М3ҐАН 2.0: у Києві відбувся зірковий показ фільму

25 червня у кінотеатрі «Планета кіно» (РЦ Blockbuster) відбувся допрем’єрний показ фільму «М3ҐАН 2.0» – продовження хіта 2023 року від Universal Pictures.

У центрі сюжету – події, що відбуваються через роки після знищення М3ҐАН. Робототехнік Джемма (Еллісон Вільямс) відновлює ляльку, щоб захистити себе та свою племінницю Кеді від нової загрози. Цього разу загроза – це інша лялька, Амелія, яку використовують як військову зброю. У творінні Джерарда Джонстона з появою Амелії сюжет стає значно динамічнішим: кілька технологічних корпорацій змагаються за контроль над смертоносним штучним інтелектом, а М3ҐАН нарешті отримує рівного супротивника.

Прем’єру відвідали зіркові гості. Серед них – співак та тіктокер LOGVIN, футболіст Ростислав Тарануха, музичний блогер Діма Отакот, радіоведуча Ольга Вороніна, кіноблогерка Олександра Ковтонюк, співак TOM SODA, головний редактор «Телетиждень» Олександр Ківа, психологиня Дар'я Сокол, організатор зіркових івентів Яна Кахній, журналістка Влада Грубич.

«Меган 2.0» – це прям ударна доза трилеру й іронії. Свіжий погляд на історію, неочікувані повороти й купа приємних попкультурних відсилок. Але головне – наша Івана Сахно просто витягнула цей фільм! Гра, харизма, присутність у кадрі – гордість брала, чесно. Обов’язково до перегляду – і не тільки фанатам жанру», – каже TOM SODA.

«Мене дуже вразила нова інтерпретація історії Меган. Залучивши Амелію, яку блискуче зіграла наша українка, акторка Іванна Сахно, сюжет став ще більш складним і цікавим, а динаміка дії – просто на висоті. Тут є і гумор, і напруга, і емоційний заряд, і технологічна обгрунтованість, що додає фільму особливого характеру. Ідеальний фільм для любителів горору та наукової фантастики!» – ділиться головний редактор журналу та сайту «Телетиждень» Олександр Ківа.

«Це був неймовірний досвід перегляду – режисура і сценарій чудово інтегрували елементи трилеру й філософії штучного інтелекту. Розв’язки подій тримали в напрузі до останньої хвилини, а нова героїня Амелія додала грі міцності. Фільм залишив глибокий слід і змусив задуматися про майбутнє технологій», – ділиться враженнями LOGVIN.

Медіапартнерами допрем`єрного показу стали видання «Телетиждень», tv.ua та afisha.bigmir.net.

«М3ҐАН 2.0» – вже в кіно! Не проґавте дізнатися, хто виграє у цій боротьбі!