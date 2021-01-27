Каникулы в Мексике: певица и блогер ULIANA ROYCE поделилась впечатлениями о зимнем отпуске

Певица и блогер ULIANA ROYCE рассказала TV.UA, как отдыхала в Мексике.

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Как говорится: «work hard – play hard». Поистине заслуженные зимние каникулы блогер провела в Мексике вместе с семьей. Специально для TV.UA ULIANA ROYCE поделилась солнечными фотографиями и рассказала об отдыхе в Мексике.

У меня большая семья: родители и младшие сестра Есения и брат Елисей. У нас есть традиция всей семьей праздновать Новый год за границей в теплых странах. В этом году это была Мексика. Нас давно привлекала эта страна, и мы грезили в нее попасть. Это большая удача и новогодний подарок, что в условиях карантина нам удалось куда-нибудь улететь в праздники, а тем более в страну, о которой мы мечтали давно! Мы были недалеко от Канкуна. Наш отдых длился 25 дней, и мы успели побывать за это время в двух отелях. Климат здесь приятный с комфортной температурой – достаточно влажный и теплый, но не жаркий, как, например, в Таиланде.

Xcaret Park – отдых для всей семьи

Первый отель, в котором мы остановились, – Hotel Xcaret Mexico. Здесь невероятно красивая территория. К нему прилагается много парков и развлечений – три основных парка Xcaret, Хplor и Хenses. Каждые 20 минут с отеля ходит автобус, прямиком доставляющий всех в парк.

Это не просто обычный парк, а национальный комплекс, который тесно связан с древней культурой майя и историей самой Мексики. На территории можно полюбоваться архитектурой и ее древними памятниками, сполна насладиться экзотической природой, а также развлечься и активно отдохнуть всей семьей.

В этом парке можно быть неограниченное количество времени. В нем масса развлечений для любого возраста – как платных, так и бесплатных. Например, в парке Хenses развлечения больше направлены на ощущения и чувства. Там есть интересный аттракцион, когда ты заходишь в пещеру и идешь по ней в темноте, преодолевая различные природно-климатические зоны с различными экосистемами. Это подобие биомов как в игре Minecraft. Ты можешь идти через пустыню, лес, по пляжу и вдоль водоема. Но ты этого всего не видишь, а лишь движешься на ощупь в полнейшей темноте.

Парк Хplor направлен в большей степени на экстрим. Там ты летаешь на зиплайнах, спускаешься по реке на плотах или на рафтах. А в Xcaret есть возможность поплавать со скатами и рыбками. Например, интерактив с дельфинами на всю семью там стоит 145$. Плюс ты получаешь фотографии.

К слову, в каждом парке ты можешь сделать фотографии. К специальному датчику ты прикладываешь свой браслет с чипом, и на его номер записываются все кадры с тобой. А по приходу в номер отеля – по телевизору уже показывают твои фотографии.

Также мы посещали парк Xenotes. Там были зиплайны, мы летали на веревках в воду, также в нем много мест, где можно попрыгать в воду и поплавать. И все это в красивых пещерах, как с картинки в Интернете. Ради только этой красоты туда уже стоит поехать.

Небезопасный пляж

В Канкуне очень красивый пляж, где можно отдыхать и загорать. Но в Карибском море купаться нельзя, ведь там очень опасно – много кораллов и можно пораниться. Однако в каждом отеле есть огражденная территория с кусочком моря, чтобы можно было плавать. Большое количество бассейнов сполна компенсирует купание в открытом море.

Еда – такая разная мексиканская кухня

Не удивительно, что из еды гастро-удовольствие мне доставили морепродукты. Скажу, что вся еда достаточно острая, потому что все соусы сделаны с перцем – например, известные всем сальса и табаско. Очень вкусное гуакамоле.

Мексиканская кухня в Мексике и мексиканская кухня в Украине – совершенно разная. В Украине она намного вкуснее, потому что в Мексике она очень сухая. У мексиканцев есть «традиционный» соус, которым они поливают мясо - моле. Он очень специфический и лично мне не понравился. Хотя мы пробовали его несколько раз в разных странах мира, где представлена мексиканская кухня. Например, в одной из сети отелей есть ресторан национальной мексиканской кухни. Мы бывали в нем и в Доминикане, и в Мексике, но этот соус Моле – не понравился нам по вкусу нигде.

Также Мексика известна своей текилой и разнообразными коктейлями. Хотя я и не пробовала их, так как не пью.

Флора и фауна

На территории всего отеля всегда можно увидеть варанов. Но людей они боятся. Если к ним слишком близко подойти – они убегут. Абсолютно везде можно увидеть змей и пауков, а также ящериц на всех стенах и потолках. Если ты идешь по открытому коридору в отеле – то рядом с тобой могут пробегать ящерицы.

Также можно увидеть обезьян. Как-то мы вышли на балкон и увидели на противоположном балконе три обезьяны, которые играли, а потом пошли гулять по номерам. Они такие огромные – по размеру даже больше, чем мой младший брат Елисей.

Считается, что Канкун расположен на месте, куда однажды упал метеорит и спустя время образовался город. До сих пор туристов во всех парках удивляют длинные пещеры с сенотами (естественными провалами), которые образовались при падении мелких метеоритов. Ранее эта территория Мексики была дном Карибского моря, поэтому вся почва там – известняк. Из-за того, что деревьям не хватает воды – они все одной высоты с одинаковой верхушкой и длинными корнями, что свисают с потолка.

Город для бюджетных прогулок

Специальные экскурсии мы не посещали. Мы с семьей любим самостоятельно исследовать новые места во время пеших прогулок. Даже обычная прогулка доставила нам массу эмоций и впечатлений: красивая архитектура и дома, мощеные улочки и улыбающиеся колоритные местные жители.