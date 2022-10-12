«Нація футболу» – новий документальний фільм про становлення української збірної

Найдраматичніші двобої, неймовірні голи та правда, яка перевершує фантазію, – «Нація футболу» створена для великих екранів.

Андрій Шевченко, Олег Блохін, Йожеф Сабо, Артем Мілевський, Олександр Зінченко, Олександр Шовковський, Руслан Ротань, Андрій П’ятов, Леонід Буряк та інші зірки українського футболу розповідають безпрецедентну та яскраву історію становлення української збірної за останні 30 років у новому документальному фільмі Володимира Мули «Нація футболу». Ще красномовніше за них розкажуть цю захопливу історію кадри ексклюзивних матеріалів, відзнятих за лаштунками матчів, а також архівних плівок і записів, від яких перехоплює дихання.

Офіційний синопсис. Мільйони українських підлітків мріють про футбол і живуть футболом. І немає більшої честі у цій грі, ніж стати частиною Національної збірної. «Нація футболу» – це вражаюча розповідь від перших осіб про становлення Збірної України, яка ніби повторює траєкторію становлення нашої держави: від скромного початку, повного ігнорування та безвіри – до перших перемог і вражаючих результатів.

Андрій Шевченко / Пресслужба

За словами автора фільму Володимира Мули, унікальнільність проєкту робить цей фільм наймасштабнішим портретом становлення українського футболу:

Після перегляду навіть найзапекліші вболівальники відкриють для себе невідомі факти Національної збірної: від початку становлення – до найвеличніших звитяг! Нам є чим пишатися! І «Нація футболу» це красиво і динамічно покаже!

Робота над фільмом велася понад рік. Окрім інтерв’ю з футбольними зірками та найдраматичнішими ігровими моментами, велика увага приділялась і персональним архівам журналістів та репортерів, що супроводжували збірну у певний період виступів Національної команди.

Прем’єра фільму «Нація футболу» запланована ексклюзивно в кінотеатрах з 27 жовтня.