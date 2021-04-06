Новая эра телевидения: почему украинцы отказываются от кабельного ТВ

6 апреля 2021 13:53 Александр Кива
Новая эра телевидения: почему украинцы отказываются от кабельного ТВ
Новая эра телевидения: почему украинцы отказываются от кабельного ТВ
пресс-служба

В наше время подключаться к телевидению через интернет становится доступным и выгодным способом.

Люди отказываются от кабельного ТВ и отдают предпочтение современным, инновационным сервисами. 

Сегодня можно смело говорить о том, что в Украине наступает новая эра телевидения. И хотя пока 2.5 миллиона человек все еще остаются абонентами кабельного, большинство украинцев уже пользуются интернетом и выбирают инновационный доступ к видео-контенту.

Почему кабельное ТВ не может догнать современный мир?

До появления кабельного телевидения, украинцы, в основном, пользовались обычными антеннами, которые предоставляли доступ к нескольким основным каналам национального ТВ. Старые телевизоры «Фотон» или «Рекорд» вообще имели только 6-8 кнопок и, соответственно, могли показывать столько же каналов.

Тогда кабельное телевидение стало революцией, потому что могло предоставить зрителям около 30-40 телеканалов, и это уже было в 5 раз больше. Впоследствии количество каналов росло, но это не могло продолжаться вечно, ведь сам кабель имеет технические ограничения. Количество каналов остановилось на 74.

Казалось бы, не мало, однако современное интернет-телевидение может дать гораздо больше. Например, недавно в СМИ начали много обсуждать онлайн-кинотеатр SWEET.TV. Его называют одним из самых амбициозных сервисов Украины, ведь он предоставляет своим абонентам доступ к более чем 260 каналам (это в три-четыре раза больше, чем на кабеле).

Таким образом, современное интернет-телевидение вытесняет кабель так же, как он в свое время вытеснил аналоговое телевидение. Но дело здесь не только в количестве каналов — позиции кабеля дополнительно ослабляет низкое качество изображения.

Когда онлайн-сервисы начали завоевывать экраны телевизоров, люди начали понемногу разбираться в типах качества изображения. Почувствовали несовершенство картинки 480p (ее еще называют SD) и сравнили с 720p (HD), 1080p (Full HD) и даже 4К.

Кабель чисто технически не может передать картинку, лучше SD. То есть, что бы вы ни делали, передать HD через кабель не получится. Зрители замечают разницу, когда сравнивают качество изображения при просмотре любимых шоу через кабель и с помощью интернет-телевидения, например SWEET.TV.

Кроме этого, после введения карантина, украинцы начали оптимизировать свои расходы и искать, каким образом получать больше за те же деньги.

Цена на кабельное телевидение пока достигает 200 грн/месяц. Абоненты получают несколько десятков каналов в качестве SD и все.

Интернет-ТВ, кроме нескольких сотен телеканалов, позволяет ставить прямой эфир на паузу, перематывать и даже смотреть телепередачи в записи. В дополнение абоненты получают доступ к кинозалу бесплатно в тарифе. Например, SWEET.TV всего за 99 гривен предлагает абонентам все выше сказанное. Для новых абонентов действует специальная акция, которая открывает доступ ко всем функциям сервиса на 7 дней совершенно бесплатно. Узнать больше можно по ссылке.

Облако тегов

ТВ

Материалы по теме

На что и почему нужно менять кабельное ТВ?
Новости

На что и почему нужно менять кабельное ТВ?
Вызов-2: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 06.04.2021)
Сериалы

Вызов-2: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 06.04.2021)
Евровидение-2021: кому букмекеры пророчат победу
Новости

Евровидение-2021: кому букмекеры пророчат победу
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 6 выпуске от 05.04.2021
Новости

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 6 выпуске от 05.04.2021

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Католическая Пасха 2021: какого числа, традиции

Католическая Пасха 2021: какого числа, традиции

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK