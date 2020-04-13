Говорит Украина: ток-шоу помогло одесситке найти сестру в Италии
В этом году программе «Говорит Украина», которая выходит по будням на канале «Украина», исполняется 8 лет.
Поиски сестры инициировала одесситка Анна и ее муж Руслан. Они узнали, что какая-то итальянская девушка хочет увидеться с мамой Анны и даже оставила свой номер телефона, но он потерялся.
«Я всегда росла с ощущением, будто мне чего-то не хватает, словно я что-то потеряла и не могу найти», – написала Анна в редакцию «Говорит Украина».
Журналисты узнали, что девочку по имени Руфина усыновила итальянская пара. Антонелла и Ламберто дали ей итальянское имя Звева, но никогда не скрывали, что она их приемная дочь.
Девушка всегда очень хотела увидеть родную маму и понять, почему она от нее отказалась.
«Откуда я? Кто меня родил? Почему от меня отказались? Я хочу закрыть эти вопросы в своей жизни. Как бы дальше не сложилась ситуация, я для себя переверну эту страницу», – сказала Звева на канале «Украина».
Приемные родители Антонелла и Ламберто приехали в Украину вместе с дочерью, чтобы ее поддержать.
«Мы не позволяем себе осуждать или критиковать людей, прошлого и настоящего которых мы не знаем», – сказали они.
Именно в студии проекта «Говорит Украина» Звева наконец встретилась с родными. Теперь сестры больше не расстаются друг с другом.
Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50!
Напомним,