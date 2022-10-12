«Нація футболу» – новий документальний фільм про становлення української збірної

12 октября 2022 09:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

«Нація футболу» – новий документальний фільм про становлення української збірної
«Нація футболу» – новий документальний фільм про становлення української збірної
Пресслужба

Найдраматичніші двобої, неймовірні голи та правда, яка перевершує фантазію, – «Нація футболу» створена для великих екранів.

Читайте такожТанці. World of Dance: СТБ готує до показу прем’єру шоу в оновленій версії
Андрій Шевченко, Олег Блохін, Йожеф Сабо, Артем Мілевський, Олександр Зінченко, Олександр Шовковський, Руслан Ротань, Андрій П’ятов, Леонід Буряк та інші зірки українського футболу розповідають безпрецедентну та яскраву історію становлення української збірної за останні 30 років у новому документальному фільмі Володимира Мули «Нація футболу». Ще красномовніше за них розкажуть цю захопливу історію кадри ексклюзивних матеріалів, відзнятих за лаштунками матчів, а також архівних плівок і записів, від яких перехоплює дихання.

Офіційний синопсис. Мільйони українських підлітків мріють про футбол і живуть футболом. І немає більшої честі у цій грі, ніж стати частиною Національної збірної. «Нація футболу» – це вражаюча розповідь від перших осіб про становлення Збірної України, яка ніби повторює траєкторію становлення нашої держави: від скромного початку, повного ігнорування та безвіри – до перших перемог і вражаючих результатів.

Андрій Шевченко / Пресслужба

За словами автора фільму Володимира Мули, унікальнільність проєкту робить цей фільм наймасштабнішим портретом становлення українського футболу:

Після перегляду навіть найзапекліші вболівальники відкриють для себе невідомі факти Національної збірної: від початку становлення – до найвеличніших звитяг! Нам є чим пишатися! І «Нація футболу» це красиво і динамічно покаже!

Робота над фільмом велася понад рік. Окрім інтерв’ю з футбольними зірками та найдраматичнішими ігровими моментами, велика увага приділялась і персональним архівам журналістів та репортерів, що супроводжували збірну у певний період виступів Національної команди.

Прем’єра фільму «Нація футболу» запланована ексклюзивно в кінотеатрах з 27 жовтня.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

футбол відео кіно новинки кіно українські фільми Нація футболу

Матеріали на тему

Improv Live Show 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
Телешоу

Improv Live Show 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
Детектор брехні-12: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
Телешоу

Детектор брехні-12: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 01.10.2022)
Телешоу

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 01.10.2022)
Щасливі за сім днів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
Телешоу

Щасливі за сім днів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Щасливі за сім днів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)

Щасливі за сім днів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
Пінап казино як приклад впливу сучасної ігрової індустрії на розвиток економіки країни та світу

Пінап казино як приклад впливу сучасної ігрової індустрії на розвиток економіки країни та світу
Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)
Андрій Бєдняков розповів, як говорить з донькою про війну

Андрій Бєдняков розповів, як говорить з донькою про війну

Популярне відео

Щасливі за сім днів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)

Щасливі за сім днів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)
JULIK запрем'єрив нову пісню і кліп, які є своєрідним перезавантаженням співака

JULIK запрем'єрив нову пісню і кліп, які є своєрідним перезавантаженням співака
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.10.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.10.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK