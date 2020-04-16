Говорит Украина празднует свое восьмилетие: Истории, которые будоражат не только страну, но и мир

16 апреля 2020 11:15 Александр Кива
Говорит Украина празднует свое восьмилетие: Истории, которые будоражат не только страну, но и мир
Ведущий Алексей Суханов

16 апреля самому популярному социальному ток-шоу «Говорить Україна», которое выходит по будням на телеканале «Украина», исполняется 8 лет.

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За это время в студии побывало 15 000 героев, истории которых оставили неравнодушными телезрителей и ее бессменного ведущего Алексея Суханова.

Каждая программа – это кропотливый труд журналистов и экспертов. Над проектом работают 120 человек. К работе над выпусками привлечены специалисты из разных областей: психологи, социальные работники, детективы, журналисты-расследователи, криминалисты и даже патологоанатомы. Все они помогают делать каждую программу качественной историей, которая будоражит не только страну, но и мир.

«Наша основная задача как социального проекта — не просто сделать интересный продукт. Мы хотим, чтобы каждый раз, смотря нашу программу, зритель понимал, что этот час возле экрана потрачен не зря: он вынес для себя что-то полезное, поучаствовал в решении проблемы, посопереживал герою. Чаще всего обращаются к нам люди, для которых проект, в прямом смысле слова — последний шанс. Нам не важно, кем работает наш герой, сколько он зарабатывает, где он живет. Если есть проблема, с которой невозможно справиться, — мы открыты», - рассказывает Юлия Охрименко, продюсер социального ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Украина».

В день редакторы фиксируют до 50 обращений тех, кому требуется помощь ток-шоу «Говорить Україна». Над одной историей программы команда проекта может работать от нескольких дней до года. Иногда результат некоторых приходится ждать несколько лет. «Так было в программе о девочке с опухолью на лице. Группа записала ее в 2016 году, и ждали, пока врачи смогут ее прооперировать, чтобы рассказать зрителям о том, как она изменилась в конце программы. Но операция все время откладывалась, поскольку после детальных обследований оказалось, что опухоль проросла в мозг. Было сделано около 8 операций, и мы очень горды тем, что героине удалось помочь», - комментирует Юлия Охрименко.

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За 8 лет существования программы, нет таких тем, которые бы не поднимались в ток-шоу. Но самой большой гордостью коллектива IVORY films являются выпуски-расследования на резонансные темы: «Смерть підлітка в Прилуках: чому повстало місто?», «Трагічне зникнення 11-річної Даши з Одеси: хто прикривав ката?», «Шок: плачу гроші за знущання з сина» о жутких издевательствах в Бердянской колонии – заставили правоохранительные органы пересмотреть криминальные дела. Но самой резонансной стала программа  «Мої рідні кати». Журналистам в буквальном смысле слова пришлось освобождать ребенка из его же родной семьи. Над  8-милетним мальчиком издевались и мать, и отец, и братья и сестры. Его держали, как собаку в сарае. После выхода программы в эфир Сашу усыновили, а на его биологических родителей завели уголовные дела.

Но, несмотря на резонансные выпуски, о которых говорит вся Украина, на проекте есть место и романтическим историям. Например, после программы «Жених с павлинами: куда исчезают невесты», в которой пытались понять, почему завидному 60–летнему моряку паталогически не везет с женщинами, журналистам проекта написала зрительница. Она влюбилась в героя с экрана и была уверена, что он – ее судьба. Редакторы передали ее контакты и фото жениху. И все закончилось  хэппи-эндом.

«Мне необыкновенно повезло с работой. Ведь мы работаем с историями, от которых наворачиваются слезы на глаза от неимоверного ужаса, что даже в кино трудно представить – до романтичных моментов. И каждая история чему-то учит, и это очень здорово. Мы пытаемся помочь, разбираясь и раскладывая информацию на самые маленькие крупинки и мелочи. «Говорить Україна» - это необыкновенная возможность научиться не на своих ошибках, а на чужих, посмотреть, как это происходит, и задуматься», - комментирует ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

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