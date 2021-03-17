На что и почему нужно менять кабельное ТВ?

17 марта 2021 16:59 Александр Кива
На что и почему нужно менять кабельное ТВ?
На что и почему нужно менять кабельное ТВ?
пресс-служба

Кабельное телевидение для многих украинцев до сих пор остается удобным и привычным. Когда-то оно стало главным конкурентом для антенн.

Тогда все удивились количеству каналов и качеству. На антенне можно было поймать около 15 каналов, а кабель давал порядка 75.

Но время не стоит на месте и кабель уходит в прошлое. Сейчас все больше зрителей выбирают смотреть телевидение через интернет. Возникает логичный вопрос: почему?

Мы изучили его и нашли 5 основных причин.

На кабельном мало каналов

Дело в том, что кабель имеет технические ограничения и не может передавать существенно больше, чем 75 телеканалов. А вот в интернет-телевидении таких проблем нет. Развитие технологий привело к тому, что скорость интернета позволяет передавать действительно большие объемы информации. Главное — иметь подключение к сети.

Поэтому интернет-телевидение открывает доступ к 200+ каналов и это не только привычные национальные. Среди них есть фильмовые, на которых круглосуточно показывают интересное кино, новостные, детские, спортивные, познавательные, по типу Discovery, и другие.

Низкое качество изображения

Качество изображения на кабельном ТВ — значительно ниже. Причина та же, что и с количеством телеканалов. Кабель технически не способен передавать высокое качество изображения.

Максимальное разрешение для кабельного ТВ — SD (480p). Если для просмотра на маленьком мониторе это еще может быть приемлемым, то на большом экране появятся недостатки, ведь современные широкоэкранные телевизоры нуждаются в качестве HD (1080р). Получается, если вы решите купить себе большой телевизор, с кабельным ТВ вам придется считать большие пиксели на экране.

А вот интернет-телевидение может передать картинку в HD (1080р) и даже 4К. Таким образом, изображение на телевизоре станет в 2-3 раза лучше, чем то, что было на кабельном ТВ.

Кабельное ТВ привязывает к прямому эфиру

Спешить к началу телеэфира любимой передачи — привычная ситуация для многих. Так же, как и ожидание рекламы, чтобы сбегать за вкусненьким и не пропустить ничего важного. Интернет-телевидение решает эту проблему. Разобраться как именно, нам помог директор национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV — Александр Резунов.

«На нашем сервисе можно буквально управлять телеэфиром. Вы можете поставить его на паузу, перематывать или смотреть передачи в записи до 7 суток. Теперь зритель не должен бежать домой, чтобы успеть к началу любимой передачи. Вы можете посмотреть ее, когда это удобно вам, поэтому зрители SWEET.TV больше не привязаны к прямой трансляции», говорит Александр.

На кабельном ТВ нет кинозала

Пользователи интернет-телевидения отмечают, что одним из факторов, который повлиял на решение отказаться от кабеля, стало отсутствие кинозала с широкой библиотекой фильмов. В онлайн-кинотеатрах фильмы можно смотреть бесплатно в тарифе, а главное — без рекламы.

Фильмы, мультфильмы и сериалы предоставляются полностью легально. Все это, как и телеканалы, в HD и 4K. Чтобы посмотреть желаемый фильм, больше не нужно лезть на пиратские сайты и вместо кино смотреть рекламу онлайн-казино.

Кабель трудно и долго подключать

Чтобы подключить кабельное телевидение, нужно договориться о приходе мастера, ждать его полдня, и это если повезет, затем подписать контракт, проложить сам кабель и еще несколько этапов. Если же вы захотите изменить провайдера — вас ждут новые неожиданные приключения.

С интернет-телевидением все гораздо проще. Чтобы подключиться, нужно просто зарегистрироваться онлайн и выбрать тариф. Никаких запутанных контрактов. Обычно регистрация проходит с помощью номера телефона, электронной почты или Facebook. На это потребуется несколько минут. Отключиться так же легко.

Полноценно попробовать интернет-телевидение можно бесплатно. Онлайн-кинотеатр SWEET.TV дает новым абонентам 7 дней бесплатного доступа ко всем услугам.

Подключиться можно уже сейчас.

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