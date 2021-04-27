Телеведущая Анна Панова празднует третью годовщину свадьбы
Ведущая информационных выпусков новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова и ее муж Александр Каменец отмечают третью годовщину свадьбы.
В своем посте Анна Панова призналась, что у нее непростой характер. Впрочем, в моменты плохого настроения муж всегда поддерживает ее, проявляя любовь и заботу.
Я иногда бываю совсем не подарок. Но как же важно знать: даже если ты встала не с той ноги, тебя обнимут заботливые руки. Три года со дня свадьбы! Люблю, - написала телеведущая.