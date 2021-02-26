Украинская певица новым видео взорвала TikTok: 4 млн за 2 дня

26 февраля 2021 15:52 Александр Кива
Украинская певица новым видео взорвала TikTok: 4 млн за 2 дня
Украинская певица новым видео взорвала TikTok: 4 млн за 2 дня
пресс-служба

TikTok-видео со съемок нового клипа ULIANA ROYCE собрал 4 млн просмотров

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Певица ULIANA ROYCE совсем скоро представит самый масштабный клип в своей карьере на трек «Мои правила». Премьера видео состоится в марте, а пока артистка поделилась со своими подписчиками в TikTok видео, которое было снято во время съемок нового клипа.

На видео танцующую Ульяну поднимает на высоту 5 метров роборука, и переворачивает с ног на голову. Тизер настолько понравился зрителям, что за два дня его посмотрели почти 4 млн человек.

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Стоит отметить, что на видео артистка появляется в образе, который станет центральным в новой работе. Ульяна примеряла на себя яркий и дерзкий образ в облегающем костюме и удивила оранжевым цветом волос и нано макияжем.

Судя по видео, в новом клипе ULIANA ROYCE «Мои правила» стоит ожидать не только масштаб визуальной картинки, но невероятных спецэффектов и грандиозных образов.

Облако тегов

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