майка, Гурти, сыграл отличный актер Маркус Томас. Мы отлично сработались. Мой герой присматривает за братом, который служил в Ираке и страдает от афазии, полученной в результате ранения. Гурти вроде бы нормальный, ему кажется, что он может говорить целыми предложениями, но, в конечном итоге, получается нечто невнятное. Поэтому моему персонажу приходилось переводить его реплики для окружающих. Наши герои – водители по найму. Майк трудолюбив и привык говорить то, что думает. Он гордится своей работой, и тем, что управляет многотонной махиной.

В одном из своих интервью вы говорили, что если в фильме есть сильная семейная линия, то эмоционально вы ищете подпитку в собственной семье. Здесь было так же?

Да, наши с Наташей (актриса Наташа Ричардсон, супруга Лиама Нисона, трагически погибла в 2009 году. - Прим. ред.) дети – Майкл и Дэниел – невероятно близки, и я очень горжусь этим. Это замечательно, когда братья и сестры – лучшие друзья друг для друга. Всегда грустно видеть обратную картину. На съемках «Ледяного дрифта» я часто вспоминал эту дружескую динамику между сыновьями, чтобы как можно лучше сыграть роль родного, любимого брата.

Как проходила подготовка к такой физически сложной роли?

Было несколько этапов: обычные тренировки в зале и с оружием, но самое важное – это сцены за рулем гигантского грузовика и сцена в воде. Большая часть всего экшена снималась натурально – без зеленого экрана, и это, безусловно, тяжело. Я начал с того, что просто стал пассажиром у одного опытного дальнобойщика и наблюдал за тем, как ловко он управляется со своим грузовиком. Думал, будет трудно крутить такой руль, переключать коробку передач. Но на самом деле это было похоже, как бы странно это не звучало, на балет. Движения водителя были очень мягкими и плавными, а машина слушалась его как ручная. Но проделать это самому – тяжело. (Смеется.) А во время инструктажа по съемке в воде я думал про себя: «Чувак, да ты же актер, вот зачем тебе умирать таким образом?». Но ничего, отсняли потрясающую сцену, все живы и здоровы!

Лучше, чем у всех

Не раскрывая всех сюжетных карт, можете чуть больше рассказать о съемке под водой?

По сюжету один из грузовиков, в котором были мы с Маркусом, начал проваливаться под лед. Мы погружались под воду, задерживались на десять-двенадцать секунд, после чего всплывали на поверхность. В тот момент мне вспомнились жертвы кораблекрушения из «Титаника». Я не мог избавиться от этой навязчивой мысли, потому что было немыслимо холодно. Вообще, ученые утверждают, что в такой холодной воде у вас есть всего минута, чтобы собраться с силами и выбраться на сушу. Если нет, то конец. Но у нас вместо конца получилось прекрасное кино! Увидите все сами.

В «Ледяном дрифте» вы играете вместе с Лоуренсом Фишберном, с которым уже много лет дружите, это ведь ваша первая совместная работа?

Если вы спрашиваете, остались ли мы друзьями, то да. (Смеется.) Реальность работы с Лоуренсом оказалась точно такой, как я себе и представлял: он всегда знает текст, но если нужно быстро сымпровизировать – у него получится лучше, чем у всех. Лоуренс крут и при этом очень доброжелателен. Я рад, что у нас, наконец-то, получилось вместе поработать.

В интернете все чаще появляется информация, что вы планируете в ближайшее время покинуть кино…

Это слухи. Бросать киноиндустрию не буду, а вот с такими сложными экшен-фильмами, пожалуй, завяжу на некоторое время. Не хочу, чтобы за меня практически все делали дублеры, а я просто «торговал лицом», это нечестная позиция.

Уберечь здоровье команды

Как вы проводили время на карантине?

Мы с друзьями старались на нарушать правил и не собирались большими компаниями дома, зато часто общались по видеосвязи. К тому же за время карантина вышло два моих фильма, и я постоянно общался с прессой, продюсерами, агентами. Так что пришлось освоить гаджеты на совершенно новом для меня уровне. Начало карантина застало нас как раз на последнем этапе съемок «Ледяного дрифта». Мы придерживались всех рекомендаций и смогли закончить все в срок, а также уберечь здоровье нашей команды.

Лиам, почему украинским зрителям нужно сходить в кино на «Ледяной дрифт»?

Если вы любите триллеры, экшен, драйв, крутые эмоции – вам обязательно понравится кинокартина. Нашей целью было снять качественный и душевный, но очень адреналиновый фильм.

Текст: Александр Кива / Журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ