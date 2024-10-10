«Марія»: перший погляд на неймовірну Анджеліну Джолі в стильному байопіку

«Марія»: перший погляд на неймовірну Анджеліну Джолі в стильному байопіку. Фото: Green Light Films

Роль легендарної оперної співачки Марії Каллас грає неймовірна Анджеліна Джолі

Компанія Green Light Films рада представити українському глядачу одну з найочікуваніших стрічок року – байопік «Марія». Головну роль у фільмі зіграла легенда Голлівуду, секс-символ, модна ікона та вірний друг України – Анджеліна Джолі. Стрічка вперше була продемонстрована на цьогорічному Венеційському кінофестивалі, де глядачі та критики зустріли її восьмихвилинними оваціями.

Події фільму «Марія» відбуваються у Парижі в 1970-ті і розповідають бурхливу, прекрасну та трагічну історію кохання найвидатнішої оперної співачки світу, пережиту та переосмислену нею в останні дні життя.

Роль легендарної оперної співачки Марії Каллас грає неймовірна Анджеліна Джолі – володарка премій «Оскар» та «Золотий Глобус» (дилогія «Лара Крофт», «Містер та місіс Сміт», «Підміна», «Солт», дилогія «Чаклунка», «Вічні»).

Акторка отримала загальне схвалення за роль легендарної співачки та вже визнана критиками та пресою однією з основних претенденток на отримання головних кінопремій у сезоні 2024–2025 років. Суперзірка сім місяців займалася оперним вокалом та особисто виконує деякі партії у ключових сценах стрічки. Крім того, на глядачів чекає повне занурення у модний світ другої половини минулого століття, оскільки гардероб Джолі копіює найкращі образи Марії Каллас.

В преміальному фільмі також грають Коді Сміт-Макфі («Впусти мене», «Світанок Планети мавп», «Люди Х: Апокаліпсис», «Темний Фенікс», «У руках пса», «Елвіс»), зірка італійського кіно Альба Рорбахер («Незнайома дочка», «Хімера»), володар Кубка Вольпі та премії Давід ді Донателло – Пʼєрфраческо Фавіно («Команданте», «Падреностро», «Зрадник») та Валерія Голіно, відома нашому глядачу за серіалом «Ранкове шоу» та фільмами «Портрет дівчини у вогні» та «Фріда».

Постановником стрічки виступив видатний Пабло Лорраїн – продюсер оскароносного фільму «Фантастична жінка». Режисер широко відомий глядачам своїми попередніми біографічними драмами: «Джекі», за яку Наталі Портман отримала премії «Оскар» та «Золотий Глобус» та «Спенсер», де головну роль зіграла Крістен Стюарт та за яку отримала номінації на усі головні премії світу.

Стрічка та робота Джолі були високо оцінені пресою:

«Джолі розчиняється у ролі завдяки своїй самовідданій грі, а також чудовій команді постановників та спеціалістів по костюмах, зачіскам та гриму».

We Live Entertainment

«Автор сценарію написав неймовірну кількість дотепних діалогів, які варти цитування, а споглядати за гарною та талановитою акторкою в гарних вбраннях серед найкрасивіших локацій Парижу ніколи не набридає».

BBC

Стрічка пропонує нам нищівне розуміння психології жінок непростої долі. Анджеліна Джолі грає шалену роль, яка несе в собі душу та виходить за рамки ризикових поворотів, які визнали ранні етапи її кар'єри.

Оцінити преміальну стрічку можна буде вже 28 листопада лише у кінотеатрах.