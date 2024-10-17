Дикий робот: зіркова прем'єра у Києві

17 жовтня 2024 13:05 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Дикий робот: зіркова прем'єра у Києві
Дикий робот: зіркова прем'єра у Києві
B&H film distribution

16 жовтня у кінотеатрі «Оскар» ТРЦ «Gulliver» відбулася зіркова прем'єра анімаційної пригоди «Дикий робот».

Читайте також«Дикий робот»: Анна Кошмал та Світлана Тарабарова відправляються у яскраву пригоду
Першими в епічну мандрівку поринули зірки дубляжу з родинами: Анна Кошмал, що здублювала головну лиходійку Вонтру та Світлана Тарабарова, яка виконала чуттєву пісню «Поринь у небеса». Окрім того на яскраву локацію київської прем'єри завітали українські селебрітіз з дітьми, а саме: Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Анна Саліванчук, Yarmak, Андрій Ковальський, Неля Шовкопляс, топові блогери та ЗМІ.

Юрій Горбунов із захватом ділиться враженнями від анімаційної пригоди «Дикий робот»:

«Класний анімаційний фільм! Ми після перегляду обговорювали з Іваном, що він з нього зрозумів, яка була мораль у цієї анімації, як так сталося, що робот включив душу, що в нього з’явилося серце. Це все дуже важливо для виховання дітей, після перегляду проговорювати разом те, що побачили».

Партнери вечора: Voda ua, Vivat, Наш Сік, Dominos

DreamWorks Animation представляє нову захопливу анімаційну пригоду за мотивами літературного бестселера! Епічна пригода про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено «Роз», що зазнала корабельної аварії на безлюдному острові. Тепер їй доведеться пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, поступово налагодити стосунки з тваринами на острові та навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.

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