Скажене весілля 2: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2020)

14 октября 2020 14:05 Александр Кива
Скажене весілля 2: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2020)

14 октября на канале 1+1 выйдет фильм Скажене весілля 2. Сразу после эфира смотрите Скажене весілля 2 онлайн на tv.ua.

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О чем фильм Скажене весілля 2 от 14.10.2020: 

После бракосочетания дочери Василия Середюка Екатерины с французом Франсуа прошел год, и теперь пришло время выдавать замуж старшую дочь Наталью. Оказывается, 5 лет назад она поссорилась с отцом и ушла из дома. Но теперь Наталья вернулась, и не одна, а с женихом Юрием. Василий Середюк невероятно счастлив снова видеть дома родную дочь, а вот новость о том, что его зятем может стать 43-летний мужчина, значительно старше Натальи, его изрядно озадачила. Семью Середюк снова ждут новые приключения и забавные конфликты.

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