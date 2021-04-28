В Marvel взялись за создание четвертой части Капитана Америки
Несмотря на низкие оценки сериала Сокол и Зимний Солдат, именно создателям этого шоу поручат работу над новым фильмом о Капитане Америке.
Студия Marvel запустила в работу четвертую часть «Капитана Америки», сообщает The Hollywood Reporter.
К сожалению, пока подробностей о новом фильме очень мало, неизвестно, когда картина выйдет на экраны, даже имя актера, который будет исполнять роль Капитана пока держится в секрете. Поклонники, конечно, хотели бы увидеть в главной роли Криса Эванса, однако шансов на это критически мало.
Во-первых, сюжетная линия первого Капитана Америки во Вселенной комиксов полностью завершена, во-вторых, сам Эванс неоднократно заявлял, что к роли Капитана возвращаться не будет, сейчас он активно занимается другими проектами.
Напомним,