RadioClub.UA у Clubhouse говорить про радіо LOUNGE FM!
Портал RadioClub.UA продовжує розбирати кейси українських радіостанцій у додатку Clubhouse
Формат кімнат RadioClub.UA у Clubhouse буде поділений на дві частини: інтерв’ю зі спікерами та відповіді на запитання.
Перейдіть за посиланням, або додайте до свого календаря, щоб не пропустити бесіду про радіо LOUNGE FM
Нагадаємо, що завдяки кімнатам RadioClub.UA кожен бажаючий зможе ближче познайомитися з нашими радіостанціями та колективом.
На прямому зв’язку будуть програмні директори та музичні редактори, шеф-редактори та SMM та Sale-менеджери, і, звичайно, улюблені ведучі. Ви дізнаєтеся усе найцікавіше про життя радіостанції та зможете поставити запитання нашим спікерам. Слідкуйте за анонсами.