В Marvel взялись за создание четвертой части Капитана Америки

28 апреля 2021 15:30 Алла Лысак
В Marvel взялись за создание четвертой части Капитана Америки
В Marvel взялись за создание четвертой части Капитана Америки
кадр из сериала

Несмотря на низкие оценки сериала Сокол и Зимний Солдат, именно создателям этого шоу поручат работу над новым фильмом о Капитане Америке.

Студия Marvel запустила в работу четвертую часть «Капитана Америки», сообщает The Hollywood Reporter.

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Сценарий для будущего фильма напишут уже знакомые зрителям по сериалу «Сокол и Зимний Солдат» Малкольм Спеллман и Далан Муссон. 

К сожалению, пока подробностей о новом фильме очень мало, неизвестно, когда картина выйдет на экраны, даже имя актера, который будет исполнять роль Капитана пока держится в секрете. Поклонники, конечно, хотели бы увидеть в главной роли Криса Эванса, однако шансов на это критически мало.

Во-первых, сюжетная линия первого Капитана Америки во Вселенной комиксов полностью завершена, во-вторых, сам Эванс неоднократно заявлял, что к роли Капитана возвращаться не будет, сейчас он активно занимается другими проектами.

Напомним,

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