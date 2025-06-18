Ринок праці в сфері медіа: середні зарплати, тренди та сайти для пошуку роботи у світі
Медіаіндустрія за останні роки пройшла крізь величезні зміни.
Згідно з дослідженням Statista, глобальний медіаринок у 2023 році оцінювався у понад 2 трильйони доларів, а кількість вакансій у сфері медіа зросла на 11% порівняно з попереднім роком.
Середня зарплата у сфері медіа у різних країнах (джерело: Layboard.com, Glassdoor):
- США: $55 000 – $92 000/рік
- Німеччина: €38 000 – €65 000/рік
- Велика Британія: £32 000 – £60 000/рік
- Франція: €30 000 – €50 000/рік
- ОАЕ: $25 000 – $55 000/рік
- Канада: CAD 50 000 – 80 000/рік
- Польща: PLN 60 000 – 90 000/рік
- Україна: від $6 000/рік до $15 000 (у великих медіа або міжнародних кампаніях)
Найбільш затребувані напрями:
- Відеомейкінг і відео-продакшн
- Копірайтинг / редактура
- SMM (менеджери соцмереж, контент-мейкери)
- PR-спеціалісти
- Медіапланування та digital-стратегія
- Журналістика
- Продюсування подкастів
- Motion-дизайн
Топові платформи для пошуку роботи в медіа у світі:
1. Layboard.com
Міжнародна платформа, де зростає кількість вакансій у сфері контенту, журналістики, digital-маркетингу. Є фільтри за країнами, досвідом і типом зайнятості.
- Зручний інтерфейс
- Вакансії для креативників у Європі, ОАЕ, Канаді
2. Mediabistro
Один з найстаріших американських сайтів для пошуку роботи у сфері журналістики, комунікацій, реклами, відео та видавництва.
- Курсова платформа для підвищення кваліфікації
- Публікації вакансій провідних медіа: CNN, Bloomberg, The Washington Post
3. We Work Remotely
Платформа для пошуку віддаленої роботи в digital і креативній сфері. Часто публікуються вакансії копірайтерів, редакторів, дизайнерів.
- Орієнтована на гнучку зайнятість
- Часто пропозиції з ринків США, Канади, Австралії
4. JournalismJobs.com
Спеціалізується на журналістиці, публікаціях та контенті.
- Широкий вибір вакансій у редакціях, новинних агентствах
- Корисно для англомовних фахівців
5. Content Writing Jobs
Платформа для пошуку віддаленої роботи копірайтерами, редакторами, SEO-фахівцями.
- Високий рівень оплати
- Робота з американськими та британськими клієнтами
6. Storyhunter
Біржа для відеожурналістів, документалістів, операторів і продюсерів.
- Платформа з оплатою через сам сервіс
- Публікують вакансії BBC, National Geographic, Vox
7. The Dots (UK)
Британська креативна мережа для пошуку роботи в рекламі, телебаченні, кіно, журналістиці.
- Нетворкінг із творчими професіоналами
- Зручне портфоліо
8. LinkedIn
Стандартна платформа, де великі медіа компанії розміщують вакансії по всьому світу.
- Вбудований рекрутинговий функціонал
- Можливість відгукнутись напряму
9. Remote OK
Ще одна платформа для пошуку віддаленої роботи, де з’являються вакансії в креативній індустрії.
- Хороший вибір контент-вакансій
- Сервіс для фільтрації за країнами
10. Workana
- Можна стартувати без досвіду
- Комісії від 15%, але стабільні замовлення
Корисні поради:
- Будьте присутніми на кількох платформах одночасно — різні сайти мають різну аудиторію та роботодавців.
- Оновлюйте портфоліо: включайте приклади текстів, відео, SMM-кампаній або публікацій.
- Стежте за медіа-трендами: підпишіться на ресурси на кшталт NiemanLab, Digiday, Inkorr.com.
- Не знецінюйте локальні ринки — наприклад, у Польщі, Угорщині чи Індонезії зростає попит на українськомовних та англомовних медіа-фахівців.