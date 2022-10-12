«Нація футболу» – новий документальний фільм про становлення української збірної
Найдраматичніші двобої, неймовірні голи та правда, яка перевершує фантазію, – «Нація футболу» створена для великих екранів.
Офіційний синопсис. Мільйони українських підлітків мріють про футбол і живуть футболом. І немає більшої честі у цій грі, ніж стати частиною Національної збірної. «Нація футболу» – це вражаюча розповідь від перших осіб про становлення Збірної України, яка ніби повторює траєкторію становлення нашої держави: від скромного початку, повного ігнорування та безвіри – до перших перемог і вражаючих результатів.
За словами автора фільму Володимира Мули, унікальнільність проєкту робить цей фільм наймасштабнішим портретом становлення українського футболу:
Після перегляду навіть найзапекліші вболівальники відкриють для себе невідомі факти Національної збірної: від початку становлення – до найвеличніших звитяг! Нам є чим пишатися! І «Нація футболу» це красиво і динамічно покаже!
Робота над фільмом велася понад рік. Окрім інтерв’ю з футбольними зірками та найдраматичнішими ігровими моментами, велика увага приділялась і персональним архівам журналістів та репортерів, що супроводжували збірну у певний період виступів Національної команди.
Прем’єра фільму «Нація футболу» запланована ексклюзивно в кінотеатрах з 27 жовтня.