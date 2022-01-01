Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

1 января на 1+1 вышла первая часть фильма Скажене Весілля. Скажене Весілля смотрите онлайн на tv.ua.

Дочь директора районного краеведческого музея Василия Середюка, красавица по имени Катя, возвращается из Франции. Причем, возвращается не одна, а с женихом - темнокожим кардиохирургом Франсуа. Для консервативного Середюка это становится настоящим шоком и он пытается сделать все, чтобы сорвать свадьбу и при этом не поссориться с дочкой ...

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