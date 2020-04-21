Говорит Украина: ТОП малоизвестных фактов о ток-шоу
16-го апреля ток-шоу «Говорит Украина», которое выходит на канале «Украина» с понедельника по четверг, отпраздновало свое восьмилетие.
- Самой длинной программой по записи является спецвыпуск «Говорить Україна» на новый год. Он писался около 20 часов.
- К некоторым героям Алексей Суханов ездит лично, как, например, к героине с больным сердцем программы «прощальний заповіт забутої доньки».
- В программе «Покажіть мені маму, яка викинула мене на смітник» установили рекод Украины.
- Алексей Суханов во время записи программы в студии не раз демонстрировал свою физическую форму: становился в планку и танцевал.
- В студии «Говорить Украина» побывали и животные: баран, пони, собака и лев.
- 3 программы в день, робота над которыми идет круглосуточно, а над некоторыми даже год. По словам ведущего проекта Алексея Суханова, залог успеха в уважении и заботе, которые царят внутри команды ток-шоу.
- Встречи и телефонные разговоры, которые проводит редакторская группа с героями, могут длиться десятки часов. Если требуется психологическая помощь, то специалисты «Говорить Украина» работают с героями и после программы на бесплатной основе.
- Редакторские группы достаточно суеверные люди. Если упал сценарий – сесть на него - святое.
- За 15 минут до эфира никто не имеет права беспокоить Алексея Суханова.
- В перерыве между записями передач Алексей Суханов слушает в гримерке классическую музыку.
- Студию «Говорить Украина» охраняют двое мужчин. Охранники - это братья-близнецы.
- У Алексея Суханова есть «ухо», куда редактор подсказывает имена и фамилии героев, но всю же дискуссию ведущий модерирует самостоятельно.
- После выхода программы в эфир редакторские группы поддерживают связь с героями постоянно, часто потом журналисты и герои становятся друзьями и даже кумовьями.
«Мы в программе всегда стараемся сделать все возможное. Моя принципиальная позиция как ведущего – мы должны не рыбу давать, а удочку, и показывать, где озеро или пруд. И чтобы человек начинал этой удочкой ловить. Необходимо работать над собой. Никто за нас ничего не сделает. Нужно самому всего добиваться», - поделился ведущий программы «Говорить Україна» Алексей Суханов.
Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50!