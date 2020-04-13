Говорит Украина: ток-шоу помогло одесситке найти сестру в Италии

В этом году программе «Говорит Украина», которая выходит по будням на канале «Украина», исполняется 8 лет.

За это время ток-шоу Говорит Украина изменило жизни более 15 000 героев. Одними из них стали Анна и ее родная сестра Звева. Одесситка Анна узнала, что много лет назад ее маму вынудили отказаться от второй дочери. Но спустя время Звева все-таки разыскала родных.

Поиски сестры инициировала одесситка Анна и ее муж Руслан. Они узнали, что какая-то итальянская девушка хочет увидеться с мамой Анны и даже оставила свой номер телефона, но он потерялся.

«Я всегда росла с ощущением, будто мне чего-то не хватает, словно я что-то потеряла и не могу найти», – написала Анна в редакцию «Говорит Украина».

Журналисты узнали, что девочку по имени Руфина усыновила итальянская пара. Антонелла и Ламберто дали ей итальянское имя Звева, но никогда не скрывали, что она их приемная дочь.

Девушка всегда очень хотела увидеть родную маму и понять, почему она от нее отказалась.

«Откуда я? Кто меня родил? Почему от меня отказались? Я хочу закрыть эти вопросы в своей жизни. Как бы дальше не сложилась ситуация, я для себя переверну эту страницу», – сказала Звева на канале «Украина».

Наина, мама обеих девушек, рассказала журналистам «Говорит Украина» о том, что много лет она полюбила молодого человека и родила от него первую дочь. Родные были против ребенка, но матери удалось забрать Анну из интерната. Спустя время этот мужчина опять появился в жизни Наины и вскоре исчез. Она узнала, что снова ждет ребенка. Когда родилась Руфина, женщину вынудили отказаться от дочери. Спустя время Наина узнала, что дочь усыновила итальянская семья.

Приемные родители Антонелла и Ламберто приехали в Украину вместе с дочерью, чтобы ее поддержать.

«Мы не позволяем себе осуждать или критиковать людей, прошлого и настоящего которых мы не знаем», – сказали они.

Именно в студии проекта «Говорит Украина» Звева наконец встретилась с родными. Теперь сестры больше не расстаются друг с другом.

Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50!

Напомним,