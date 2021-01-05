Культовое покер-шоу возвращается на экраны

Запуск нового, восьмого по счету сезона «High Stakes Poker» после перерыва в 9 лет не получился таким, как планировалось.

Из-за пандемии съемки перенесли с марта 2020 года на декабрь, она же стала причиной отказа некоторых легендарных, но уже пожилых персонажей принять участие в баталиях. Однако продюсеры уверяют – скучать зрителям не придется!

История успеха

Шоу «High Stakes Poker» – уникальный проект, первая ТВ-программа о покере на деньги. В свое время она приобрела значительную известность среди фанатов одной из самых сложных игр в мире. Специалисты сайта ua1.com.ua, составляющего рейтинги покер-румов Украины, отмечают: это шоу стало настоящим популяризатором покера в стране. Вслед за каждым выпуском количество активных игроков существенно увеличивалось.

Съемки программы происходили в самых фешенебельных казино Лас Вегаса – «Golden Nugget», «The Palms» и «South Point Casino». Допуск за стол (buy-in) стоил $100 тыс., а в некоторых случаях доходил до $500 тыс. минимум. Некоторые игроки, включая профессионалов, делали первую ставку в размере $1 000 000.

Максимальный выигрыш на шоу составил $1,227,900. При этом, в отличие от программ, посвященных спортивному покеру, в ходе «High Stakes Poker» игроки использовали фишки, имеющие реальную ценность. В некоторых случаях допускалось выкладывать на стол настоящие банкноты.

Новое начало

Программа транслировалась с 2006 по 2011 годы, когда генеральный спонсор съемок – PokerStars – был вынужден приостановить свою деятельность в США. В 2020 продюсер Мори Эскандини заявил, что съемки восьмого сезона шоу планируются на март-апрель, однако пандемия Covid-19 внесла свои коррективы. Трансляция первого выпуска «High Stakes Poker» после девятилетнего перерыва намечена на 16 декабря 2020 на канале на канале PokerGO.

Съемку осуществляются на студии телеканала, расположенного на территории комплекса Aria Resort and Casino в городе Парадайз, Невада. По словам участников, организаторы постарались воссоздать ностальгическую атмосферу предыдущих сезонов. Знаменитая барная стойка, диванчики и ярко освещенные столы – все это предусмотрено заранее, в надежде повторить успех старого шоу.

Участники

Однако даже самый продуманный дизайн не заменит гениев покера, задача которых –сделать шоу ярким, азартным и полным драматических событий. Несмотря на то, что Дойл Брансон, Сэмми Фарха и другие возрастные игроки отказались от съемок из-за эпидемии, продюсеры обещают привлечь не менее знаменитых персонажей. Кого именно? Пока неизвестно, это остается за кадром.

В ожидании съемок игроки коротают время за онлайн покером от известных провайдеров, ведь в правила игры не входит обязательное пребывание в ярких казино Лас Вегаса. Покеррумы в интернете действительно популярны (например, по ссылке доступен перечень покеррумов Украины). Том Дван, один из самых известных участников прошлых сезонов, начинал в онлайн покере, будучи студентом университета. Так что для старта вполне подойдут сетевые баталии – и профессионалы постоянно пользуются шансом улучшить свои навыки.

Продюсеры вновь запущенного шоу планируют установить лимиты игры на уровне 200-400 (400-800) долларов вдобавок к анте. Соответственно, банки в отдельных эпизодах могут содержать сотни тысяч условных единиц. Все это привлекает к просмотру шоу как профессионалов, так и миллионы любителей по всему миру, соскучившихся по классической игре на деньги.

Культове покер-шоу повертається на екрани

Запуск нового, восьмого сезону «High Stakes Poker» після перерви в 9 років не вийшов таким, як планувалося. Через пандемію зйомки перенесли з березня 2020 року на грудень, вона ж стала причиною відмови деяких легендарних, але вже літніх персонажів взяти участь в баталіях. Проте продюсери запевняють - нудьгувати глядачам не доведеться!

Історія успіху

Шоу «High Stakes Poker» - унікальний проект, перша ТВ-програма про покер на гроші. Свого часу вона набула значної популярності серед фанатів однієї з найскладніших ігор в світі. Фахівці сайту ua1.com.ua, що складають рейтинги покер-румів України, відзначають: свого часу це шоу стало справжнім популяризатором покеру в країні. З кожним випуском кількість активних гравців суттєво збільшувалася.

Зйомки програми відбувалися в самих фешенебельних казино Лас Вегаса - «Golden Nugget», «The Palms» та «South Point Casino». Допуск за стіл (buy-in) коштував $ 100 тис., а в деяких випадках $ 500 тис. мінімум. Деякі гравці, включаючи професіоналів, робили першу ставку в розмірі $ 1 000 000.

Максимальний виграш на шоу склав $ 1,227,900. При цьому, на відміну від програм, присвячених спортивного покеру, в ході «High Stakes Poker» гравці використовували фішки, які мають реальну цінність. У деяких випадках дозволяли викладати на стіл справжні банкноти.

Новий початок

Програма транслювалася з 2006 по 2011 роки, коли генеральний спонсор зйомок - PokerStars - був змушений призупинити свою діяльність в США. У 2020 продюсер Морі Ескандіні заявив, що зйомки восьмого сезону шоу плануються на березень-квітень, однак пандемія Covid-19 внесла свої корективи. Трансляція першого випуску «High Stakes Poker» після дев'ятирічної перерви була перенесена на 16 грудня 2020 на каналі на каналі PokerGO.

Зйомки здійснюються на студії телеканалу, розташованого на території комплексу Aria Resort and Casino в місті Парадайз, Невада. За словами учасників, організатори постаралися відтворити ностальгічну атмосферу попередніх сезонів. Знаменита барна стійка, диванчики і яскраво освітлені столи - все це передбачено заздалегідь, в надії повторити успіх старого шоу.

Учасники

Однак навіть найпродуманіший дизайн не замінить геніїв покеру, завдання яких - зробити шоу яскравим, азартним і повним драматичних подій. Незважаючи на те, що Дойл Брансон, Семмі Фархі й інші старші гравці відмовилися від зйомок через епідемію, продюсери обіцяють залучити не менш знаменитих персонажів. Кого саме? Поки невідомо, це залишається за кадром.

В очікуванні зйомок гравці проводять час за онлайн покером від відомих провайдерів, адже в правила гри не входить обов'язкове перебування в яскравих казино Лас Вегаса. Покерруми в інтернеті дійсно популярні (наприклад, за посиланням доступний перелік покеррумов України). Том Двані, один з найвідоміших учасників минулих сезонів, починав в онлайн покері, будучи студентом університету. Так що для старту цілком підійдуть мережеві баталії - і професіонали постійно користуються шансом поліпшити свої навички.

Продюсери знову запущеного шоу планують встановити ліміти гри на рівні 200-400 (400-800) доларів на додачу до анте. Відповідно, банки в окремих епізодах можуть містити сотні тисяч умовних одиниць. Все це приваблює до перегляду шоу як професіоналів, так і мільйони любителів по всьому світу, що скучили за класичною грою на гроші.

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