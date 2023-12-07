ПОГРАБУВАННЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ: у столиці пройшла прем'єра першої святкової комедії із зірковим складом

Ексклюзив 7 грудня 2023 16:27 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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ПОГРАБУВАННЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ: у столиці пройшла прем'єра першої святкової комедії із зірковим складом
ПОГРАБУВАННЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ: у столиці пройшла прем'єра першої святкової комедії з зірковим складом
Adastra Cinema

6 грудня у Києві пройшов перший показ народної комедії «Пограбування по-українськи». Подія відбулася у ТРЦ Ocean Plaza у кінотеатрі Cinema city.

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Генеральними партнерами показу стали провідні видання: ТV.UA, жіночий журнал IVONA та tochka.net, національна радіомережа АВТОРАДІО та Торговий дім «ВИНА СВІТУ». 

Головні ролі у комедії режисерки Аліни Бухтіярової («Бурштинові копи») виконали зірки українського кіно, шоу-бізнесу та театру: Остап Халавко, Даша Астаф’єва, Андрій Бурим, Володимир Горянський, Олександр Соколов, Яків Кучеревський, Марія Заниборщ, Катерина Вайвала, Сталіна Лагошняк, Сергій Булін, Оксана Борбат, Олена Хохлаткіна.

За сюжетом дитячий тренер із плавання Алекс (Остап Халавко) по вуха закохується у недосяжну красуню (Даша Астаф'єва). Для того щоб вразити кохану і різко змінити своє життя, Алекс вирішує… пограбувати банк! Та, звичайно, пограбування йде не за планом і обертається непередбачуваними пригодами не тільки для головного героя, а й для всіх, хто опинився поруч.

Першими глядачами народної комедії стали зірковий каст та творці стрічки: Остап Халавко, Андрій Бурим, Яків Кучеревський та режисерка Аліна Бухтіярова. Завітали на подію зіркові блогери: Марина Александрова («Скажена»), Оксана Андрієць та Яна Вінн, радіоведуча «Перець FM» Ольга Вороніна, Дар'я Пилипенко – зіркова сомнологиня та блогерка.  

Гостями показу стали також: акторка Антоніна Хижняк, екстрасенс Макс Гордєєв,  керівник жіночих сайтів та головний редактор «Теленеделя» Олександр Ківа, Наталя Лук'янець, зіркова психологиня Анна Запорожська, головна редакторка журналу Glory та громадська діячка Лала Цукерман, співачка Ne Ta та зіркова тіктокерка Ellevika.

Гості показу отримали позитивні враження від стрічки, на вихід якої чекали майже два роки: «Пограбування по-українськи» – це хороше наше кіно. Комедія з елементами драматургії, яка викличе у вас справжні емоції, і я дуже сильно рекомендую його подивитися – це класна українська робота. Тому ідіть у кіно, підтримаєте українське, – прокоментував український кінокритик та блогер Владислав Ралько. 

«Легка комедія, щоб розрядити мозок. Рекомендую тим, кому це потрібно», – заявила українська зірка TikTok та YouTube Ellevika. 

«Це точно про Україну. Про проблеми та цінності людей. Сподобалися такі знайомі нам життєві жарти. Думаю, це ідеальна стрічка для старшого покоління та родинного перегляду», – розповіла співачка Ne Ta.

В український прокат стрічка «Пограбування по-українськи» вийшла 7 грудня. Відчуйте атмосферу свята разом з нами!

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кіно фільми Пограбування по-українськи

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