SWEET.TV рассказал, какие фильмы украинцы будут смотреть в апреле

31 марта 2021 13:54 Александр Кива
SWEET.TV рассказал, какие фильмы украинцы будут смотреть в апреле
SWEET.TV рассказал, какие фильмы украинцы будут смотреть в апреле
пресс-служба

Спойлер: более десяти фильмов о приключениях «Мстителей» из вселенной MARVEL.

В онлайн-кинотеатре рассказывают, что эти ленты будут дарить украинцам супергеройское настроение, которое поможет преодолеть усиление карантина.

Карантин набирает обороты, поэтому украинцы вынуждены проводить больше времени дома. Однако организовать свой досуг в четырех стенах сложнее. Для многих просмотр фильмов становится ежедневным развлечением. Какие фильмы помогут зрителям поднять настроение этой весной — читайте дальше.

С первого апреля в кинозале онлайн-кинотеатра начинается «Супергеройская весна». Всем пользователям SWEET.TV бесплатно в тарифе будут доступны такие фильмы: «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Первый мститель», «Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние», «Человек-муравей», «Человек-муравей и Оса», «Черная Пантера», «Капитан Марвел».

В связи с ситуацией вокруг, каждый из нас хочет иметь суперсилу. Превратить всех в супергероев мы не можем, но погрузить наших зрителей в мир суперспособностей нам под силу. Поэтому с 1 апреля SWEET.TV начинает «Супергеройскую весну». На сервисе уже появились четыре части «Мстителей», а также фильмы про Капитана Америку и Человека-муравья. Но самое главное — их можно посмотреть бесплатно в тарифе», — рассказывает директор SWEET.TV Александр Резунов.

Также недавно SWEET.TV стал первым украинским онлайн-кинотеатром, который начал прямое сотрудничество с американским телегигантом CBS. Такие договоренности открыли абонентам доступ к популярным сериалам, среди которых «Декстер», «Блудливая Калифорния», «Твин Пикс», «Миллиарды», «Элементарно», «Страшные сказки» и др. Сейчас онлайн-кинотеатр работает над созданием украиноязычной озвучки для всех эпизодов в рамках проекта «Hollywood українською».

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV пока единственный в Украине, кто открывает доступ к фильмам вселенной Marvel бесплатно в тарифе. Такой же доступ открывается еще для 10 000+ лент и сериалов со средним рейтингом IMDb 7.6, поэтому всегда можно найти хорошее кино для просмотра.

Также на сервисе можно просматривать 260+ телеканалов, среди которых национальные, фильмовые, познавательные, новостные, детские, спортивные и другие. Есть функция управления телеэфиром: трансляцию можно ставить на паузу, перематывать и смотреть в записи до 7 дней.

 

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