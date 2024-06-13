Universal Pictures також представляє офіційний постер та трейлер до фільму.

DreamWorks Animation представляє нову захопливу анімаційну пригоду за мотивами літературного бестселера! Епічна пригода про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено «Роз», що зазнала корабельної аварії на безлюдному острові.

Тепер їй доведеться пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, поступово налагодити стосунки з тваринами на острові та навіть замінити батьків осиротілому.

Universal Pictures назвала дату виходу анімаційної пригоди «Дикий робот» / Пресслужба

Жанр: анімаційна пригода;

Режисер: Кріс Сандерс («Ліло і Стіч», «Як приборкати дракона»);

Дивіться захопливу анімаційну пригоду «Дикий робот» у кінотеатрах з 17 жовтня 2024 року!