RadioClub.UA у Clubhouse говорить про радіо LOUNGE FM!

Портал RadioClub.UA продовжує розбирати кейси українських радіостанцій у додатку Clubhouse

Запрошуємо у вівторок, 9 березня, долучитися до кімнати RadioClub.UA, де ми поговоримо про радіо LOUNGE FM. Спікерами будуть програмний директор/музичний редактор Євген Богиня, head of digital Євген Мельник, комерційний директор Анна Купчишина та генеральний продюсер холдингу Олександр Рассказов.

Формат кімнат RadioClub.UA у Clubhouse буде поділений на дві частини: інтерв’ю зі спікерами та відповіді на запитання.

Перейдіть за посиланням, або додайте до свого календаря, щоб не пропустити бесіду про радіо LOUNGE FM

Нагадаємо, що завдяки кімнатам RadioClub.UA кожен бажаючий зможе ближче познайомитися з нашими радіостанціями та колективом.

На прямому зв’язку будуть програмні директори та музичні редактори, шеф-редактори та SMM та Sale-менеджери, і, звичайно, улюблені ведучі. Ви дізнаєтеся усе найцікавіше про життя радіостанції та зможете поставити запитання нашим спікерам. Слідкуйте за анонсами.