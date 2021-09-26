Дарья Петрожицкая: "Бурштинові копи" на страже закона и любви

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

29 сентября в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Дарья Петрожицкая.

7 октября на большие экраны Украины громко врываются «Бурштинові копи» — комедия о полицейских, созданная при поддержке «Держкіно України», телеканала НЛО TV и студии «Мамахохотала». Одну из ключевых ролей в картине сыграла Дарья Петрожицкая. На премьерном предпоказе «ТОПу» удалось поговорить с актрисой и узнать о впечатлениях от работы в полном метре и сходстве характеров ее и героини.

Первая серия проекта «Родина», стартовавшего 10 лет назад, собрала у экранов более миллиона зрителей, что было рекордом для ответственного за проект телеканала Showtime, а под конец 1-го сезона «Родину» смотрели уже 6 миллионов фанов. Поздравляя исполнителя одной из центральных ролей Руперта Френда с 40-летием, «ТОП» попутно отдал дань уважения и популярному телепроекту.

В сентябре стало известно, что 13 авто из постапокалиптического боевика «Безумный Макс: Дорога ярости» уйдут с молотка. Кто же приобретет этих монстров, словно созданных для фестиваля Burning Man, — задумался «ТОП» и вспомнил другие крутые тачки из крутого кино.

9 сентября семья главной «Сердцеедки» Дженнифер Лав Хьюитт пополнилась третьим малышом — Эйданом Джеймсом. Последнее время фаны суперстар ворчат на нее: дескать, раздобрела, подурнела, разленилась… Но актрисе от этого ни холодно ни жарко. Зависимость от чужого мнения она оставила в прошлом — вместе с жаждой славы и отчаянными поисками верного рыцаря. В роли последнего уже 8 лет выступает «король эпизодов» Брайан Хэллисей, который любит Джен такой, какая она есть. «ТОП» порадовался за актрису и воссоздал на своих страницах ее путь к счастью.

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