Говорит Украина: ТОП малоизвестных фактов о ток-шоу

Эксклюзив 21 апреля 2020 13:30 Александр Кива
Говорит Украина: ТОП малоизвестных фактов о ток-шоу

16-го апреля ток-шоу «Говорит Украина», которое выходит на канале «Украина» с понедельника по четверг, отпраздновало свое восьмилетие.

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Над проектом Говорит Украина трудятся 120 человек, в эфир вышло более 1700 выпусков, героями которых стали 15 000 человек, но это не все интересные факты о самом популярном социальном ток-шоу страны.

- Самой длинной программой по записи является спецвыпуск «Говорить Україна» на новый год. Он писался около 20 часов.

- К некоторым героям Алексей Суханов ездит лично, как, например, к героине с больным сердцем программы «прощальний заповіт забутої доньки».

- В программе «Покажіть мені маму, яка викинула мене на смітник» установили рекод Украины.

- Алексей Суханов во время записи программы в студии не раз демонстрировал свою физическую форму: становился в планку и танцевал.

- В студии «Говорить Украина» побывали и животные: баран, пони, собака и лев.

- 3 программы в день, робота над которыми идет круглосуточно, а над некоторыми даже год. По словам ведущего проекта Алексея Суханова, залог успеха в уважении и заботе, которые царят внутри команды ток-шоу.

- Встречи и телефонные  разговоры, которые проводит редакторская  группа с героями, могут длиться  десятки часов. Если требуется  психологическая помощь, то специалисты «Говорить Украина» работают с героями и после программы на бесплатной основе.

- Редакторские группы  достаточно суеверные люди. Если  упал сценарий – сесть на  него - святое.

- За 15 минут до эфира  никто не имеет права беспокоить  Алексея Суханова.

- В перерыве между записями  передач Алексей Суханов слушает  в гримерке классическую музыку.

- Студию «Говорить Украина»  охраняют двое мужчин. Охранники - это братья-близнецы.

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- Герои ток-шоу не получают  деньги за участие в программе. Проект может компенсировать дорогу в Киев, затраты на проживание, если на все траты герой предоставит подтверждающие документы.

- У Алексея Суханова  есть «ухо», куда редактор подсказывает  имена и фамилии героев, но  всю же дискуссию ведущий модерирует  самостоятельно.

- После выхода программы в эфир редакторские группы поддерживают связь с героями постоянно, часто потом журналисты и герои становятся друзьями и даже кумовьями.

«Мы в программе всегда стараемся сделать все возможное. Моя принципиальная позиция как ведущего – мы должны не рыбу давать, а удочку, и показывать, где озеро или пруд. И чтобы человек начинал этой удочкой ловить. Необходимо работать над собой. Никто за нас ничего не сделает. Нужно самому всего добиваться», - поделился ведущий программы «Говорить Україна» Алексей Суханов.

Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50!

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