Ринок праці в сфері медіа: середні зарплати, тренди та сайти для пошуку роботи у світі

Ринок праці в сфері медіа: середні зарплати, тренди та сайти для пошуку роботи у світі

Медіаіндустрія за останні роки пройшла крізь величезні зміни.

Зростання digital-маркетингу, відеоконтенту, нових соціальних платформ і попиту на персоналізовані новини зробили професії в медіа не лише актуальними, але й стратегічно важливими для брендів, урядів і світових корпорацій.

Згідно з дослідженням Statista, глобальний медіаринок у 2023 році оцінювався у понад 2 трильйони доларів, а кількість вакансій у сфері медіа зросла на 11% порівняно з попереднім роком.

Середня зарплата у сфері медіа у різних країнах (джерело: Layboard.com, Glassdoor):

США: $55 000 – $92 000/рік

Німеччина: €38 000 – €65 000/рік

Велика Британія: £32 000 – £60 000/рік

Франція: €30 000 – €50 000/рік

ОАЕ: $25 000 – $55 000/рік

Канада: CAD 50 000 – 80 000/рік

Польща: PLN 60 000 – 90 000/рік

Україна: від $6 000/рік до $15 000 (у великих медіа або міжнародних кампаніях)

Найбільш затребувані напрями:

Відеомейкінг і відео-продакшн

Копірайтинг / редактура

SMM (менеджери соцмереж, контент-мейкери)

PR-спеціалісти

Медіапланування та digital-стратегія

Журналістика

Продюсування подкастів

Motion-дизайн

Топові платформи для пошуку роботи в медіа у світі:

1. Layboard.com

Міжнародна платформа, де зростає кількість вакансій у сфері контенту, журналістики, digital-маркетингу. Є фільтри за країнами, досвідом і типом зайнятості.

Зручний інтерфейс

Вакансії для креативників у Європі, ОАЕ, Канаді

2. Mediabistro

Один з найстаріших американських сайтів для пошуку роботи у сфері журналістики, комунікацій, реклами, відео та видавництва.

Курсова платформа для підвищення кваліфікації

Публікації вакансій провідних медіа: CNN, Bloomberg, The Washington Post

3. We Work Remotely

Платформа для пошуку віддаленої роботи в digital і креативній сфері. Часто публікуються вакансії копірайтерів, редакторів, дизайнерів.

Орієнтована на гнучку зайнятість

Часто пропозиції з ринків США, Канади, Австралії

4. JournalismJobs.com

Спеціалізується на журналістиці, публікаціях та контенті.

Широкий вибір вакансій у редакціях, новинних агентствах

Корисно для англомовних фахівців

5. Content Writing Jobs

Платформа для пошуку віддаленої роботи копірайтерами, редакторами, SEO-фахівцями.

Високий рівень оплати

Робота з американськими та британськими клієнтами

6. Storyhunter

Біржа для відеожурналістів, документалістів, операторів і продюсерів.

Платформа з оплатою через сам сервіс

Публікують вакансії BBC, National Geographic, Vox

7. The Dots (UK)

Британська креативна мережа для пошуку роботи в рекламі, телебаченні, кіно, журналістиці.

Нетворкінг із творчими професіоналами

Зручне портфоліо

8. LinkedIn

Стандартна платформа, де великі медіа компанії розміщують вакансії по всьому світу.

Вбудований рекрутинговий функціонал

Можливість відгукнутись напряму

9. Remote OK

Ще одна платформа для пошуку віддаленої роботи, де з’являються вакансії в креативній індустрії.

Хороший вибір контент-вакансій

Сервіс для фільтрації за країнами

10. Workana

Можна стартувати без досвіду

Комісії від 15%, але стабільні замовлення

Фріланс-біржа популярна в Латинській Америці та Іспанії, де є багато замовлень на переклади, написання статей, сценаріїв.

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