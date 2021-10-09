Владимир Карафетов: настоящий артист всегда пропускает песни через свою душу

Владимир Карафетов – загадочный и неординарный. На его концертах люди и плачут, и смеются, а песни всегда пробирают до мурашек. И только «Теленеделе» певец рассказал о самом сокровенном

Настоящие профессионалы

Владимир, 11 сентября отгремел ваш большой концерт-шоу «Се Ля Ви». Как долго вы готовились?

Отвечу словами из рекламного ролика моего концерта: «Он шел к этому три года». (Смеется.) А вообще, идея такого концерта с симфоническим оркестром родилась еще пять лет назад. Но разные обстоятельства, гастроли, записи альбомов и новых песен отвлекали меня от ее реализации. Воплотить ее в реальность получилось только в этом году -- 11 сентября. Я понял, что у меня достаточно песен, которые уже стали хитами. А также есть новые треки, которые мне хотелось бы презентовать слушателям. Но всем этим песням хотелось придать новое звучание, более живое.

Много времени ушло на подбор музыкантов. Я хотел, чтобы со мной на одной сцене были не только профессиональные музыканты, но и настоящие артисты в одном лице. Чтобы они не только играли музыку, но и проживали ее так же эмоционально, как и я. Ведь песня только тогда становится песней, когда ее ппропускаешь через все свое тело, всю душу. И мне повезло найти таких профессионалов, спасибо им большое!

Затем выбиралась концертная площадка, где было бы комфортно выступать, ведь на сцене со мной находилось около 40 музыкантов, плюс артисты шоу балета, танцоры, брейкеры. Далее было очень много репетиций со всеми участниками моего концерта. Не буду посвящать во все тонкости и профессиональные детали, но поверьте, работа была проделана огромная! Приложены все человеческие и нечеловеческие усилия, чтобы у нас все получилось!

И при этом вы еще успели провести мини-тур по украинским городам.

Успел, а как иначе (улыбается). Ведь мои слушатели не только харьковчане, но и люди со всей Украины и далеко за ее пределами! Поэтому я всегда нахожу время для таких мини-туров. Одесса, я люблю ее, а она – меня. Там всегда тепло встречают, независимо от времени года. Один из концертов был именно там. Днепр -- город, где у меня очень много друзей и близких мне по духу людей. У этого города свой шарм, своя атмосфера. Даже когда пошел дождь во время концерта, люди танцевали прямо под сценой, под дождем… Вы представляете, насколько это круто? Понимаете, какая это энергетика?

Песни основаны на реальных событиях

Семья -- жена и ребенок -- в это время была рядом с вами?

Я сам ребенок артистов (улыбается). С раннего детства гастролировал вместе со своими родителями и проникался этой артистической атмосферой.

По возможности всегда стараюсь брать с собой свою жену и сына. Особенно если уверен, что будет достаточно времени, которое я проведу с ними, хотя бы до концерта. Например, в Одессе так и получилось. С погодой и свободным временем повезло, и мы устроили отличный семейный день у бассейна, купались, загорали.

А как обычно восстанавливаете силы?

Сон. Концерты отнимают много сил и времени. Сон -- это то, чем чаще всего приходится жертвовать. После концерта или тура очень хочется выспаться, хорошо так, от души… Общение с семьей и родными. С ними я забываю о трудностях и отдыхаю душой и телом. Могу уехать на природу, где нет шума и суеты. Чистый воздух и спокойствие всегда придают мне сил.

Люблю море и солнце. Буквально несколько дней, и я как новенький. Аккумулятор заряжен на 500%!

Как вы проживаете эмоции в песнях? Обязательно ли прочувствовать то, о чем вы поете, в реальной жизни?

Так сложилось в моей карьере, что почти все мои песни основаны на реальных событиях или посвящены реальным людям, моим друзьям, близким. Мой новый альбом «Се Ля Ви» -- это тот случай, когда все песни действительно «настоящие». Я его посвятил своим друзьям, людям, которые в моей жизни играют или, к сожалению, играли важные роли. Некоторых людей уже нет с нами, но в моих песнях они всегда живы, всегда с нами. Заглавная песня этого альбома -- «Се Ля Ви» -- посвящена моему дорогому другу Василию Котилю, которого в этом году трагически не стало.

Я не могу писать или петь песню просто так! Настоящий артист всегда проживает, чувствует, пропускает песни через свою душу…

Я – любящий папа

21 сентября была 6-я годовщина вашей свадьбы. Говорят, любовь с годами трансформируется в уважение супругов друг к другу?

Любви без уважения не существует. Любовь -- это совокупность множества чувств, которые никуда не исчезают даже через 50 лет. Они могут только крепнуть. По крайней мере, у нас именно так.

Дайте определение понятию идеальная жена.

Давайте я вам лучше покажу ее. Это моя жена! И вы сразу все поймете сами, почему она моя и самая идеальная (смеется).

Где вы познакомились?

Мне запомнилась одна фраза, не помню, кто ее сказал. «Жениться нужно на девочке со своей улицы!». Именно так я и поступил. Выбрал девочку из воскресной цыганской школы, которую основали когда-то мои родители. С тех пор мы вместе. У нас общий путь, общий мир и общее счастье -- наш сын Ренат!

Вы любите делать друг другу сюрпризы?

Жизнь с артистом -- один большой сплошной сюрприз. (Смеется.) Конечно же да! Ведь иначе жизнь будет скучной и однообразной. Нельзя же жить строго по расписанию!

Сколько лет вашему сыну?

В марте исполнилось четыре года.

Какие-то таланты уже проявляет?

Весь в папу! Все говорят, что он моя копия. Если сравнить наши детские фото -- одно лицо. Уже показывает свой характер и такой же активный и общительный. Дома слушает мои песни, запоминает слова. Выходит иногда со мной на сцену, может даже несколько строчек спеть в микрофон. Я мечтаю, что однажды мы выйдем с ним на одну сцену и споем, как когда-то мой отец выходил со мной.

Вы больше строгий или добрый папа?

Я -- любящий папа! Когда нужно, могу проявить строгость. Но чаще всего -- добрый. Ведь он – мой наследник, мой любимый сын.

Каким видите сына через лет 20?

Как подрастет, сам будет выбирать свой жизненный путь и свое призвание. Мне хотелось бы, чтобы Ренат продолжил артистическую династию Карафетовых. Как это делаю я. Безусловно, желаю ему только лучшего. Не будем загадывать, пусть лучше время покажет.

Текст: Александр Кива, журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Людмила Карафетова: у сына сильная энергетика

За несколько часов до концерта в ККЗ «Украина» в Харькове нам удалось задать несколько вопросов маме Владимира – заслуженной артистке Украины Людмиле Николаевне Карафетовой

Каким Владимир был в детстве?

Добрым, нежным, талантливым мальчиком. Любил петь и танцевать, всех строить, делать замечания. Всегда проявлял себя как мальчик с талантом.

А сейчас много времени отдает профессии?

Очень! Я даже иногда ругаю и говорю: «Що занадто, то не здраво». Билеты на концерт разбираются быстро – за несколько дней, поэтому много репетиций, отдыхает мало, страдают голосовые связки.

Какие вы эмоции испытываете, когда сын выходит на сцену?

У Вовы сильная энергетика. Когда он начинает петь, я плачу. Бегут мурашки по коже до дрожи.

А какой Владимир вне сцены?

Добрый, никогда не будет стоять в стороне, когда кто-то нуждается в помощи. Терпелив, вынослив, а если говорить в плане дружбы, то Володя очень ценит ее. Я желаю ему только наилучшего!