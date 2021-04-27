Телеведущая Анна Панова празднует третью годовщину свадьбы

27 апреля 2021 13:18 Александр Кива
Телеведущая Анна Панова празднует третью годовщину свадьбы
Телеведущая Анна Панова празднует третью годовщину свадьбы
пресс-служба

Ведущая информационных выпусков новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова и ее муж Александр Каменец отмечают третью годовщину свадьбы.

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В социальных сетях телезвезда поздравила любимого с их семейным праздником и поделились невероятными фотографиями со дня свадьбы.

В своем посте Анна Панова призналась, что у нее непростой характер. Впрочем, в моменты плохого настроения муж всегда поддерживает ее, проявляя любовь и заботу.

Я иногда бываю совсем не подарок. Но как же важно знать: даже если ты встала не с той ноги, тебя обнимут заботливые руки. Три года со дня свадьбы! Люблю, - написала телеведущая.

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Анна Панова и Александр Каменец официально стали мужем и женой 27 апреля 2018. Свадебная церемония состоялась в кругу близких людей. Сейчас счастливая пара воспитывает дочь Милану, первый день рождения которой семья отпраздновала месяц назад.

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