«Уявні друзі»: зіркова прем’єра фільму у Києві

10 травня в кінотеатрі мережі «Multiplex» в ТРЦ «Respublika Park» відбулася прем’єра сімейної стрічки «Уявні друзі».

На зіркову прем’єру завітали зірка дубляжу кінопригоди Даша Квіткова, яка здублювала Єдиноріжку, блогери Тетяна Парфільєва, Іван Кришталь, Женя Таллер, співак та актор LOGVIN, співачка Ne Ta, акторка Олена Світлицька, топові блогери та ЗМІ.

Партнерами події виступили MakeUp, Dominos Pizza, Садочок, Антошка, Крайна, Bob Snail, Respublika Park, Leo Polis, BEBETO

Фантастична історія розповідає про дівчинку на ім’я Бі, яка виявляє, що може бачити Уявних Друзів – фантастичних істот, яких кожна людина коли-небудь вигадувала. Розуміючи свою суперсилу, Бі вирушає у чарівну пригоду, щоб відновити зв’язок між забутими Уявними Друзями та їхніми дітьми.

Своїми враженнями від перегляду стрічки поділився співак та актор LOGVIN:

Чудовий та легкий фільм, але в той же час з неймовірно глибоким сенсом. Чесно, я йшов на дитячий мультик, а опинився на фільмі, в якому і дорослі зможуть зробити певні висновки для себе. І, дійсно, один з персонажів мав рацію – всім дітям потрібні уявні друзі, тим паче дорослим!

А також співачка Ne Ta:

Фільм легкий, з цікавою історією, яка дивилась на одному диханні. Я відчула казку, світ якої не хочеться покидати. Цей фільм повертає в дитинство.

Дивіться фентезі «Уявні друзі» в кінотеатрах вже з 16 травня