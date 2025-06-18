Ринок праці в сфері медіа: середні зарплати, тренди та сайти для пошуку роботи у світі

Реклама 18 червня 2025 15:55 Редакция
Ринок праці в сфері медіа: середні зарплати, тренди та сайти для пошуку роботи у світі
Ринок праці в сфері медіа: середні зарплати, тренди та сайти для пошуку роботи у світі
Пресслужба

Медіаіндустрія за останні роки пройшла крізь величезні зміни.

Читайте також«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
Зростання digital-маркетингу, відеоконтенту, нових соціальних платформ і попиту на персоналізовані новини зробили професії в медіа не лише актуальними, але й стратегічно важливими для брендів, урядів і світових корпорацій.

Згідно з дослідженням Statista, глобальний медіаринок у 2023 році оцінювався у понад 2 трильйони доларів, а кількість вакансій у сфері медіа зросла на 11% порівняно з попереднім роком.

Середня зарплата у сфері медіа у різних країнах (джерело: Layboard.com, Glassdoor):

  • США: $55 000 – $92 000/рік
  • Німеччина: €38 000 – €65 000/рік
  • Велика Британія: £32 000 – £60 000/рік
  • Франція: €30 000 – €50 000/рік
  • ОАЕ: $25 000 – $55 000/рік
  • Канада: CAD 50 000 – 80 000/рік
  • Польща: PLN 60 000 – 90 000/рік
  • Україна: від $6 000/рік до $15 000 (у великих медіа або міжнародних кампаніях)

Найбільш затребувані напрями:

  • Відеомейкінг і відео-продакшн
  • Копірайтинг / редактура
  • SMM (менеджери соцмереж, контент-мейкери)
  • PR-спеціалісти
  • Медіапланування та digital-стратегія
  • Журналістика
  • Продюсування подкастів
  • Motion-дизайн

Топові платформи для пошуку роботи в медіа у світі:

1. Layboard.com

Міжнародна платформа, де зростає кількість вакансій у сфері контенту, журналістики, digital-маркетингу. Є фільтри за країнами, досвідом і типом зайнятості.

  • Зручний інтерфейс
  • Вакансії для креативників у Європі, ОАЕ, Канаді

2. Mediabistro

Один з найстаріших американських сайтів для пошуку роботи у сфері журналістики, комунікацій, реклами, відео та видавництва.

  • Курсова платформа для підвищення кваліфікації
  • Публікації вакансій провідних медіа: CNN, Bloomberg, The Washington Post

3. We Work Remotely

Платформа для пошуку віддаленої роботи в digital і креативній сфері. Часто публікуються вакансії копірайтерів, редакторів, дизайнерів.

  • Орієнтована на гнучку зайнятість
  • Часто пропозиції з ринків США, Канади, Австралії

4. JournalismJobs.com

Спеціалізується на журналістиці, публікаціях та контенті.

  • Широкий вибір вакансій у редакціях, новинних агентствах
  • Корисно для англомовних фахівців

5. Content Writing Jobs

Платформа для пошуку віддаленої роботи копірайтерами, редакторами, SEO-фахівцями.

  • Високий рівень оплати
  • Робота з американськими та британськими клієнтами

6. Storyhunter

Біржа для відеожурналістів, документалістів, операторів і продюсерів.

  • Платформа з оплатою через сам сервіс
  • Публікують вакансії BBC, National Geographic, Vox

7. The Dots (UK)

Британська креативна мережа для пошуку роботи в рекламі, телебаченні, кіно, журналістиці.

  • Нетворкінг із творчими професіоналами
  • Зручне портфоліо

8. LinkedIn

Стандартна платформа, де великі медіа компанії розміщують вакансії по всьому світу.

  • Вбудований рекрутинговий функціонал
  • Можливість відгукнутись напряму

9. Remote OK

Ще одна платформа для пошуку віддаленої роботи, де з’являються вакансії в креативній індустрії.

  • Хороший вибір контент-вакансій
  • Сервіс для фільтрації за країнами

10. Workana

Читайте також«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
Фріланс-біржа популярна в Латинській Америці та Іспанії, де є багато замовлень на переклади, написання статей, сценаріїв.

  • Можна стартувати без досвіду
  • Комісії від 15%, але стабільні замовлення

Корисні поради:

  • Будьте присутніми на кількох платформах одночасно — різні сайти мають різну аудиторію та роботодавців.
  • Оновлюйте портфоліо: включайте приклади текстів, відео, SMM-кампаній або публікацій.
  • Стежте за медіа-трендами: підпишіться на ресурси на кшталт NiemanLab, Digiday, Inkorr.com.
  • Не знецінюйте локальні ринки — наприклад, у Польщі, Угорщині чи Індонезії зростає попит на українськомовних та англомовних медіа-фахівців.
Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

медіа Ринок праці

Матеріали на тему

Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини
Анонси на ТВ

Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини
МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці
Новини

МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці
Віктор Павлік розповів, без чого не виходить на сцену
Новини

Віктор Павлік розповів, без чого не виходить на сцену
Зірка «Голови» Євген Лісничий розповів про дубляж інтимних сцен
Новини

Зірка «Голови» Євген Лісничий розповів про дубляж інтимних сцен
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Віктор Павлік розповів, без чого не виходить на сцену

Віктор Павлік розповів, без чого не виходить на сцену
Зірка «Голови» Євген Лісничий розповів про дубляж інтимних сцен

Зірка «Голови» Євген Лісничий розповів про дубляж інтимних сцен
Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини

Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини
МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці

МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці

Популярне відео

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні
MOROZOVA презентувала трек «Мить», маніфест про життя в моменті

MOROZOVA презентувала трек «Мить», маніфест про життя в моменті
МастерШеф 15 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 24.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 24.05.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 11.04.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 11.04.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK