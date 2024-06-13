Universal Pictures назвала дату виходу анімаційної пригоди «Дикий робот»
Universal Pictures також представляє офіційний постер та трейлер до фільму.
Тепер їй доведеться пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, поступово налагодити стосунки з тваринами на острові та навіть замінити батьків осиротілому.
- Жанр: анімаційна пригода;
- Режисер: Кріс Сандерс («Ліло і Стіч», «Як приборкати дракона»);
Дивіться захопливу анімаційну пригоду «Дикий робот» у кінотеатрах з 17 жовтня 2024 року!