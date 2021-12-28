Скажене весілля-3 – стала известна дата премьеры фильма на 1+1

28 декабря 2021 06:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Скажене весілля-3 – стала известна дата премьеры фильма на 1+1
Скажене весілля-3 – стала известна дата премьеры фильма на 1+1
пресс-служба канала 1+1

1 января в 22:30 в эфире телеканала 1+1 состоится телепремьера новой части самой популярной украинской кинофраншизы «Скажене весілля-3».

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Зрителей ожидает продолжение свадебных историй семьи Середюков, ведь теперь на очереди свадьба самого младшего сына – Захара. В продолжении комедии, кроме уже известных звезд – Юрия Горбунова, Потапа, Позитива и Олега Винника – зрители увидят еще и новые звездные лица – Надежду Мейхер, Анну Тринчер и Валерию Товстолес.

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В третьей части популярной комедии события разворачиваются через четыре года после последней свадьбы, и вот жениться планирует самый молодой из семьи Середюков – Захар. Традиционно для детей Василия, для создания семьи он выбрал экзотическую пару – дочь цыганского барона, красавицу Раду. И хотя отец поклялся на этот раз не портить свадьбу, да и невестка ему нравится, но спокойный праздник – не в традициях Середюков, поэтому телезрителей снова ждет «Скажене весілля»!

Скажене весілля-3 – стала известна дата премьеры фильма на 1+1 / пресс-служба

Интересно, что в продолжении истории зрителей ждет большая ромская свадьба! Родственников невесты младшего Середюка сыграли актеры Киевского академического музыкально-драматического Цыганского театра «Романс». Роль отца невесты, цыганского барона исполнил руководитель театра, Народный артист Украины Игорь Крикунов. Также, в фильме сыграл популярный исполнитель ромского происхождения Заслуженный артист Украины Петр Черный. К тому же, они стали консультантами проекта, чтобы сохранить подлинность всех ромских традиций и обрядов.

Скажене весілля-3 – стала известна дата премьеры фильма на 1+1 / пресс-служба

Создатели комедийной трилогии накануне телепремьеры также рассказали, что все трое детей Василия Середюка – главы семьи, свое имя получили в честь персонажей выдающихся украинских произведений. Главная героиня первой части Катя в честь «Катерини» Тараса Шевченко, невеста сиквела Наталья – это «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского, а младший Захар – «Захар Беркут» Ивана Франко.

Не пропустите телепремьеру яркой украинской комедии «Скажене весілля-3» 1 января в 22:30 на 1+1.

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